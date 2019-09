Fossil Group

Technik auf der überholspur mit der bisher stärksten Smartwatch von Diesel

Mit einer neuen, proprietären Technik kann der Nutzer jetzt per Bluetooth mit der Smartwatch telefonieren

Ganz im Diesel Spirit stellt die Marke ihre neueste, kompromisslos stylishe Touchscreen Smartwatch für Weihnachten 2019 vor. Die neue Diesel On Smartwatch Axial wird mit Wear OS by Google und einem Qualcomm® Snapdragon Wear(TM) 3100 Prozessor betrieben, ist mit einem Lautsprecher und einer neuen Technik ausgestattet, mit der Nutzer von iPhones und Android(TM) Smartphones demnächst direkt mit der Uhr telefonieren können.

Die Smartwatch Axial wurde mit der neuesten Wearable-Technik mit Fokus auf die Gesamtleistung für den Nutzer entwickelt. Wie erwartet, geht Diesel an die Grenzen des traditionellen Smartwatchdesigns mit einem Look, der vom Brutalismus, einem Architekturstil aus der Mitte des 20. Jahrhunderts inspiriert ist. Markante Drücker, Stahlnieten und ein Aluminiumkern verleihen der Uhr einen einzigartigen Look. Die Axial im Industriedesign ist mit einem Gehäuse aus anthrazit-, silber- oder bronzefarbenem Edelstahl erhältlich. Mit drei Bandvarianten - schwarzes Leder, Denim oder anthrazitfarbener Edelstahl - kann der Kunde die Uhr wählen, die am besten zu seinem individuellen Lifestyle passt.

Diesel setzt immer neue Standards für kreative, interaktive Zifferblätter, und diese Smartwatch ist keine Ausnahme. Ein neues Zifferblatt, genannt "Information Tunnel", hat einen psychedelischen, tunnelartigen Effekt, der die Illusion von 3-D vermittelt. Das Zifferblatt "Globe" zeigt einen rotierenden Globus, den der Nutzer mit nur einer Berührung bedienen kann. Über die sich drehende Erdkugel können zwei zusätzliche Zeitzonen ausgewählt werden, deren Ortszeit auf dem Zifferblatt angezeigt wird. Zu den bestehenden Zifferblattoptionen gehören das neonfarbene Zifferblatt, das flackert, und das interaktive Zifferblatt mit Anzeige der Herzfrequenz, bei dem bei Berührung ein Effekt von gekräuseltem Wasser entsteht.

Zu guter Letzt hat die Smartwatch Axial Zifferblätter mit Wettereffekten und interaktiven Animationen, die eine Reihe von Wetterbedingungen in Echtzeit anzeigen und je nach aktuellem Standort aktualisiert werden. Von bewölkt über sonnig bis windig - die Wettereffekte halten den Nutzer auf dem Laufenden, ohne dass er einen Fuß nach draußen setzen muss.

WAS IST NEU?

Der Lautsprecher

Mit dem Lautsprecher haben Nutzer die Möglichkeit, Anrufe mit ihrer Smartwatch entgegenzunehmen. Mithilfe einer proprietären App können Nutzer von Android Smartphones und iPhones direkt mit der Uhr telefonieren. Darüber hinaus hören Nutzer jetzt die Antworten von Google Assistant und die von der Uhr ausgegebenen akustischen Signale beim Eingang von Benachrichtigungen.

Batteriemodus für längere Akkulaufzeit

Die Fossil Group hat vier smarte Batterimodi für verschiedene Akkulaufzeiten entwickelt. Dadurch haben Nutzer die Kontrolle und können die Akkulaufzeit der Uhr an ihre Lebensgewohnheiten anpassen.

Im "Erweiterten Modus" hat der Akku mit einer Ladung eine verlängerte Laufzeit von mehreren Tagen, ohne auf die wichtigsten Funktionen wie Smartphone Benachrichtigungen und Pulsmessung verzichten zu müssen.

