Lextar führt Mikro-LED-Chip- und UFP-I-Mini-RGB-Display-Module ein

Hsinchu, Taiwan (ots/PRNewswire) - Das vertikal integrierte LED-Unternehmen Lextar Electronics bringt eine neue Mikro-LED-Chip-Technologie mit einer Chip-Größe von unter 20 µm auf den Markt. Es wird ebenfalls zwei Chip-Technologien lancieren: R/G/B Mikro-LED- und Color-Conversion-Mikro-LED-Chip. Was Mini-LED-Produkte betrifft, wird Lextar die nächste Generation an UFP-I-Mini-RGB-Display-Modulen sowie Slim-Mini-LED-Licht-Platinen für Panel-Hintergrundbeleuchtungen einführen. Die Reihe der neusten Mikro- und Mini-LED-Technologien werden erstmals an der Ausstellung Touch Taiwan 2018 präsentiert.

Lextar gab heute die Fähigkeit der Mikro-LED-Chips bekannt, deren Größe kleiner als 20 µm ist und deren Lichtausbeute bis zu über 30% erreichen kann. Zudem gab Lextar auch noch zwei neue Technologie bekannt: R/G/B Mikro-LED-Chip und Color-Conversion-Mikro-LED-Chip, die verschiedenen Mikro-LED-Stoffübertragungsprozessen entsprechen können. Das Unternehmen ist auch eines der wenigen in der Branche, das Flip-Chips, laterale und vertikale Mikro-LED-Chips herstellt. Zu den Vorteilen von Mikro-LED gehören eine hohe Auflösung, große Helligkeit, schnelle Reaktionszeit, lange Lebensdauer. Zudem sind sie dünn und kompakt. Es handelt sich dabei um eine revolutionäre Display-Technologie, die für mobile Geräte, Smartphones, VR- und Automobil-Displays genutzt werden kann.

Lextar lanciert ebenfalls eine Reihe an Mini-LED-Produkten, darunter UFP-I-Mini-RGB-Display-Module (Ultra Fine Pitch Integrated Mini RGB Display Module), mit denen Mini-RGB-Chips auf Antriebskreisträger übertragen werden. Dabei wird nicht nur die traditionelle SMT- und Chip-Level-Verpackungstechnologie kombiniert, sondern sie verfügen ebenfalls über integrierte Regelkreis- und LED-Display-Chips. Das UFP-I-Mini-RGB-Display-Modul kann einen minimalen Abstand von 0,3 mm erreichen, was eine hohe Bildqualität und vereinfachte Prozesse ermöglicht. Es ist sehr gut geeignet für Gebiete im Innen- und geschützten Außenbereich. Bezüglich Hintergrundbeleuchtung präsentiert Lextar Mini-LED-Licht-Platinen für 32-Zoll- und 15,6-Zoll-Panels. Ein hoher dynamischer Kontrast von HDR 1.000 Nits ist möglich, wodurch die Panels deutlich dünner werden und der OD-Bereich auf unter 0,3 mm reduziert werden kann. Ideal für High-End-Notebooks, Gaming-Bildschirme und Automobil-Panels geeignet.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/563781/lextar_Logo.jpg

