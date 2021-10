Huawei Consumer Business Group

HUAWEI Quick App steigert Vermarktung durch Ad-Monetarisierung

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

Der HUAWEI Ads Publisher Service unterstützt offiziell Quick Apps. Die Plattform nutzt die robuste Plattform und die Datenkapazitäten von Huawei, um Entwicklern dabei zu helfen, Einnahmen zu erzielen, indem sie auf zielgerichtete, qualitativ hochwertige und wertvolle Werbeinhalte in ihren schnellen Anwendungen zugreifen und diese anzeigen.

Massiver Verkehr und hoher Umsatz

Quick-Apps sind installationsfrei und können von jedem Ort aus, wie HUAWEI AppGallery, Huawei Quick App Center oder HUAWEI Assistant-Today, auf verschiedenen Huawei-Geräten wie Mobiltelefonen, PCs, Tablets, Head Units und Visions geöffnet werden. In der Zwischenzeit können Nutzergewinnung, -aktivierung und -bindung mit Leichtigkeit erreicht werden, da schnelle Apps sofortigen Zugriff auf Dienste und Inhalte ermöglichen. All diese Vorteile ziehen Hunderte von Millionen monatlich aktiver Nutzer an. Bis zum 30. Juni 2021 hatten Entwickler weltweit 8.700 Quick Apps entwickelt, was einem Wachstum von 190 % entspricht. Die Zahl der monatlich aktiven HUAWEI Quick App-Nutzer überstieg 150 Millionen, was einem Anstieg von 114 % entspricht.

Umfangreiche Anzeigenformate

HUAWEI Quick App unterstützt eine Vielzahl von Anzeigenformaten:

Native Ad: fügt sich nahtlos in den Inhalt einer App ein. Diese Anzeigen werden auf natürliche Weise eingeblendet, so dass die Nutzer in der Regel eher bereit sind, sich den Anzeigeninhalt anzusehen.

Belohnte Werbung: Bietet Nutzern In-App-Belohnungen für das Anschauen von Videos in ihrer Gesamtheit.

Bannerwerbung: rechteckige Bilder, die einen Platz im Layout einer App einnehmen, entweder oben, in der Mitte oder unten auf dem Bildschirm des Geräts. Werbebanner werden automatisch in regelmäßigen Abständen aktualisiert. Wenn ein Nutzer auf ein Werbebanner klickt, wird er auf die Seite des Werbetreibenden weitergeleitet.

Interstitielle Werbung: Erscheint im Vollbildmodus, wenn Nutzer Anwendungen starten, anhalten oder beenden.

Vielfältige Anzeigenressourcen

Durch den Zugriff auf den HUAWEI Ads Publisher Service erhalten schnelle App-Entwickler Zugang zu einer Fülle von Werberessourcen. Basierend auf der großen Nutzerbasis von Huawei-Geräten ist es HUAWEI Ads gelungen, Ressourcen von Huawei selbst, von HMS-Pionierentwicklern und von Werbetreibenden zu integrieren, so dass es für Entwickler einfach und schnell ist, Premium-Werbeinhalte zu erhalten und ihr Geschäft zu monetarisieren.

HUAWEI Quick App plant, vielfältigere und umfangreichere Werbeformate anzubieten, um die Formen der Werbepräsentation zu bereichern und mehr Möglichkeiten zur Monetarisierung zu bieten. Um mehr über die Anzeigendienste von HUAWEI Quick App zu erfahren, besuchen Sie HUAWEI Developers.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1657150/HUAWEI_Quick_App_Extensive_Ad_Formats.jpg

