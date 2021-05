nextevolution GmbH

Die Zukunft ist hybrid

Ausgezeichnete Hybrid-Cloud-Lösungen für die digitale Transformation - nextevolution gewinnt IBM Excellence Award

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Auf der IBM Think 2021, einem globalen Event für Hybrid-Cloud-Technologien und Künstliche Intelligenz, wurde das Hamburger IT-Unternehmen nextevolution GmbH als Gewinner des IBM Automation Excellence Award 2021 für den Bereich Business Automation geehrt.

nextevolution realisiert als Spezialist für Enterprise Data Logistics und mehrfach ausgezeichneter IBM-Partner herausragende Business-Anwendungen für IBM-Kunden weltweit. Über eine besondere Expertise verfügt das Unternehmen in den Bereichen Container-Orchestrierung, Cloud-Readiness-Strategien und hybride Infrastrukturen.

Als Treiber der digitalen Transformation von IT-Infrastrukturen und Anwendungslandschaften hat nextevolution insbesondere den Markteintritt von IBM Cloud Paks mit beispielhaften Pilotprojekten und eigenentwickelten Add-ons wie beispielsweise NE.Databridge for SAP forciert. Damit eröffnet nextevolution Anwendern eine Vielzahl von attraktiven Use Cases im digitalen Wandel.

nextevolution wurde von einer Jury als Gewinner des IBM Automation Excellence Award für den Bereich Business Automation für die Region Europa/Mittlerer Osten/Afrika ausgewählt.

Die nextevolution GmbH ist auf Datenlogistik-Lösungen für das Enterprise-Segment spezialisiert. Als strategischer Partner, Compliance-Spezialist, Anwendungsentwickler und Operations-Dienstleister begleitet nextevolution große und mittelständische Unternehmen und Organisationen sowie den Öffentlichen Sektor in allen Bereichen der digitalen Transformation. Dabei setzt das Unternehmen auf progressive Technologien und selbstbestimmte Innovationsstrategien für seine Kunden: nextevolution-Lösungen werden für On-premises-Szenarien ebenso angeboten wie für Cloud-Umgebungen und hybride Infrastrukturen. Der Schlüssel dazu sind Container-basierte Systeme und Applikationen, die über Technologien wie Kubernetes und OpenShift flexibel orchestriert werden. Hinzu kommt mit der eigenentwickelten NE.Databridge Service Engine eine leistungsfähige Plattform für unlimitierte individuelle Integrationen. nextevolution unterhält gemeinsam mit seinem Innovation Hub Deepshore eine Reihe strategischer Kooperationen, unter anderem mit IBM, dem Zuse-Institut Berlin, dem DIN-Institut und der Cloud Native Computing Foundation. In Konzeption, Entwicklung, Implementierung und Betrieb von ECM-Systemen, Archivlösungen und Workflow-Anwendungen hat das Unternehmen eine mehr als 20-jährige Expertise. Neben dem Hauptsitz in Hamburg verfügt nextevolution über Standorte in Berlin und Heidelberg.

Weitere Informationen: www.nextevolution.de

Original-Content von: nextevolution GmbH, übermittelt durch news aktuell