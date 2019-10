(RED)

Im Namen des privaten Sektors erhöht (RED) die Aufstockungszusage für den Global Fund um 50 %, verpflichtet sich zur Mobilisierung von 150 Mio. $ im Kampf gegen AIDS über die nächsten drei Jahre

(RED)-Partner Bank of America und Salesforce stocken ihre Hilfe für den Global Fund auf; neue Partner des privaten Sektors schließen sich dem Kampf an

Anlässlich der sechsten Aufstockung des Global Fund verkündete (RED) heute eine Erhöhung der Zusage für den Global Fund über die nächsten drei Jahre von 150 Mio. $. Das sind 50 % mehr als die 100 Mio. $, die bei der letzten Aufstockung 2016 zugesagt wurden. (RED) hat bislang bereits mehr als 600 Mio. $ mobilisiert. Die Ankündigung markiert eine Aufstockung der Hilfszusagen der Partner aus dem privaten Sektor, um die lebensrettende Arbeit des Global Fund im Kampf gegen AIDS zu unterstützen.

(RED)s Chief Operating Officer, Jennifer Lotito, sagte: "Führende Politiker haben bereits staatliche Finanzhilfen für den Global Fund in den nächsten drei Jahren zugesagt. Jetzt freut sich (RED) außerordentlich darüber, eine Aufstockung der Hilfszusagen im Namen seiner zahlreichen Partner des privaten Sektors zu verkünden. Damit bekräftigen sie ihre unerschütterliche Unterstützung unserer Mission - sowohl finanziell als auch dadurch, dass diese Erkrankung bei den Menschen nicht in Vergessenheit gerät. Wir bedanken uns bei jedem einzelnen Partner für die lebensrettende Hilfe und den Beweis, dass der private Sektor die Ausrottung einer vermeidbaren, behandelbaren Erkrankung maßgeblich unterstützen kann."

Peter Sands, Executive Director des Global Fund, sagte: "Wir verneigen uns vor (RED)s beispiellosem Engagement im Kampf gegen HIV und ihrer unermüdlichen Arbeit, um Hilfen für diese Sache zu mobilisieren. Ich bedanke mich bei Bono und all den fantastischen (RED)-Partnern dafür, dass sie dies möglich machen."

(RED)-Partner stocken ihre Hilfszusagen für den Global Fund auf:

Bank of America verstärkt ihren Einsatz im Kampf gegen AIDS und verlängert ihre Partnerschaft mit (RED) bis 2025, gekoppelt mit zusätzlichen Finanzhilfen für den Global Fund bis 2025 von 10 Mio. $. Mit dieser Zusage erhöht Bank of America ihre Bezuschussung des Global Fund auf mehr als 30 Mio. $.

"Unsere Partnerschaft mit (RED) besteht seit 2014. Seitdem wurden im Kampf gegen HIV und AIDS unglaubliche Fortschritte erzielt. Aber die Arbeit ist noch lange nicht getan, weshalb wir unsere Partnerschaft um weitere fünf Jahre verlängern. Wir sehen es als unsere Aufgabe, einen Beitrag zur Überwindung der größten Herausforderungen der Menschheit zu leisten, einschließlich der Themen, die in den Nachhaltigen Entwicklungszielen der UN definiert sind. Nur so können wir verantwortungsbewusstes, nachhaltiges Wachstum erzielen, und diese Partnerschaft ist ein Paradebeispiel dafür, wie wir dies in die Tat umsetzen", sagte Brian Moynihan, CEO von Bank of America.

Salesforce sichert dem Global Fund seine weitere Unterstützung zu, indem es seine Partnerschaft mit (RED) bis 2025 verlängert, gekoppelt mit einer Hilfszusage von 5 Mio. $ im Kampf gegen AIDS während dieses Zeitraums. Bislang hat Salesforce mehr als 6 Mio. $ für den Global Fund mobilisiert - durch verschiedene Aktivierungen und Kampagnen, die Millionen Menschen erreicht haben.

