ISTH kündigt den Start einer neuen internationalen Schulungsinitiative für Gentherapie gegen Hämophilie an

Die International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH) verkündet mit Freude den offiziellen Start Gentherapie gegen Hämophilie: Eine Schulungsinitiative der ISTH. Dieser Meilenstein ist der erste seiner Art im Bereich Hämophilie und wird auf dem ISTH XXVII Congress veröffentlicht werden, der vom 6.-10. Juli 2019 im australischen Melbourne stattfindet.

Da die Gentherapie als potentielle neue Behandlungsmethode für Patienten mit Hämophilie im Kommen ist, erkennt die ISTH den dringenden Bedarf, Mediziner, Wissenschaftler und sonstige interessierte Gesundheitsexperten in der internationalen Gesundheitsfürsorgegemeinschaft für Hämophilie zu schulen. Anfang 2019 organisierte die ISTH das ISTH Gene Therapy for Hemophilia Steering Committee, bei dem es sich um eine Reihe weltweit bekannter Experten handelt, die von Flora Peyvandi, M.D., Ph.D., und David Lillicrap, M.D geleitet werden und das dem Zweck dient, die internationale Gesundheitsfürsorgegemeinschaft für Hämophilie zu befragen, um nicht befriedigten Schulungsbedarf, insbesondere in Bezug auf die Gentherapie für Hämophilie zu identifizieren.

Das ISTH Gene Therapy for Hemophilia Steering Committee nutzte die Ergebnisse der Umfrage mit Input aus anderen Quellen, um einen dynamischen Schulungsplan zu entwickeln, um die Evolution des Schulungsprogramms für Gentherapie zu leiten. Das Ziel in der Anfangsphase ist es, die Aufmerksamkeit zu steigern und Medizinern und Wissenschaftlern ein besseres Verständnis der Grundlagen der Gentherapie, den Behandlungsansatz, die Forschungs- und Klinikstudien, die Sicherheits- und Effizienzresultate, darüber wie man erkennt, welche Patienten von der Behandlung profitieren könnten und wie man die Auswirkungen des neuen Behandlungsansatzes zusammen mit weiteren verfügbaren und aufkommenden Behandlungsmethoden für Hämophilie analysiert, zu vermitteln.

Die Umfrageergebnisse werden in am 7. Juli in Melbourne in einer Postersession mit dem Titel "Gene Therapy Knowledge and Perceptions: Results of an International ISTH Survey" präsentiert werden. Der detaillierte Schulungsplan für Gentherapie, der entwickelt wurde, wird bei den Product Theater Sessions am 7. Juli um 12:15 Uhr vorgestellt werden.

"Die Vorstellung des Schulungsplans in Melbourne ist eine aufregende Möglichkeit, für uns, diese internationale Schulungsinitiative ins Rollen zu bringen. Es handelt sich dabei um einen wichtigen ersten Schritt in der Schulung von Medizinern und Forschern in Bezug auf die Wissenschaft und die potentielle Rolle der Gentherapie für Patienten mit Hämophilie", sagte Claire McLintock, M.D., Präsidentin der ISTH. "Unsere Führungsrolle im Lenkungsausschuss und das Feedback aus der Thrombose- und Hämostasegemeinschaft hat es uns ermöglicht, die aktuellen Bedürfnisse zu verstehen und eine sinnvolle Schulung in der Gentherapie für die internationale Hämophiliegemeinschaft zu schaffen."

"Da sich die Behandlungslandschaft für Hämophilie rasend schnell verändert und Mediziner auf der ganzen Welt vor der Herausforderung stehen, mit den aktuellsten wissenschaftlichen Entwicklungen und klinischen Fortschritten Schritt zu halten, ist die Entwicklung von modernsten klinischen Praxisleitfäden und Schulungsprogramme für die bestmögliche Patientenversorgung von entscheidender Bedeutung", sagte Flora Peyvandi, M.D., Ph.D., stellvertretende Vorsitzende des ISTH Gene Therapy for Hemophilia Steering Committee.

Gentherapie gegen Hämophilie: Eine Schulungsinitiative der ISTH wird durch Studienförderungen von BioMarin, Pfizer, Inc., Shire, Spark Therapeutics und uniQure, Inc. unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter https://genetherapy.isth.org/.

