Bostik führt mit Produktreihe Born2bond(TM) neue Konstruktionsklebstoffe ein

Paris (ots/PRNewswire)

Mit Born2Bond(TM) bringt Bostik eine neue Produktreihe innovativer Konstruktionsklebstoffe auf den Markt, die für punktuelle Klebeanwendungen in ausgewählten Branchen wie der Automobilindustrie, der Elektronikbranche, Luxusverpackungen, Medizinprodukte und MRO, konzipiert ist.

Konstruktionsklebstoffe stellen heute die vorherrschende Lösung für die Herstellung von Smartphones, Medizinprodukten und Elektronikgeräten, Elektrofahrzeugen und luxuriösen Verpackungen dar. Dabei sind Techniker und Konstrukteure mit stetig wachsenden Herausforderungen konfrontiert, beispielsweise immer kleineren und komplexeren Designs, dem Bedarf an anpassungsfähigeren und schneller härtenden Verfahren sowie immer höheren Anforderungen der Rechtsvorschriften für Umweltschutz, Gesundheitsschutz und Sicherheit. Die neuen Born2Bond(TM) Produkte von Bostik sind speziell für diese Herausforderungen entwickelt worden.

Bei der ersten Produktreihe, die unter der Untermarke Born2Bond(TM) eingeführt wird, liegt der Schwerpunkt auf Sofortklebstoffen auf Methoxyethyl-Cyanacrylat-Basis für Herstellung und Produktion, was durch die kürzlichen Akquisitionen von Nitta Gelatin, mit Spezialisierung auf UV-Systemtechnologie, und Afinitica, mit Spezialisierung auf Cyanacrylat-Sofortklebstoff-Technologie, unterstützt wird.

Von besonderer Bedeutung sind neue, patentierte geruchsarme Formulierungen, die eine angenehmere Fertigungsumgebung ermöglichen, und ausblüharme Lösungen, was für die Hersteller hochklassiger Produkte ein entscheidendes Merkmal darstellt. Die neue, umfassende und leistungsstarke Palette von Bostik Born2Bond(TM) Sofortklebstoffen legt die Messlatte einmal mehr höher und ist selbstverständlich auch für die Serienproduktion geeignet.

"Mit Born2Bond(TM) können unsere Kunden sich in puncto Effizienz und Nachhaltigkeit verbessern, an Designmöglichkeiten gewinnen und damit leichtere, bessere, sichere und innovativere Produkte fertigen" erklärt Polivio Goncalves, Bostik Global Market Manager für Konstruktionsklebstoffe. "Der Name Born2Bond(TM) spiegelt nicht nur unsere Produkte und unsere Zielsetzung wider, sondern auch unseren kundenorientierten Ansatz. Wir entwickeln diese Produkte der nächsten Generation zusammen mit unseren Kunden, um so sicherzustellen, dass wir genau die Lösungen erschaffen, die sie benötigen."

Mit einem globalen Marktpotential von 7 Mrd. Euro plant Bostik die Einführung zusätzlicher Produktangebote innerhalb seiner Born2Bond(TM) Produktpalette, darunter HM-PUR (reaktive Schmelzklebstoffe auf Polyurethan-Basis) und andere Urethanacrylate, um angesichts sich verändernder Anwendungsbedürfnisse einen umfassenden Service zu bieten.

