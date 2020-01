Fossil Group

Neue Diesel Smartwatch testet erneut Designgrenzen aus

Mailand (ots/PRNewswire)

Fadelite bietet atemberaubendes Styling für Herren und Damen

Zum Auftakt des neuen Jahres kündigt Diesel seine neueste Touchscreen-Smartwatch an: Diesel On Fadelite. Diese Vitalität und Dynamik vermittelnde Uhr, die sowohl von Herren als auch von Damen getragen werden kann, ist mit Wear OS by Google(TM) und der Qualcomm® Snapdragon Wear(TM) 3100 Plattform ausgestattet und zeichnet sich durch ein verkleinertes 43mm-Gehäuse und gewagte Design-Details aus, die alles andere als durchschnittlich sind.

Das sofort auffälligste Design-Detail ist das transparente Armband. Erhältlich in vier attraktiven Farbverläufen - rot bis schwarz, schwarz bis durchsichtig, blau bis durchsichtig, und ganz transparent mit irisierendem Gehäuse - scheinen die Farben durchscheinender zu werden und wie schwindendes Licht zu verblassen, was den Namen der Uhr inspiriert hat. Die Bänder, in die das Diesel Logo eingeprägt ist, sind atmungsaktiv und äußerst komfortabel. Ein durchsichtiges Hartschalen-Nylon-Gehäuse bietet Haltbarkeit für sowohl Uhrengehäuse als auch Modul und vermittelt zugleich angenehme Leichtigkeit, was für jeden Träger, aktiv oder proaktiv, gleichermaßen perfekt ist. Stilelemente wie das Diesel Lug-Design und der übergroße Pusher der früheren Diesel-Smartwatches wurden übernommen, aber skaliert und auf eine Ästhetik vereinfacht, die jedem steht.

Mit seinen interaktiven Zifferblättern geht Diesel weiterhin eigene Wege, die den Status quo herausfordern. Das innovative neue "Globe"-Zifferblatt zeigt einen rotierenden Globus, den der Benutzer mit einem einfachen Touch bedienen kann. Durch Berühren des sich bewegenden Globus können zwei weitere Zeitzonen auf dem Zifferblatt angezeigt werden. Die Fadelite Smartwatch verfügt außerdem über Wetterfeatures und interaktive Animationen auf dem Zifferblatt, die eine Reihe von Echtzeit-Wetterbedingungen zeigen und auf der Grundlage des jeweils aktuellen Standorts aktualisiert werden.

Diesel freut sich außerdem, die Präsentation der Kunstwerke von Mad Dog Jones im Jahr 2020 fortsetzen zu können. Zwei exklusive Zifferblätter mit der dystopischen High-Tech-Vision des Künstlers debütierten bereits Ende 2020, und eine exklusive Smartwatch-Kooperation wird im Laufe des Jahres dazukommen.

Fadelite reiht sich in die Diesel On-Familie ein, zu der auch die im vergangenen Herbst vorgestellte Smartwatch Axial gehört. Die mit einem Lautsprecher und Tethered Calling-Funktion für Telefonate ausgerüstete Axial ist derzeit in allen Märkten kommerziell erhältlich.

Spannende Features sind:

Automatisch installierte Apps: Diesel nutzt den erweiterten Speicher und sorgt für die automatische Installation von Anwendungen wie Spotify, dem weltweit beliebtesten Abo-Dienst für Audio-Streaming.

Wetterbericht

Die Wetter-Kachel aktualisiert automatisch die aktuellen und vorhergesagten Wetterbedingungen.

Google Assistant*Google Fit (TM)* Google Pay (TM) *GPS TrackingHerzfrequenzmessungWasserdichtes DesignIndividuell anpassbare ZifferblätterSmartphone-Benachrichtigung enAktivitätserfassungSchnelles AufladenMusiksteuerung

Die Diesel Fadelite Smartwatch wird auf der CES in der Fossil Group Suite im Cosmopolitan Hotel vorgestellt. Die Uhr wird für 275 USD in Diesel Stores, online unter www.diesel.com und ab März 2020 bei ausgewählten Händlern weltweit erhältlich sein.

Informationen zu Diesel

Diesel ist eine innovative internationale Lifestyle-Marke, die eine breit gefächerte Kollektion von Jeans, Kleidung und Accessoires anbietet. Seit seiner Gründung im Jahr 1978 hat sich Diesel von einem führenden Pionier bei Denim zu einer Premium-Marke für Freizeitkleidung weiterentwickelt und ist so zu einer echten Alternative zum etablierten Luxusmarkt geworden. Trotz des Wachstums ist die Philosophie von Diesel unverändert geblieben: Die Marke steht für Leidenschaft, Individualität und Selbstverwirklichung.

Smartwatches mit Wear OS by Google sind mit iPhone® und Android(TM) Smartphones kompatibel. Google, Android, Wear OS by Google, Google Pay und Google Fit sind Warenzeichen der Google LLC. Wear OS by Google benötigt ein Smartphone mit Android 6.0+ (ausgenommen Go Edition) oder iOS 10+. Unterstützte Funktionen können je nach Plattform variieren.

*Verfügbar in ausgewählten Märkten.

Qualcomm, Snapdragon und Snapdragon Wear sind in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern eigetragene Warenzeichen der Qualcomm Incorporated.

Qualcomm Snapdragon Wear ist ein Produkt der Qualcomm Technologies, Inc. und/oder ihrer Tochtergesellschaften.

PR Kontakt: AMP3 Public Relations Ashley Lutzker (212)-677-2929 ashley@amp3pr.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1060182/Diesel_On_Fadelite_smartwatch.jpg

Original-Content von: Fossil Group, übermittelt durch news aktuell