"(RED) ist eine innovative Organisation, die Unternehmen aus aller Welt hinter der gemeinsamen Mission vereint, die AIDS-Epidemie zu beenden", sagte Rob Acker, Salesforce.org CEO, Salesforce. "Salesforce ist stolz darauf, seine Unterstützung für (RED) und den Global Fund fortzusetzen."

Starbucks hat bislang mehr als 15 Mio. $ an den Global Fund gespendet und seine Unterstützung bis 2020 zugesichert.

(RED)-Partner, darunter Claro, Telcel, Durex, Air Asia und Apple - der größte privatwirtschaftliche Geber -, werden ihre Partnerschaft mit (RED) in der bevorstehenden sechsten Finanzierungsrunde für den Global Fund fortsetzen.

(RED) verkündet neue Partnerschaften im Kampf gegen AIDS:

Zum Start des sechsten Finanzierungsrunde für den Global Fund hat (RED) heute eine Reihe spannender neuer Partnerschaften verkündet, um Geld für den Kampf gegen AIDS zu sammeln und Aufklärungsarbeit zu leisten. Zu den neuen Partnern gehören:

Primark wird anlässlich des Welt-AIDS-Tags 2019 im Rahmen einer neuen internationalen Partnerschaft seine allererste (RED) Collection präsentieren. Einzelheiten werden im nächsten Monat bekanntgegeben.

Master-Parfümeur Jacques Cavallier Belletrud und Designer Marc Newson haben eine Louis Vuitton I (RED)-Kerze kreiert, und mit jeder verkauften Kerze werden 60 $ an den Global Fund gespendet. Die Louis Vuitton I (RED)-Kerze wird ab Oktober 2019 in Louis Vuitton-Geschäften rund um die Welt und online auf louisvuitton.com verkauft.

In Erwartung des Welt-AIDS-Tags 2019 hat sich Dannon mit (RED) zusammengetan, um den Kampf gegen AIDS mit seinem Jogurtbecher zu unterstützen. Für jeden zwischen dem 11. November und 31. Dezember verkauften Becher (Dannon)RED Fruit on the Bottom Strawberry-Jogurt wird Dannon 20 ¢ an den Global Fund spenden (bis zu 100.000 $).

Die Marke agne?s b. engagiert sich schon seit Langem für den Kampf gegen AIDS. Im Rahmen einer neuen Partnerschaft mit (RED) werden 20 % des Verkaufspreises ausgewählter Artikel ihrer Dauerkollektion mit dem Namen "les forevers" an den Global Fund gespendet. Zur (RED)-Kollektion gehören unter anderem eine klassische rote Strickjacke mit Druckknöpfen für Damen und ein T-Shirt mit Logodruck für Herren, die ab diesem Monat in Frankreich, im Vereinigten Königreich und in den USA erhältlich sind.

Rachael Ray hat drei ihrer Kochgeschirr- und Küchenartikel in (RED)-Produkte zum Kampf gegen AIDS verwandelt. Beim bevorstehenden (RED) Shopathon wird mit jedem Kauf direkt der Global Fund unterstützt.

Im Rahmen einer neuen Partnerschaft mit Closca kommen Erlöse aus dem Verkauf von zwei der stilvollen Produkte des Unternehmens dem Global Fund zugute. Der Closca Helmet Loop ist ein stilvoller, faltbarer Fahrradhelm, mit dem das Pendeln zum Vergnügen wird. Die Closca Bottle ist eine Wasserflasche mit App, die dich beim Auffüllen an über 250.000 kostenlosen Auffüllstationen rund um die Welt belohnt. Mit jedem Kauf dieser beiden Produkte wird der Kampf gegen AIDS finanziell unterstützt.

Atelier Paulin nimmt am bevorstehenden (RED) Shopathon mit einer Kollektion aus vier (RED)-inspirierten Armketten mit 14-Karat-Goldinlay teil. Dreißig Prozent des Verkaufspreises jeder Armkette kommen dem Global Fund im Kampf gegen AIDS zugute - genug für die Versorgung mit lebensrettenden Medikamenten über 200 Tage.

