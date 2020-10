adeo Verlag

Thomas Middelhoff und Cornelius Boersch: Zukunft verpasst? Einladung zur digitalen Buchvorstellung & Interviews

Dienstag, 6. Oktober 2020 um 11:00 Uhr

Asslar (ots)

Die Corona-Krise hat gezeigt - Deutschland kann plötzlich doch digital. Aber die User merken täglich: Die technische Infrastruktur in Deutschland steht auf wackeligen Beinen. Thomas Middelhoff und Cornelius Boersch, beide Vorreiter in der Tech-Szene, rütteln die deutsche Wirtschaft, Politik und Gesellschaft wach - mit ihrem Buch "Zukunft verpasst?", das am 6. Oktober 2020 erscheint. Mit Philipp Westermeyer, dem Gründer von OMR, sprechen sie im Rahmen einer digitalen Buchvorstellung über die Herausforderungen der Situation und die Chancen, die sich aktuell ergeben.

Cornelius Boersch und Thomas Middelhoff legen den Finger in die Wunde, von der viele Deutsche gar nichts ahnen: Deutschland hat die Digitalisierung verschlafen und international komplett den Anschluss verloren. Unser aktuell noch vorhandener Wohlstand beruht auf Technologien der Vergangenheit, die jedoch in der nahen Zukunft keine Relevanz mehr haben.

Doch die Autoren haben vor diesem alarmierenden Hintergrund auch eine große Vision. Anhand eines 10-Punkte-Plans entwickeln sie wegweisende Strategien, wie es trotz aller Versäumnisse zu schaffen ist, Deutschland bis 2030 zu einer der führenden digitalen Wissensnationen dieser Welt zu machen. Nur so sehen sie eine Zukunft für Deutschlands Wohlstand und nachhaltiges Wirtschaftswachstum.

Erfahren Sie hier mehr über die Teilnehmer der Talkrunde:

Sie können sich über folgenden Link dem Livestream zuschalten: https://youtu.be/OemAD5s_A80

Falls Sie Einzelinterviews mit den Beteiligten im Anschluss an den Livestream führen wollen, bitte ich um Anfrage vorab. Ein Rezensionsexemplar (PDF, eBook, Hörbuch) des Buches sende ich auf Wunsch gerne zu.

