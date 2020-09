Casio Computer Co., Ltd.

Casio gibt EDIFICE-Sondermodelle mit Honda Racing heraus

Tokio (ots/PRNewswire)

Casio Computer Co., Ltd. hat heute EFS-560HR, das neueste Modell zu seiner EDIFICE-Linie von Hochleistungs-Metallchronographen in Zusammenarbeit mit Honda Racing vorgestellt, basierend auf dem Markenkonzept "Geschwindigkeit und Intelligenz".

Honda Racing bezieht sich auf die Motorsportaktivitäten, die Honda Motor Co., Ltd. weltweit betreibt. Das Unternehmen stand als Lieferant von Aggregaten für das Scuderia AlphaTauri Formula One (TM) -Team im Rampenlicht, dessen offizieller Partner Casio ist. Die Zusammenarbeit zwischen Honda Racing und EDIFICE, die beide ihren Ursprung in Japan haben, entstand aus einem gemeinsamen Engagement für die Nutzung von High-Tech-Fähigkeiten bei ihren globalen Aktivitäten.

Der neue EFS-560HR ist das vierte Modell in Zusammenarbeit mit Honda Racing. Die Uhr wurde von der Rennstrecke inspiriert und symbolisiert den roten Faden zwischen Hondas Entwicklung von rennerprobten Technologien, die sich auf Personenkraftwagen übertragen lassen, und der Entwicklung von Uhrentechnologien durch EDIFICE, die Vorschläge von Rennteams integrieren. Bei der Gestaltung der Uhr wurde jedes Detail berücksichtigt, von einem speziellen Finish auf dem Zifferblatt, das einer Asphalt-Rennfläche ähnelt, bis hin zu roten Akzenten auf dem Zifferblattumfang und eingelassenen Zifferblättern, die an die Bordsteine auf einer Rennstrecke erinnern.

Die Lünette besteht aus Kohlefaser, die im Motorsport häufig verwendet wird. Um den harten Bedingungen der Rennmechaniker standzuhalten, ist das Band mit CORDURA (TM) -Gewebe mit Kevlar (TM) -Fasereinsätzen überzogen. Das Glas aus kratzfestem Saphirglas und Solarladesystem bietet hervorragende Funktionalität. Das Zifferblatt, das Band und der Gehäuseboden sind mit dem Honda Racing-Logo versehen. Das Modell in Zusammenarbeit wird in einer speziellen Verpackung geliefert, die Honda Racing-Fans noch mehr begeistern wird.

Kevlar (TM) ist eine Marke oder eine eingetragene Marke von E.I. du Pont de Nemours and Company.

EFS-560HR: https://products.edifice-watches.com/asia-mea/en/_detail/EFS-560HR-1A/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1282425/EDIFICE.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1282426/EDIFICE_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1282427/EFS_560HR.jpg

Pressekontakt:

pr@casio.co.jp

+81-03-5334-4830

Original-Content von: Casio Computer Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell