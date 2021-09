CamperDays

Wohnmobil-Analyse: Ab so vielen Tagen lohnt sich erst der Kauf

Köln (ots)

Kauf eines Wohnmobils rentiert sich erst ab einer Reisezeit von 56 Tagen im Jahr

Laufende Kosten sowie Wertverlust führen zu durchschnittlichen Kosten von 9.820 Euro pro Jahr

In NRW werden die meisten Wohnmobile geklaut

Seit Beginn der Corona-Krise haben immer mehr Menschen viel Geld in die Hand genommen und sich ein Wohnmobil zugelegt. Allein im laufenden Jahr verzeichnete das Kraftfahrtbundesamt rund 60.000 Neuzulassungen - 14 Prozent mehr als im bereits sehr starken Vorjahreszeitraum. Aufgrund der hohen Anschaffungskosten für ein Wohnmobil - jenseits der 50.000 Euro - sowie den hinzukommenden laufenden Kosten und dem Wertverlust hat CamperDays (www.camperdays.de) einmal berechnet, ab wie vielen Urlaubstagen sich ein Kauf überhaupt rentiert - und ab wann eine Miete eher zu empfehlen ist. Der führenden Buchungsplattform für Wohnmobile zufolge reicht der gesetzliche Urlaubsanspruch in Deutschland dafür schon einmal nicht aus.

So viele Tage sollte der eigene Camper genutzt werden

Wie die Analyse aufzeigt, sollte ein eigens erworbenes Wohnmobil mindestens 56 Tage im Jahr genutzt werden, damit sich die Kosten gegenüber einer Miete rentieren. Zu diesem Ergebnis führen errechnete 9.820 Euro, die im Schnitt pro Jahr für ein Wohnmobil anfallen. Die Summe ergibt sich aus Finanzierungskosten (1000 Euro), einem stetigen Wertverlust (bis 15 Prozent) sowie Kosten für Abstellung (600 Euro), Versicherung (720 Euro) und Inspektion bzw. Reparatur (500 Euro). Als repräsentatives Beispielfahrzeug nutzte CamperDays den unter Campern etablierten Dethleffs Alkoven Trend A7877-2, der neu für 75.000 Euro zu erwerben ist. Das Fazit der Berechnung: Für Menschen mit dem gesetzlichen Mindesturlaubsanspruch von 20 Tagen pro Jahr bei einer 5-Tage-Woche lohnt sich der Erwerb nicht.

Preis für Mieten im Vergleich

Wer indes dennoch einen Camper für seinen Urlaub nutzen will, kann auf ein Mietfahrzeug zurückgreifen. Eine Buchung über zwei Wochen für ein vergleichbares Fahrzeug kostet im Schnitt 2.450 Euro - Nebenkosten wie Versicherung oder Wartung inklusive. Für die auf CamperDays meistgenutzte Reisedauer ist die Miete im Vergleich zum Kauf demnach sinnvoller. Auch müssen sich die Mieter:innen nicht um die Instandhaltung oder Sicherheit ihres Fahrzeugs kümmern. In NRW werden Wohnmobile laut einer Polizeitstatistik bspw. besonders oft geklaut. Demgegenüber steht jedoch die mangelnde Flexibilität bei der Nutzung, welche die Halter:innen haben. Wer ein Neufahrzeug kaufen möchte, muss sich je nach Modell auf mehr als 1 Jahr Lieferzeit einstellen.

Die Ergebnisse können Sie hier einsehen: https://www.camperdays.de/blog/presse/miete-versus-kauf

Raphael Meese, Head of CamperDays.de, kommentiert: "In der Branche sowie bei unseren Kundinnen und Kunden ist ein klarer Trend erkennbar. Nicht mehr nur ältere Menschen haben eine Leidenschaft für das flexible, unkomplizierte und komfortable Reisen mit einem Wohnmobil für sich entdeckt - ganz im Gegenteil: Wir sehen immer mehr junge Kundinnen und Kunden. Da sie die in der Regel noch viel arbeiten, ergibt eine Miete logischerweise auch Sinn."

Über CamperDays

CamperDays ist ein Online-Reisebüro für Wohnmobile und Campervans mit persönlicher Beratung. Zum Angebots-Portfolio zählen bis zu 28.000 direkt buchbare Miet-Fahrzeuge in 25 Ländern auf vier Kontinenten. Das Portal hat sich auf günstige, tagesaktuelle Preise sowie eine transparente Vergleichbarkeit von Details bei Ausstattung und Mietbedingungen spezialisiert. Wie bei einem Reiseveranstalter finden Kunden Versicherungen und sämtliche Gebühren direkt in der Angebotsübersicht und im Reisepaket. Zum kostenlosen Service gehört außerdem eine ausführliche telefonische Beratung von Reiseexperten. Seit 2019 ist CamperDays mit CamperDays.fr, CamperDays.nl und CamperDays.com auch in Frankreich, den Niederlanden und der UK vertreten. Im Oktober 2019 kürten ServiceValue und DIE WELT CamperDays.de bereits zum dritten Mal zum "Service-Champion". In einer ebenfalls 2019 von der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien durchgeführten Studie wurde CamperDays.de unter zehn Wohnmobilportalen zur Nr. 1 ernannt. Der Kölner Spezialist gehört wie Deutschlands Marktführer billiger-mietwagen.de zur ProSiebenSat.1 Media SE.

Original-Content von: CamperDays, übermittelt durch news aktuell