Adyen veröffentlicht H2 2020 Finanzergebnisse

Amsterdam (ots/PRNewswire)

Die Ergebnisse spiegeln die Widerstandsfähigkeit des Geschäfts und das anhaltende profitable Wachstum in der zweiten Jahreshälfte 2020 wider, da die steigenden Volumina im Online-Einzelhandel und in der digitalen Warenbranche die rückläufigen Reisevolumina kompensierten.

H2 2020 Zahlen

- Das verarbeitete Volumen betrug 174,5 Mrd. EUR: 29 % mehr als im Vorjahr - Der Nettoumsatz betrug 379,4 Mio. EUR: 28 % mehr als im Vorjahr - EBITDA von 236,8 Mio. EUR: 36 % mehr als im Vorjahr - EBITDA-Marge von 62 %, was eine nachhaltige Profitabilität widerspiegelt, während wir weiterhin langfristig investieren - Die Free-Cashflow-Conversion-Ratio lag bei 92 %, die CapEx bei 4 % des Nettoumsatzes - Aktualisierte Prognose für die EBITDA-Marge, um langfristig Werte über 65 % zu erreichen

Aktionärsbrief & Finanzergebnisse

Die vollständigen Finanzergebnisse für H2 2020 und den dazugehörigen Aktionärsbrief finden Sie hier.

Earnings Call & Webcast

Heute um 15:00 Uhr MEZ werden Pieter van der Does (CEO) und Ingo Uytdehaage (CFO) eine Videokonferenz zu den Ergebnissen abhalten.

Das Live-Webinar finden Sie hier. Auf derselben Webseite wird im Anschluss an die Telefonkonferenz eine Aufzeichnung zur Verfügung gestellt.

Zahlen für das gesamte Jahr 2020

- Das verarbeitete Volumen betrug 303,6 Mrd. EUR: 27 % mehr als im Vorjahr - Der Nettoumsatz betrug 684,2 Mio. EUR: 28 % mehr als im Vorjahr - EBITDA von 402,5 Mio. EUR: 27 % mehr als im Vorjahr - Die EBITDA-Marge betrug 59 % für das Gesamtjahr

Historische Zahlen wurden gegenüber früheren Veröffentlichungen von Ergebnissen angepasst.

Diese Pressemitteilung enthält Informationen, die als Insiderinformationen im Sinne von Artikel 7(1) der EU-Marktmissbrauchsverordnung gelten oder gelten können.

Informationen zu Adyen

Adyen ist die Zahlungsplattform der Wahl für viele der weltweit führenden Unternehmen und bietet eine moderne End-to-End-Infrastruktur, die direkt mit Visa, Mastercard und den weltweit bevorzugten Zahlungsmethoden der Verbraucher verbunden ist. Adyen bietet reibungslose Zahlungen über Online-, Mobil- und In-Store-Kanäle. Mit Niederlassungen auf der ganzen Welt betreut Adyen Kunden wie Facebook, Uber, Spotify, Casper, Bonobos und L'Oréal.

