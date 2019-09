Fossil Group

Michael Kors präsentiert die nächste Smartwatch Generation mit innovativen modellen auf drei plattformen

New York (ots/PRNewswire)

Michael Kors Access bietet Smartes für jeden Kunden - jetzt mit Bluetooth®-gestütztem Telefonieren und smarten Batteriemodi für mehrere Tage Akkulaufzeit.

Mit fortschrittlicher Technik und einer sehr persönlichen Benutzeroberfläche stellt Michael Kors Access für Herbst 2019 seine neueste Generation von Touchscreen Smartwatches vor. Die drei neuen Modelle - Michael Kors Access Lexington 2, Michael Kors Access Bradshaw 2 und Michael Kors Access MKGO - werden mit Wear OS by Google(TM) und einem Qualcomm® Snapdragon Wear(TM) 3100 Prozessor betrieben und verbinden unerreichte Individualsierungsmöglichkeiten und innovative Leistungsmerkmale mit topmodischen Designs.

Mit zwei der meistverkauften Plattformen von Michael Kors bieten die Smartwatches Lexington 2 und Bradshaw 2 glamouröse Designs mit verbesserter Technik, die zum Lifestyle des Kunden passen. Mithilfe des neuen Lautsprechers hat der Nutzer die Möglichkeit, Anrufe mit seiner Smartwatch entgegenzunehmen. Mit einer proprietären App, die Ende dieses Monats auf den Markt kommt, können sowohl Android- als auch iPhone-Nutzer über Bluetooth direkt mit der Uhr telefonieren. Darüber hinaus hören Nutzer jetzt die Antworten von Google Assistant, akustische Signale beim Eingang von Benachrichtigungen und Musik von kompatiblen Apps.

Ebenfalls neu bei Lexington 2 und Bradshaw 2: Smarte Batteriemodi mit vier Einstellungen für längere Akkulaufzeiten. Im "Erweiterten Modus" hat der Akku mit einer Ladung eine verlängerte Laufzeit von mehreren Tagen, ohne dass der Nutzer auf die wichtigsten Funktionen verzichten muss. Im "Tagesmodus" sind die meisten Funktionen wie das Always-on Display aktiviert. Im "Individuellen Modus" kann der Nutzer die Akkulaufzeit über eigene Einstellungen selbst optimieren. Im "Nur-Zeit-Modus" werden bei schwacher Akkuladung außer der Zeitanzeige alle Funktionen deaktiviert, sodass die Smartwatch zu einer einfachen Uhr mit einer Akkulaufzeit von über einer Woche wird. Über den Homescreen der Uhr hat der Nutzer ganz einfach und direkt Zugriff auf die Batteriemodi.

Die Lexington 2, eines der meistverkauften Modelle von Michael Kors aus zweifarbigem, gold-, roségold- oder silberfarbenem Edelstahl ist der perfekte Begleiter zum eleganten Abendoutfit oder für die lässigen Momente des Tages. Die Bradshaw 2, ein weiteres beliebtes Modell, besticht durch ihr formschönes Gehäuse und Bänder aus Edelstahl in Anthrazit, Roségold, Gold und Silber.

Zum ersten Mal überhaupt stellt Michael Kors Access eine Smartwatch vor, die sich nahtlos in einen mobilen, aktiven Lebensstil einfügt. Michael Kors Access MKGO ist die bisher leichteste Smartwatch der Marke und mit einem rosafarbenen, schwarzen, weißen oder roten Silikonband erhältlich. Diese sportliche Uhr hat ein Gehäuse aus Aluminium und Nylon, das für ein extrem leichtes und komfortables Tragegefühl sorgt.

Mit Google Fit(TM) zeichnet die Michael Kors Access MKGO kontinuierlich die Herzfrequenz auf, sodass man schnell erkennen kann, ob der Puls im Idealbereich liegt. Schließlich ist es mit Google Fit ganz einfach, Aktivitätsziele zu ändern und zu verfolgen, und die App informiert den Nutzer über die Fortschritte bei der Zielerreichung. Über das eingebaute Mikrofon kann man Google Assistant Fragen stellen oder Erinnerungen einstellen und mit Google Pay(TM) unterwegs mit der Smartwatch bezahlen.