(RED)-Partner und -Beteiligte unterstützen Aufstockungskampagne mit Aktivierungen:

Neben einer globale Street-Art-Kampagne mit Arbeiten von Shepard Fairey, Karabo Poppy, Ludo, Faile, Faith XLVII, Stephen Powers und WK Interact und vielen anderen beteiligen sich verschiedene (RED)-Partner durch Aktivierungen, um ihre Unterstützung für die Aufstockung des Global Fund und den bevorstehenden Welt-AIDS-Tag 2019 zu bekunden. Unter anderem sind folgende Aktivierungen geplant:

In Anknüpfung an die (MONTBLANC M)RED-Kollektion des Designers Marc Newson aus dem Jahr 2018 erweitert Montblanc seine Kollektion mit den Schreibgeräten der Reihe Trolley und Signature. Das Trolley basiert auf dem Design der unverwechselbaren #MY4810-Kollektion und ist ein leichtes und strapazierfähiges Schreibgerät für Vergnügungs- und Geschäftsreisende. Gleichzeitig nehmen die neuen Schreibgeräte unverkennbar das Design des ursprünglichen (MONTBLANC M)RED wieder auf.

Balmain setzt seine Partnerschaft mit (RED) fort und bringt weitere (BALMAIN)RED-Produkte in limitierter Auflage und für begrenzte Zeit heraus. Erlöse aus dem Verkauf jedes (BALMAIN)RED-T-Shirts und jeder (BALMAIN)RED-Wasserflasche kommen (RED)s Kampf gegen AIDS zugute.

Vom 3. bis zum 10. Oktober unterstützt Alessi die Aufstockungskampagne für den Global Fund mit einer Aktivierung beim Online-Verkauf und im stationären Handel. Erlöse aus dem Verkauf von mehr als 30 Produkten auf Alessi.com und in Alessi-Geschäften in Italien, VK, Frankreich, Italien und Deutschland kommen dem Kampf gegen AIDS zugute.

Am 10. Oktober aktiviert Vespa große Piaggio-Händler in Paris zur Unterstützung der Aufstockungskampagne für den Global Fund. Im Rampenlicht stehen dabei besondere (RED)-Fenster und die (VESPA 946)RED.

Informationen zu (RED) ®

(RED) wurde 2006 gegründet, um Unternehmen und Menschen für den Kampf gegen AIDS zu gewinnen. (RED) geht mit den weltweit bekanntesten Markenunternehmen Partnerschaften ein. Diese spenden Gewinne aus dem Verkauf von Gütern und Dienstleistungen mit dem (RED)-Logo an den Global Fund. (RED)-Partner sind unter anderem: AirAsia, Alessi, Amazon, Andaz, Apple, Bank of America, Beats by Dr. Dre, Belvedere, Calm, Claro, Durex, eos, Fatboy USA, Girl Skateboards, MCM, Montblanc, Mophie, quip, Salesforce, SAP, Starbucks, Telcel, Vespa, Vilebrequin und Wanderlust.

(RED) konnte bisher mehr als 600 Mio. $ für den Global Fund to fight AIDS, Tuberculosis and Malaria sammeln, um Finanzhilfsprogramme für den Kampf gegen HIV/AIDS in Ghana, Kenia, Lesotho, Ruanda, Südafrika, Swasiland, Tansania und Sambia zu unterstützen. 100 Prozent des Geldes fließt in die Hilfsarbeit vor Ort - es gehen keine Mittel für administrativen Overhead ab. Dank der Finanzhilfen von Global Fund, die durch (RED) unterstützt werden, konnten mehr als 140 Millionen Menschen durch Präventionsmaßnahmen, Behandlungsmaßnahmen, Beratung, HIV-Tests und Versorgungsleistungen unterstützt werden.

