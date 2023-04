SodaStream International Ltd.

SodaStream verkündet die Einsparung von 5 Milliarden Einwegflaschen im Jahr 2022 in einer neuen Umweltkampagne

Kfar Saba, Israel (ots/PRNewswire)

Mit der Hilfe von Verbrauchern auf der ganzen Welt hat die nachhaltige Marke die Verwendung von Milliarden von Einweg-Plastikflaschen verhindert und gleichzeitig ihr Engagement für die Rettung des Planeten fortgesetzt

Anlässlich des Tags der Erde 2023 verkündet SodaStream, die führende Marke für kohlensäurehaltiges Wasser, die erfolgreiche Vermeidung von 5 Milliarden Einweg-Plastikflaschen im Jahr 2022* mit Hilfe seiner Verbraucher in aller Welt. Die starke Botschaft wird heute mit einem eindrucksvollen Video verkündet, das auf den Social-Media-Kanälen der Marke auf der ganzen Welt geteilt wird und die Menschen dazu aufruft, sich der Mission anzuschließen, durch die Reduzierung von Einwegplastikabfällen eine Veränderung herbeizuführen.

Die SodaStream-Konsumenten konnten im Jahr 2022 5 Milliarden Einweg-Plastikflaschen einsparen, indem sie einfach die nachhaltigen Produkte von SodaStream verwenden, um perfekte prickelnde Erlebnisse zu schaffen. Die Wassersprudler von SodaStream werden aus hochwertigen, langlebigen und jahrelang haltbaren Materialien hergestellt und beweisen die Leidenschaft der Marke für die Rettung des Planeten. Die Flaschen der Marke sind zudem wiederverwendbar, nachfüllbar und recycelbar.

„Die Vision von SodaStream ist es, die Trinkgewohnheiten auf der Welt unter dem Motto „Push for Better" zu inspirieren und den Menschen die Möglichkeit zu geben, bessere Entscheidungen zu treffen – nicht nur für sich selbst, sondern auch für unseren Planeten", so Eyal Shohat, CEO von SodaStream. „Ein SodaStream-Gerät spart bis zu Tausende von Einweg-Plastikflaschen, und dank unserer engagierten Verbraucher auf der ganzen Welt konnten wir im letzten Jahr mehr als 5 Milliarden Einweg-Plastikflaschen einsparen."

SodaStream ist ständig engagiert, sich in allen Bereichen zu verbessern – von den Herstellungsprozessen über die Geschäftsabläufe bis hin zum Produktportfolio:

- Das Engagement von SodaStream zur Vermeidung von Plastikabfällen:

Die Marke geht in ihrem Engagement für den Umweltschutz noch einen Schritt weiter, indem sie in jeder Phase des Herstellungsprozesses Plastikabfälle vermeidet. Seit 2022 werden bis zu 25 % der Kunststoffteile der neuen Generation von SodaStream-Wassersprudlern aus recycelten Materialien hergestellt. Damit wird das Engagement der Marke für die Rettung des Planeten auf ihre Kernprodukte übertragen und das gesamte Portfolio umweltfreundlicher gestaltet.

Darüber hinaus hat das Unternehmen durch die Wiederverwendung von Plastiktüten in seinen Produktionslinien 11 Tonnen Kunststoff eingespart und den Kunststoffabfall in seinen Produktionsprozessen im Jahr 2022 um mehr als 20 % verringert.

- Aktuelle nachhaltige Aktivitäten von SodaStream:

Seit 2022 sind die Verpackungen der SodaStream-Wassersprudler vollständig recycelbar – durch Verwendung von recycelbarer Pappe und recycelbaren Kunststoffbeuteln – und die Kohlensäureflaschen werden aus klarem, recyceltem Kunststoff (rPET) hergestellt, wodurch sie zu 100 % recycelbar sind**. Dem Unternehmen ist es außerdem gelungen, im Jahr 2022 82 Tonnen Kartonagen und 21,6 Tonnen Papier bei seinen Produkten und Verpackungen für Wassersprudler zu reduzieren.

Seit 2023 werden die Betriebsstätten von SodaStream in Deutschland, Australien und den Niederlanden vollständig mit erneuerbaren Energiequellen betrieben. Seit diesem Jahr werden etwa 15 % des jährlichen Stromverbrauchs des Werks*** durch Sonnenkollektoren gedeckt, die mehr als 75 % der Dachfläche des Werks bedecken. Darüber hinaus werden 8,3 % des jährlichen Wasserverbrauchs der Fabrik*** durch die Wiederverwendung von Wasser aus dem Kühlwassersystem der Fabrik eingespart.

- Reduzierung des CO2-Fußabdrucks:

Das Art Starter Kit, das Terra Starter Kit, das Duo Starter Kit, die spülmaschinenfesten, wiederverwendbaren 1-Liter-Flaschen und die Kartuschen von SodaStream wurden vom Carbon Trust als kohlenstoffarm zertifiziert. Diese Zertifizierung zeigt das kontinuierliche Engagement von SodaStream für Umwelt und Nachhaltigkeit und hat es der Marke ermöglicht, Schlüsselbereiche in der Wertschöpfungskette ihrer Produkte zu identifizieren, wo sie Maßnahmen ergreifen und ihren CO2-Fußabdruck insgesamt reduzieren kann.

* Bezieht sich auf 0,5-L-Einweg-Plastikflaschen

**ohne Verschluss und Banderole

***Lehavim-Fabrik in Israel

Über SodaStream:

SodaStream, eine Tochtergesellschaft von PepsiCo, ist die weltweit führende Marke für kohlensäurehaltiges Wasser. SodaStream ist in über 47 Ländern auf der ganzen Welt vertreten und ermöglicht es den Verbrauchern, mit nur einem Knopfdruck ein perfektes, personalisiertes Sprudelerlebnis zu schaffen. Indem SodaStream seinen Nutzern die Möglichkeit gibt, bessere Entscheidungen für sich selbst und den Planeten zu treffen, revolutioniert das Unternehmen die Getränkeindustrie und verändert die Trinkgewohnheiten auf der Welt. Um mehr über SodaStream zu erfahren, besuchen Sie bitte SodaStream.com und folgen Sie SodaStream auf Facebook, Instagram und YouTube.

