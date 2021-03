Casio Computer Co., Ltd.

Casio bringt das schlankste G-STEEL aller Zeiten auf den Markt

Tokio (ots/PRNewswire)

Stilvolle neue Uhr kombiniert schlankes Profil und hohe Leistung

Casio Computer Co., Ltd. kündigte heute die Einführung von vier neuen GST-B400 Uhren an, die jüngsten Ergänzungen der G-SHOCK Familie von stoßfesten Uhren. Die neuen Uhren verfügen über das schlankste*1 Profil aller Uhren der G-STEEL-Serie, die für die Verwendung ansprechender Kombinationen verschiedener Materialien bekannt ist.

*1 Basierend auf einer Casio-Umfrage vom 17. März 2021, im Vergleich mit anderen G-STEEL-Uhren.

Die neuen GST-B400-Uhren präsentieren sich in einem eleganten Design und bieten mit nur 12,9 mm das bisher schlankste Gehäuse aller G-STEEL-Uhren. Sie verfügen über ein neues, verbessertes Modul, das für eine schlanke Bauweise sorgt. Casio erreichte in beiden Bereichen neue Höhen, indem es die Anzahl und Größe der Komponenten im Modul reduzierte und eine High-Density-Montage mit einem flacheren, optimierten Layout einsetzte. Mit nur zwei Uhrzeigern und einem stromsparenden Bluetooth®-System verbrauchen die GST-B400-Modelle 55,7 % weniger Strom als das Vorgängermodell.*2 Der geringere Strombedarf bedeutet, dass das Zifferblatt nicht so lichtdurchlässig sein muss, was eine Verbesserung des Zifferblattdesigns ermöglicht. Behandlungen, die auf gestaltete, eingelassene Zifferblattteile und an anderen Stellen angewendet werden, verleihen dem Zifferblatt ein Aussehen mit verstärkter metallischer Textur. Mit einem Ziffernblatt auf der 9-Uhr-Position zur Anzeige von Modus, Batteriestand und mehr hat sich Casio große Mühe gegeben, auch eine gute Ablesbarkeit zu gewährleisten.

*2 Die GST-B200.

Sowohl die Modelle GST-B400AD als auch GST-B400BD verfügen über mehrschichtige, aufgedampfte Zifferblätter für eine hoch chromogene und unverwechselbare Farbgebung. Mehrere Schichten klarer Beschichtungen werden aufgetragen, um das Erscheinungsbild des Lichts zu formen, wobei der durch Aufdampfen ermöglichte chromatische Ausdruck ausgenutzt wird. Zahlreiche Tests führten zur Wahl von Aufdampfbehandlungen in einem schicken Blauton und einem neu entwickelten tiefroten Farbton.

Die Funktionalität dieser Uhren ist ebenso beeindruckend wie ihr Design. Zu den besonders komfortablen Funktionen für die Zeitmessung gehören die automatische Zeitanpassung bei Kopplung mit einem Smartphone, auf dem die zugehörige App installiert ist, und eine Time & Place-Funktion, mit der der Benutzer die aktuelle Zeit und Position auf einer Karte in der App mit nur einem Knopfdruck auf der Uhr erfassen kann. Zu den weiteren Funktionen, die sich als besonders praktisch erweisen, gehören eine Erinnerungsfunktion, die dem Benutzer hilft, anstehende Ereignisse, die er in der App eingestellt hat, im Auge zu behalten, sowie ein helles Doppel-LED-Licht, das die Ablesbarkeit der Uhr auch im Dunkeln gewährleistet.

Offizielle Website von G-SHOCK: https://world.g-shock.com/