Schließlich können die drei Smartwatches mit der neuen Micro-App 'Meine Zifferblätter' individuell auf den Look abgestimmt werden. Man wählt eine Kategorie - glamourös, modisch oder sportlich - und lässt entweder die App ein Zifferblatt erstellen oder wählt eines aus den verfügbaren Optionen aus.

Die Michael Kors Smartwatches werden von der Fossil Group auf der IFA, Messe Berlin, Messedamm 22, Halle 4.2, Stand 221 präsentiert. Die Michael Kors Access MKGO ist zu einem UVP ab 299 EUR auf michaelkors.com erhältlich. Die Michael Kors Lexington ist zu einem UVP ab 369 EUR auf michaelkors.com erhältlich. Die Bradshaw 2 wird im Oktober zu einem UVP ab 369 EUR auf michaelkors.com erhältlich sein.

FEATURES DER LEXINGTON 2 UND BRADSHAW 2

Lautsprecher (neu)

Mithilfe des Lautsprechers haben Nutzer die Möglichkeit, Anrufe mit ihrer Smartwatch entgegenzunehmen. Mit einer proprietären App, die noch in diesem Monat auf den Markt kommt, können Nutzer von Android Smartphones und iPhones direkt mit der Uhr telefonieren. Darüber hinaus hören Nutzer jetzt die Antworten von Google Assistant, die von der Uhr ausgegebenen akustischen Signale beim Eingang von Benachrichtigungen und Musik von kompatiblen Apps direkt mit der Smartwatch.

Smarte Batteriemodi

Die Fossil Group hat vier smarte Batteriemodi für verschiedene Akkulaufzeiten entwickelt. Dadurch haben Nutzer die Kontrolle und können die Akkulaufzeit der Uhr an ihre Lebensgewohnheiten anpassen. Im "Erweiterten Modus" hat der Akku mit einer Ladung eine verlängerte Laufzeit von mehreren Tagen, ohne auf die wichtigsten Funktionen wie Smartphone Benachrichtigungen und Pulsmessung verzichten zu müssen.

MEHR SPEICHER. MEHR LEISTUNG.

Mit 8 GB Speicherplatz können noch mehr Inhalte heruntergeladen werden, während ein größerer Arbeitsspeicher die Gesamtleistung verbessert.

VORINSTALLIERTE APPS

Die Michael Kors Access Smartwatches Lexington 2 und Bradshaw 2 nutzen den erweiterten Speicher und bieten vorinstallierte Apps wie Cardiogram, einen digitalen Begleiter zur Überwachung der Herzgesundheit, Spotify, den weltweit führenden Musik-Streamingdienst, und die Sicherheits-App Noonlight.

FEATURES DER MKGO: Tracking der Herzfrequenz Mit Google Fit die Herzfrequenz bei hochintensivem Training und Sprints aufzeichnen.

GPS

Beim Spazierengehen, Wandern, Fahrradfahren oder Joggen bleibt das Smartphone zuhause. Mithilfe des ungebundenen GPS zeichnet die Smartwatch die zurückgelegte Strecke auf.

Google Assistant*

Google Assistant Fragen stellen, Befehle erteilen, Erinnerungen einstellen und mehr.

Musik

Über Bluetooth Spotify hören.

Google Pay

Mithilfe der NFC-Schnittstelle und Google Pay kontaktlos und mobil mit der Smartwatch bezahlen.

Wetter

Kein Joggen bei Kälte oder Regen - für jeden Standort immer aktuelle Wetterdaten in Echtzeit.

Fitness-Apps

Das Workout ganz einfach mit Fitness-Apps synchronisieren.

FEATURES ALLER MODELLE:

Google Assistant* Google Assistant Fragen stellen, Befehle erteilen, Erinnerungen einstellen und mehr. *Der Sprachassistent kann je nach Region variieren. Tiko Assistant ist in China verfügbar, Google Assistant ist in ausgewählten Sprachen verfügbar.

Google Pay* Mithilfe der NFC-Schnittstelle und Google Pay kontaktlos und mobil mit der Smartwatch bezahlen. *Alipay ist in China verfügbar. Google Pay ist in ausgewählten Ländern verfügbar.

