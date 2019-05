Sitecore

Neue SoDA-Studie zeigt deutlichen Anstieg der Budgets für die Kundenpersonalisierung trotz Leistungsrückstand

Trotz der weltweit deutlich gestiegenen Budgets ist die Nutzung von Personalisierung und KI durch Marketingsexperten weiterhin begrenzt.

In Zusammenarbeit mit Sitecore®, dem weltweit führenden Anbieter von Customer-Experience-Management-Software, hat SoDA den SoDA Report über Globale Trends in der Personalisierung veröffentlicht, der Herausforderungen und Chancen für globale Marktführer in der Personalisierung digitaler Erfahrungen aufzeigt. Der SoDA Report On ist eine Whitepaper-Reihe, die aus der größeren jährlichen Trendpublikation The SoDA Report hervorgegangen ist. Der SoDA Report wird von den führenden Agenturen und Marken verwendet, um die Dynamik zu verstehen, die die Zukunft des Marketings beeinflusst.

In dem aktuellen Bericht untersuchen SoDA und Sitecore die Entwicklung der digitalen Personalisierung und analysieren die Strategien und Tools, die erforderlich sind, um die bestmögliche Kundenzufriedenheit zu erzielen. Die Ergebnisse zeigen, dass 83% der Marketingverantwortlichen und Führungskräfte auf C-Ebene ihre Investitionen in Personalisierungsmaßnahmen für 2019 erhöht haben, wobei 32% auf eine "deutliche Budgeterhöhung" in diesem Jahr hinwiesen.

Wenn sie effektiv eingesetzt werden, verbessert die Personalisierung das Leben der Kunden und erhöht das Engagement und die Loyalität. Sie liefert Botschaften, die auf die Bedürfnisse der Kunden abgestimmt sind und sogar voraussehen, was sie wirklich wollen. Während Marketingverantwortliche und Führungskräfte auf C-Ebene die Bedeutung der Personalisierung deutlich erkennen, scheint die Mehrheit ihre aktuellen Möglichkeiten zu überschätzen. Wenn es um die Personalisierung digitaler Erfahrungen geht, bewerten 67% der weltweit führenden Unternehmen ihre Unternehmen als "Master" oder "Experten" mit umfassenden und fortschrittlichen Personalisierungsfähigkeiten. Dabei bewerten sich die Unternehmen zwar in Bezug auf die organisatorische Reife als sehr hoch, doch weniger als 40% nutzen derzeit selbst die einfachsten Targeting-Kriterien für die Personalisierung.

"Es besteht kein Zweifel daran, dass die Personalisierung digitaler Erlebnisse für Marketingverantwortliche und Führungskräfte auf der ganzen Welt eine wachsende Priorität darstellt", sagt Tom Beck, Executive Director bei SoDA. "Während unsere Daten zeigen, dass die Ausgaben zur Verbesserung der Möglichkeiten gestiegen sind, nennt die Mehrheit der Unternehmen immer noch begrenzte Budgets, Einschränkungen ihrer Technologieplattformen und Herausforderungen bezüglich ihrer Daten als einige der größten Hindernisse. Es ist auch erwähnenswert, dass mehr als die Hälfte aller Unternehmen keine adäquate strategische Roadmap und keinen Investitionsplan für ihre Personalisierungsfähigkeiten hat."

"Für mich als Marketingprofi gibt es nichts Schlimmeres als die Vorstellung, dass die Personalisierungsbudgets steigen, aber Marketingspezialisten ihre aktuellen Möglichkeiten überschätzen und unterschätzen, was für die wirkliche Beherrschung der Personalisierung nötig ist", sagt Paige O'Neill, Chief Marketing Officer bei Sitecore. "Trotz der Tatsache, dass mehr als ein Drittel der Marketingspezialisten digitale Erfahrungen als einen großen Wettbewerbsvorteil betrachten, haben die meisten Probleme bei der Nutzung wichtiger Personalisierungstechniken, vom einfachen Targeting bis hin zu KI-Funktionen. Ohne den Aufbau einer soliden internen Architektur und die Nutzung externer Ressourcen wie der führenden Plattform von Sitecore gehen Chancen und letztlich der Return on Investment verloren."

Die Ergebnisse der Studie zeigen diese und andere Schlüsselthemen, mit denen sowohl Agenturchefs als auch Brand-Marketingspezialisten konfrontiert sind. Sie liefern gleichzeitig wertvolle Einblicke in den aktuellen Zustand und die zukünftigen Trends der digitalen Personalisierung. Zusätzlich zur detaillierten Forschungskomponente und Zusammenfassung enthält der Bericht Originalartikel, die wichtige Hinweise zur Überwindung von Personalisierungsbarrieren durch Branchenführer wie Microsoft, Perficient Digital, Dept, Deepend, Sitecore und mehr geben. Schließlich bietet der Bericht den Lesern auch einen tiefen Einblick in die Investitionsprioritäten, die Content-Produktion, die Datenpraxis und die Budgetverteilung.

Insbesondere fand die Studie heraus, dass der Fokus auf die Personalisierung universell ist: Die Bedeutung der Personalisierung digitaler Erfahrungen und die Pläne für erhöhte Investitionen variierten wenig zwischen den geografischen Regionen, Führungsrollen und der Größe des Digitalbudgets, was darauf hindeutet, dass die Personalisierung eine einheitliche, globale Priorität ist.

Um mehr über globale Trends in der Personalisierung zu erfahren, laden Sie den vollständigen Bericht hier herunter.

