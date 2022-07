Alchemy Properties

ALCHEMY PROPERTIES KÜNDIGT DIE MÖGLICHKEIT AN, DAS PINNACLE PENTHOUSE UND DIE WOHNUNGEN IM 49. STOCK DES WOOLWORTH TOWER ZU KOMBINIEREN

New York (ots/PRNewswire)

Das Pinnacle Penthouse und die Residenz im 49. Stock werden für 59 Millionen Dollar gelistet

Die Woolworth Tower Residences, eine von Alchemy Properties entwickelte Ansammlung von 32 Wohnungen auf dem kultigen Woolworth Building in Lower Manhattan, bietet eine noch nie dagewesene Gelegenheit, die beiden verbleibenden Einheiten, die das kultige Woolworth Building krönen, zu kombinieren. Die weitläufige Kombination zum Preis von 59 Millionen Dollar besteht aus dem Pinnacle Penthouse und dem 49. Stockwerk direkt darunter. Die potenzielle Kombination würde insgesamt 12.131 Quadratmeter Innenfläche mit einer 408 Quadratmeter großen Observatoriumsterrasse in 727 Fuß Höhe umfassen.

Das Woolworth-Gebäude wurde von Frank W. Woolworth, dem Pionier der „Five-and-Dime"-Läden, in Auftrag gegeben und vom Architekten Cass Gilbert entworfen. Bei seiner Fertigstellung im Jahr 1913 war es das höchste Gebäude der Welt. Von der Eröffnung des Gebäudes bis 1941 besuchten schätzungsweise 300.000 Menschen pro Jahr die Krone, um einen Blick auf das Observatorium zu werfen. Zum ersten Mal seit seiner Schließung steht das Observatorium dem zukünftigen Käufer von The Pinnacle mit modernen Ergänzungen zur Verfügung, darunter mehr als 125 von der Landmarks Preservation Commission genehmigte neue Fenster, Deckenhöhen von über 24 Fuß, ein privater Aufzug und ein unvergleichlicher 360-Grad-Blick auf New York City.

„Das Pinnacle Penthouse und die Wohnungen im 49. Stock sind die letzten zum Verkauf stehenden Einheiten in den Woolworth Tower Residences. Zusammen bilden sie die Krone des Gebäudes, das eine Ikone der Geschichte ist. Diese Kombination bietet den Käufern die einmalige Gelegenheit, mehr als 12.000 Quadratmeter Fläche ganz individuell zu gestalten", erklärt Kenneth Horn, Präsident und Gründer von Alchemy Properties.

Der Bauträger Alchemy Properties hat das Dach des Gebäudes in ein besonderes Wohnangebot umgewandelt, das von Thierry W. Despont, der für seine Arbeit an der Restaurierung der Freiheitsstatue bekannt ist, neu gestaltet wurde. Alchemy Properties restaurierte die ursprünglichen Details, um die glorreichen Tage des Gebäudes widerzuspiegeln, während gleichzeitig die Wohnungen mit modernen Annehmlichkeiten und Annehmlichkeiten auf den neuesten Stand gebracht wurden. Die Käufer haben Zugang zu einer privaten Lobby mit Details wie einer Kassettendecke, die aus dem privaten Büro von Frank W. Woolworth stammt, der Gilbert Lounge und einem Unterhaltungsbereich, einem Weinkeller und einem Verkostungsraum, einem modernen Fitnesscenter und einem 15-Meter-Pool.

Der Verkauf wird von Alchemy Properties und Sotheby's International Realty unter der Leitung von Stan Ponte und Joshua Judge abgewickelt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://woolworthpinnaclepenthouse.com

Original-Content von: Alchemy Properties, übermittelt durch news aktuell