Mehr Speicher. Verbesserter Arbeitsspeicher.

Mit 8 GB Speicherplatz können Nutzer noch mehr Inhalte herunterladen, während ein größerer Arbeitsspeicher die Gesamtleistung verbessert.

WAS IST BEKANNT?

Google Assistant* Vieles einfach per Sprachsteuerung erledigen. Google Assistant Fragen stellen, Befehle erteilen, Erinnerungen einstellen und mehr. *Der Sprachassistent kann je nach Region variieren. Tiko Assistant ist in China verfügbar und Google Assistant ist in ausgewählten Sprachen verfügbar.

Google Pay (TM) * Über NFC und Google Pay kann der Nutzer mit der Smartwatch kontaktlos seine Einkäufe bezahlen. *Alipay mit ausschließlich auf QR-Codes basierten Zahlungen ist in China verfügbar. Google Pay ist in ausgewählten Ländern verfügbar.

GPS

Beim Spazierengehen, Wandern, Fahrrad fahren oder Joggen bleibt das Smartphone zuhause. Mithilfe des ungebundenen GPS zeichnet die Smartwatch die zurückgelegte Strecke auf.

Tracking der Herzfrequenz Mit Google Fit(TM)oder wird die Herzfrequenz bei verschiedenen Sportarten automatisch aufgezeichnet. *Fitnesstracker kann je nach Region variieren. Tic Health ist in China verfügbar.

Wasserdichtes Design

Das Schwimmtraining kann mit Apps von Drittanbietern getrackt werden.

Wettereffekte

Auf der Wetter-Kachel werden automatisch aktuelle Wetterbedingungen und Wettervorhersagen aktualisiert.

T-ON-I

Diesels einzigartige Micro-App, die dem Nutzer den Rücken freihält und Infos und Benachrichtigungen im typischen Diesel Stil liefert.

Zu den weiteren Features gehören: Individuell einstellbare Zifferblätter Smartphone Benachrichtigungen Aktivitätstracking Schnellladen Steuerung der Musikwiedergabe

Die Fossil Group präsentiert die Diesel On Smartwatch Axial auf der IFA, Messe Berlin, Messedamm 22, Halle 4.2., Stand 221. Sie ist ab Oktober 2019 in Diesel Stores, online auf www.diesel.com und weltweit im ausgewählten Fachhandel zu einem UVP von 349 EUR erhältlich.

Über Diesel

Diesel ist eine innovative internationale Lifestylemarke, die eine breitgefächerte Kollektion von Jeans, Bekleidung und Accessoires produziert. Seit seiner Gründung im Jahr 1978 hat sich das Unternehmen von einem führenden Pionier in Sachen Denim in der Welt der hochwertigen Freizeitkleidung weiterentwickelt und sich als echte Alternative auf dem Luxusmarkt etabliert. Trotz des Wachstums des Unternehmens ist die Philosophie seit der Gründung dieselbe geblieben. Diesel ist eine Marke, die für Leidenschaft, Individualität und Selbstentfaltung steht.

Smartwatches mit Wear OS by Google sind kompatibel mit iPhone® und Android(TM) Smartphones. Google, Wear OS by Google, Google Pay und Google Fit sind Warenzeichen der Google LLC. Wear OS by Google funktioniert mit Smartphones mit Android 4.4+ (ausgenommen Go Edition) oder iOS 9.3+. Unterstützte Funktionen können je nach Plattform und Land variieren.

Qualcomm® und Snapdragon Wear(TM) sind Warenzeichen der Qualcomm Incorporated.

*Nur in ausgewählten Ländern verfügbar.

Qualcomm, Snapdragon und Snapdragon Wear sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Warenzeichen der Qualcomm Incorporated.

Qualcomm Snapdragon Wear ist ein Produkt der Qualcomm Technologies, Inc. und/oder ihrer Tochtergesellschaften.

