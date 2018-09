AVANA Invest legt Spezial-AIF "Greater Munich Real Estate Fund" für Immobilieninvestments in der Metropolregion München auf

München (ots) - AVANA Invest GmbH, München legt mit dem Spezial-AIF "Greater Munich Real Estate Fund" einen offenen Immobilienfonds für semi-professionelle und professionelle Anleger auf.

Als Asset Manager für den Fonds wurde die sehr renommierte Ehret + Klein Real Estate Management GmbH mit Sitz in Starnberg mandatiert. Als Projektentwickler, Asset und Property Manager liefert ehret+klein die gesamte Wertschöpfungskette, die ein professioneller Investor zur Umsetzung seiner Anlagestrategie benötigt.

Der Fokus des Spezial-AIF wird auf einem diversifizierten "Core" Portfolio von vollvermieteten Neubauten sowie gut positionierten Bestandsimmobilien in der Metropolregion München liegen. Zur Steigerung des Renditepotentials können auch Immobilien mit "value add" Charakter erworben werden. Dabei verfolgt der Fonds eine "Buy and Hold" Strategie.

Für den Fonds wird eine Ausschüttungsrendite von ca. 4 % p.a. angestrebt. Weiteres Wertsteigerungspotential soll aus den steigenden Immobilienpreisen auf Grund von "value add" Maßnahmen gehoben werden.

Semi-professionelle und professionelle Anleger können ab einer Anlagesumme von EUR 1 Mio. Fondsanteile zeichnen. Das Zielvolumen des Fonds liegt bei EUR 250 Mio., davon sind EUR 150 Mio. als Eigenkapitalzusagen kalkuliert. Mit der Fondsauflage wurde bereits in ein erstes Objekt investiert. Weitere Objekte sind identifiziert und können noch in 2018 erworben werden.

Mehr Informationen erhalten Sie unter www.avanainvest.com/fonds.

Die komplette Pressemeldung können Sie unter www.avanainvest.com/presse/meldungen abrufen.

Die AVANA Invest Unternehmensgruppe

Die AVANA Invest GmbH, München wurde 2009 von Götz J. Kirchhoff gegründet. Er ist Sprecher der Geschäftsführung und zuständig für Risikomanagement und Corporate Services. Weitere Geschäftsführer sind Roger Welz und Gerhard Rosenbauer.

Mit Erteilung der Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb als externe Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ist AVANA Invest GmbH als Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) in den Bereichen Wertpapier- und Sachwertefonds sowie der Vermögensverwaltung erfolgreich positioniert.

