Auf dem Symposium 2019 stellt Sitecore SaaS-Strategie vor und kündigt Updates zu Experience Platform und Content Hub an

Orlando, Florida (ots/PRNewswire)

Neue Maßstäbe beim Aufbau von personalisierten digitalen Kundenerlebnissen

Sitecore Symposium 2019 - Sitecore®, der weltweit führende Anbieter von Software für das Management digitaler Erlebnisse, hat im Rahmen des Sitecore Symposium 2019 seine Zielsetzungen und Zeitpläne im SaaS-Bereich sowie zahlreiche Produktverbesserungen bekanntgegeben. Die neuen SaaS-Angebote werden die gesamte Erfahrung bei Bereitstellung, Aufbau und Nutzung von Sitecore-Software durch die Einführung einer modernen, intuitiven und erweiterbaren Plattform neu definieren. Die Plattform ist einfach einzurichten, zu betreiben und langfristig aufrechtzuerhalten. Die angekündigten Aktualisierungen bestehender Angebote, darunter die Sitecore Experience PlatformTM 9.3 und der Sitecore Content HubTM 3.3, bilden den Grundstein für die Realisierung der SaaS-Bestrebungen des Unternehmens. Sitecore konzentriert sich auf eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit und neue Integrationen in Drittanbieterlösungen.

Die SaaS-Angebote von Sitecore werden den Aufbau von digitalen Kundenerlebnissen spürbar vereinfachen und beschleunigen. Zugleich wird die Flexibilität für Sitecore Partner und Kunden bei der Schaffung von individuellen Erfahrungen beibehalten. Sobald ein Benutzer sich auf der SaaS-Plattform von Sitecore befindet, haben sie stets die aktuellste Version des Produkts und können von automatischen Upgrades profitieren. In Zukunft plant Sitecore die Weiterführung von Automationsservices etwa bei der Personalisierung (wie etwa Auto Personalization), so dass schwierige Aufgaben mit der Zeit deutlich einfacher werden. Sitecore Content Hub, das bereits ein SaaS-Service ist, wird in Zukunft ebenso vollständig mit der Plattform integriert.

"Es ist in diesem digitalen Zeitalter von größter Bedeutung, dass Marken in die Lage versetzt werden, Kundenerlebnisse so schnell und effizient wie möglich zu vermitteln", sagt Mark Frost, CEO von Sitecore. "Wir setzen neue Maßstäbe mit einer modernen SaaS-Plattform, mit der Marken eine viel schnellere Time-to-Value erzielen und die erforderliche digitale Transformation vorantreiben können, um durch eine benutzerfreundliche, konfigurierbare und erweiterbare Plattform relevant zu bleiben."

Die erste Version der SaaS-Lösung von Sitecore wird im Sommer 2020 verfügbar sein und es den Nutzern ermöglichen, die Time-to-Market zu verkürzen und die Kosten für Design, Erstellung und Bereitstellung ihrer Websites zu senken. Gleichzeitig erhalten sie die Flexibilität, bei Bedarf Änderungen vorzunehmen und sich dabei auf die sich ändernde Marktdynamik einzustellen. Die SaaS-Lösung von Sitecore bietet Entwicklern auch die Erweiterbarkeit, die sie benötigen, um sich in das vorhandene Ökosystem zu integrieren und die heutigen vielfältigen Marktanforderungen zu erfüllen.

Sitecore Experience Platform 9.3

Sitecore Experience Platform (XP) 9.3 konzentriert sich auf Innovationen für Benutzerfreundlichkeit, schnellere Markteinführung einer Marke und verbesserte Leistung. Die neue Bearbeitungsumgebung in Sitecore XP 9.3, bekannt als "Horizon", bietet Marken eine einfach zu bedienende, intuitive und kontextuelle Oberfläche mit allem, was ein Benutzer für eine einfache Navigation benötigt. Die neue Editor-Benutzeroberfläche bildet die Grundlage für die Zukunft und bietet zudem kontextuelle Echtzeit-Einblicke bei der Erstellung und Veröffentlichung von Inhalten, die Vermarktern das Wissen vermitteln, das sie benötigen, um verbesserte Konversionen zu ermöglichen.

Zusätzlich zur neuen Bearbeitungsumgebung umfasst Sitecore XP 9.3 ein erweitertes Reporting, das es Vermarktern ermöglicht, mit detaillierterer Transparenz darüber, wie die Personalisierung die Leistung steigert, fundierte Entscheidungen zu treffen. Weitere Innovationen mit Sitecore XP 9.3 sind Verbesserungen an Out-of-the-Box-Formularen, erweiterte E-Mail- und Automatisierungsfunktionen sowie Leistungssteigerungen, bei denen es darum geht, dass Marken ihre Zeit bis zur Wertschöpfung verkürzen können.

Sitecore Content Hub 3.3

Sitecore kündigte auch den Sitecore Content Hub 3.3 an, der Digital Asset Management (DAM), Content Marketing Platform (CMP) und Marketing Resource Management (MRM) in einer einheitlichen, SaaS Plattform integriert. Sitecore Content Hub 3.3 bietet neue Integrationen mit führenden Drittanbieterlösungen, einschließlich eines neuen Konnektors für die Marketing- und Kampagnenautomatisierung, der es Kunden erleichtert, während der gesamten Customer Journey erstaunliche Erlebnisse zu schaffen.

Zusätzlich bietet Sitecore Content Hub jetzt verbesserte Reporting-Tools, mit denen Marketer einfach analysieren können, wo Inhalte über mehrere Kanäle in Sitecore XP verwendet werden. So können Benutzer fundiertere Entscheidungen über zukünftige Kampagnen treffen.

Weitere Informationen finden Sie unter sitecore.com.

Über Sitecore

Sitecore stellt eine Plattform für digitale Kundenerlebnisse bereit, mit deren Hilfe die intelligentesten Marken der Welt lebenslange Beziehungen zu ihren Kunden aufbauen können. Als ein vielfach ausgezeichneter Marktführer ist Sitecore das einzige Unternehmen, das Content, E-Commerce und Daten auf einer vernetzten Plattform zusammenführt, um mehr als 500.000 digitale Kundenerlebnisse pro Tag bereitzustellen. Führende Unternehmen wie American Express, ASOS, Carnival Cruise Lines, Kimberly-Clark, L'Oréal und Volvo Cars vertrauen auf Sitecore bei der Bereitstellung von ansprechenderen personalisierten Erlebnissen für ihre Kunden. Weitere Informationen finden Sie auf Sitecore.com.

© 2019 Sitecore Corporation A/S. Sitecore®, Sitecore Experience Platform(TM) und Sitecore Content Hub(TM) sind eingetragene Marken oder Marken der Sitecore Corporation A/S in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Markennamen, Produktnamen oder Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

