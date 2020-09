Casio Computer Co., Ltd.

Casio bringt G-SHOCK-Uhr mit wechselbaren Lünetten und Armbändern auf den Markt

Tokio (ots/PRNewswire)

Die Uhr umfasst drei Arten von Armbändern und zwei Lünetten

Casio Computer Co., Ltd. kündigte heute die jüngste Ergänzung seiner "G-SHOCK"-Reihe stoßfester Armbanduhren an. Das Modell "DWE-5600CC" ist die erste G-SHOCK-Uhr mit frei wechselbaren Armbändern und Lünetten.

Die DWE-5600CC ist das neueste Modell der Reihe 5600. Sie übernimmt die epische quadratische Form der ersten G-SHOCK und wird mit drei Arten wechselbarer Armbänder und zwei wechselbaren Lünetten angeboten, um das Nutzererlebnis der Marke G-SHOCK zu erweitern. Wie bei den vorherigen Modellen der Reihe 5600 ist das Armband so geformt, dass beim Herunterfallen der Uhr die Stoßwirkung auf das Gehäuse reduziert wird. Auch hat die Uhr einen neu entwickelten Schiebehebel, der das Abnehmen des Armbandes erleichtert. Die Lünette, normalerweise mit Schrauben am Gehäuse befestigt, hat nun ein neues Design, das mit vier kleinen Haken aus Karbonfaser gesichert ist. Die Uhr ist das erste Modell der Reihe 5600, das zugunsten der Stoßfestigkeit die "Carbon Core Guard"-Struktur mit karbonfaserverstärktem Gehäuse verwendet.

Die DWE-5600CC hat eine Lünette aus grünem Kunstharz und ein Armband, auf denen das Leiterplatten-Design aufgedruckt ist, das bei der Basisuhr der Reihe 5600 verwendet wurde. Sie verleihen der Uhr einen Tarn-Look. Das beigefügte Zubehör besteht aus einer mattschwarzen Kunstharz-Lünette und einem Armband, das mit den Ziffern "3229" bedruckt ist - der Modulbezeichnung für die Reihe 5600. Auch ist noch ein Stoffband mit lumineszierender und reflektierender Oberfläche enthalten, das mit einem Leiterplatten-Design in Schwarz und Weiß bedruckt ist. Die Benutzer werden begeistert sein, wenn sie die Lünette abheben und das "SHOCK RESIST"-Logo zum Vorschein kommt, das von der Gehäuseseite aus sichtbar ist.

Offizielle G-SHOCK-Website: https://products.g-shock.com/asia-mea/en/_detail/DWE-5600CC-3/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1249944/DWE_5600CC.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1249945/DWE_5600CC_2.jpg

