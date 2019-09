Coveris

Coveris verstärkt Präsenz im Bereich Tiernahrungsverpackung und investiert kräftig an den Standorten Neuwied (DE) und Firminy (FR)

Coveris, einer der führenden Hersteller von flexiblen Verpackungslösungen, baut seinen Vorsprung im Bereich Tiernahrungsverpackung weiter aus.

Coveris ist im Bereich Tiernahrungsverpackung ("Pet-Food") strategisch stark aufgestellt. Egal ob es um Trockenfutter, Feuchtfutter oder Snacks geht, bietet Coveris sämtliche Verpackungslösungen aus einer Hand. Denn als einer der wenigen Player im Markt verfügt das Unternehmen über Produktionskapazitäten für die gesamte Vielfalt an Tiernahrungsverpackungen: Von Beuteln mit verschiedensten Barriere Eigenschaften, Verschlussarten und Drucktechnologien bis hin zu speziellen Polyclip-Lösungen.

Entsprechend der stärkeren strategischen Fokussierung des Unternehmens unter der Führung von CEO Jakob A. Mosser wird die Ausrichtung auf dieses Marktsegment jetzt noch weiter verstärkt.

Als wichtiges Element des laufenden, erfolgreichen Programmes zur Verbesserung des Standortes Neuwied, Deutschland, investiert Coveris in eine Kapazitätserweiterung im Bereich Konfektionierung und Zylindergravur. Diese Investitionen sollen bis Ende 2019 abgeschlossen werden.

"Unser Führungsteam in Neuwied hat in den letzten 12 Monate ausgezeichnete Arbeit geleistet und die Produktivität wie auch die Qualität an unserem Standort weiter verbessert. Es freut mich außerordentlich das Team in Neuwied mit den neuen Technologien zu unterstützen und unseren Kunden ein noch besseres Service bieten zu können" kommentiert CEO Jakob A. Mosser die Investitionen.

In Firminy, Frankreich, verfügt Coveris über eines seiner hochspezialisiertesten und besten Werke für Pet-Food. Nach Start einer Standbodenbeutelfertigung im Standort Firminy, Frankreich Ende 2018 wird Coveris noch im September 2019 eine neue Flachbeutelanlage für Trockenfutter an diesem Standort in Betrieb nehmen. "Dann decken wir auch hier ein breites Portfolio ab und können unseren Kunden auch alle Lösungen in Kunststoff und Papier anbieten.", schließt Jakob A. Mosser.

Über Coveris

Coveris ist ein in Wien ansässiger führender Verpackungshersteller mit weiteren 25 Standorten in der EMEA Region und über 4.600 Mitarbeitern. Spezialisiert auf flexible Verpackungslösungen und tätig für einige der angesehensten Marken der Welt arbeitet Coveris gemeinsam mit Kunden ständig an neuen attraktiven und nachhaltigen Lösungen. Coveris entwickelt Verpackungen, die vor allem Produkte schützen, welche besondere Verpackungseigenschaften benötigen - von Lebensmitteln bis hin zu Tiernahrung, von medizinischen Erzeugnissen bis hin zu Industrie- und Agrarprodukten. Durch das hohe Maß an technischen Eigenschaften verlängern diese hochwertigen Verpackungen die Haltbarkeit der Produkte und helfen somit Abfall und Ressourcenverschwendung zu reduzieren.