Tracking der Herzfrequenz und Aktivitätstracking Mit Google Fit Herzfrequenz und Aktivität bei verschiedenen Sportarten aufzeichnen. *Der Fitnesstracker kann je nach Region variieren. Tic Health ist in China verfügbar.

Wasserdichtes Design

Das Schwimmtraining mit Fitness-Apps von Drittanbietern aufzeichnen.

GPS

Beim Spazierengehen, Wandern, Fahrradfahren oder Joggen bleibt das Smartphone zuhause. Mithilfe des ungebundenen GPS zeichnet die Smartwatch die zurückgelegte Strecke auf.

Individuell einstellbare Zifferblätter Smartphone Benachrichtigungen Aktivitätstracking Schnellladen in nur einer Stunde Musiksteuerung und -speicher

Über Michael Kors

Michael Kors ist ein weltbekannter, preisgekrönter Designer für luxuriöse Accessoires und Konfektionsmode. Sein gleichnamiges im Jahr 1981 gegründetes Unternehmen produziert derzeit unter den Kollektionsnamen Michael Kors Collection, MICHAEL Michael Kors und Michael Kors Mens eine umfangreiche Produktpalette, zu der auch Accessoires, Prêt-à-porter Mode, Schuhe, Wearables, Armbanduhren und eine komplette Duftlinie zählen. Michael Kors Stores findet man in den berühmtesten Metropolen der Welt. Zusätzlich betreibt Michael Kors digitale Flagship-Stores in ganz Nordamerika, Europa und Asien und bietet seinen Kunden dadurch ein nahtloses Markenerlebnis über sämtliche Kanäle hinweg.

Zukunftsorientierte Aussagen

Diese Pressemitteilung beinhaltet zukunftsorientierte Aussagen. Man sollte sich nicht vorbehaltlos auf diese Aussagen verlassen, da sie Unsicherheiten unterliegen und sich mitunter auf Faktoren stützen, die von den Geschäftsabläufen und dem Unternehmensumfeld abhängen und die daher schwer vorhersehbar sind bzw. sich der Kontrolle durch das Unternehmen entziehen. Zu den zukunftsorientierten gehören Informationen zu den möglichen oder angenommenen Ergebnissen von Unternehmensabläufen in der Zukunft, dazu zählen unter anderem Angaben zu Geschäftsstrategien. Solche Aussagen beinhalten häufig Begriffe wie "könnte", "wird", "sollte", "annehmen", "erwarten", "suchen", "vorhersagen", "beabsichtigen", "planen", "schätzen" oder Ähnliches. Die zukunftsorientierten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf Annahmen, die das Unternehmen auf Grundlage seiner Geschäftserfahrungen, historischer Trends sowie seiner Vorstellung von aktuellen Bedingungen, zukünftigen Entwicklungen und sonstigen, für die Umstände angemessenen Faktoren gemacht hat. Diese Aussagen stellen keine Garantien für Leistungen oder Ergebnisse dar. Sie unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Obwohl das Unternehmen der Auffassung ist, dass diese zukunftsorientierten Aussagen auf sinnvollen Annahmen basieren, muss man sich darüber im Klaren sein, dass zahlreiche Faktoren die aktuellen Abläufe und Geschäftsergebnisse beeinflussen und dafür sorgen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denjenigen in diesen zukunftsorientierten Aussagen abweichen.

WEITERE INFORMATIONEN: Dinesh Kandiah VP, Global Communications MICHAEL KORS Tel: 001 917.214.2979 E-Mail: Dinesh.Kandiah@michaelkors.com

[Legal]

Smartwatches mit Wear OS by Google sind kompatibel mit iPhone® und Android(TM) Smartphones. Google, Google Pay, Wear OS by Google, Google Fit und andere zugehörige Marken sind Warenzeichen der Google LLC. Touchscreen Smartwatches mit Wear OS by Google benötigen ein Smartphone mit Android 4.4 und höher (ausgenommen Go Edition) oder iOS 10.0+ und höher. Unterstützte Funktionen können je nach Plattform variieren.

Qualcomm® und Snapdragon Wear(TM) sind Warenzeichen der Qualcomm Incorporated.

*Nur in ausgewählten Ländern verfügbar.

Original-Content von: Fossil Group, übermittelt durch news aktuell