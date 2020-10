Huawei Consumer Business Group

Huawei veröffentlicht Petal Search, Petal Maps, HUAWEI Docs und mehr

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

Huawei kündigte heute auf der Eröffnungsveranstaltung der HUAWEI Mate 40-Serie neue Entwicklungen für das Huawei Mobile Services-Ökosystem an. Mit der Einführung von Petal Search, Petal Maps und HUAWEI Docs wird die digitale Erfahrung der weltweiten Nutzer von Huawei durch weitere neue Updates verbessert.

Die Hardware- und Softwareintegration verbessert das Erlebnis eines digitalen Lebensstils

Die offizielle Suchmaschine von Huawei, Petal Search, ist jetzt in über 170 Ländern und Regionen verfügbar und unterstützt über 50 Sprachen, so dass Benutzer bequem und sofort benötigte Informationen und Dienstleistungen finden können.

Petal Search bietet Suchmöglichkeiten in mehr als 20 Kategorien, darunter Apps, Nachrichten, Videos, Bilder, Shopping, Flüge und lokale Geschäfte. Darüber hinaus entwickelt und integriert es verschiedene Tools wie z. B. Wetter, Taschenrechner, Wechselkurse und sogar Papierabfragen, um dem Benutzer den einfachen Zugriff auf täglich verwendete Informationen zu erleichtern. Mit dem neuen Update ist die Sucherfahrung jetzt visuell reichhaltiger. Die Suchergebnisse werden in Informationskarten dargestellt, im Gegensatz zu einfachen Weblinks, damit die Benutzer diese Fülle an nützlichen Informationen mit wenigen Klicks sofort abrufen können.

Petal Search nutzt KI-Funktionen von Huawei-Geräten und ermöglicht den Benutzern eine visuelle Suchfunktion durch die Aufnahme von Fotos oder Bildern. Sie erkennt ein breites Spektrum von Objekten wie Menschen, Tiere und Sehenswürdigkeiten und wird neue Funktionen wie die Identifizierung von Pflanzen einführen. Der Benutzer kann zum Beispiel einfach ein Foto von einem Gericht aufnehmen und Petal Search liefert das Rezept. In der App ist auch eine Sprachsuchfunktion integriert, die Englisch, Spanisch, Französisch, Arabisch und weitere Sprachen unterstützt. Diese Funktionen helfen Petal Search, die Bedürfnisse von Benutzern zu erfüllen, die an einen effizienten und mobil-zentrierten Lebensstil gewöhnt sind.

Darüber hinaus entwickelt Petal Search in Zusammenarbeit mit globalen und lokalen Partnern energisch Suchdienste für das lokale Leben, um den Nutzern eine reichhaltige orts- und situationsbasierte Sucherfahrung zu bieten. Bei der Suche nach lokalen Lebensinhalten bietet Petal Search den Benutzern qualitativ hochwertige und populäre lokale Informationen, z. B. personalisierte Empfehlungen oder Lebensmittel in der Nähe, lohnenswerte lokale Sehenswürdigkeiten und Einkaufsrabatte.

Desweiteren ist Petal Maps Huawei's qualitativ hochwertiges und bequemes Karten- und Navigationswerkzeug, das Nutzern in über 140 Ländern und Regionen Positionierungsdienste, immersive Kartendarstellungen, Ortssuche, Fahrnavigation und Favoritenlisten bietet. Petal Maps unterstützt Kartenanzeigen in mehreren Sprachen, mit Sprachbenachrichtigungen in Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Italienisch und Mandarin.

Petal Maps ist auch mit hochmodernen Funktionen ausgestattet, um in einigen Großstädten Verkehrsupdates in Echtzeit zu veröffentlichen, damit Pendler ihre Routen besser planen können und sich nicht um die Fahrten sorgen müssen. Durch den Einsatz bahnbrechender Technologien, wie Super-GNSS und Bilderkennungsalgorithmen, wird Petal Maps wesentlich genauer und bietet den Anwendern die effizientesten und am wenigsten überlasteten Routen.

Dank der Gestensteuerung der Geräte der Serie HUAWEI Mate 40 kann der Fahrer zwischen der Navigationsansicht und der Kartenübersicht wechseln, indem er einfach mit der Handfläche auf den Bildschirm "in der Luft drückt". Diese intelligenten Interaktionen erhöhen den Reisekomfort erheblich und ermöglichen ein sicheres Fahrerlebnis.

HUAWEI Docs ist in mehr als 100 Ländern und Regionen erhältlich und unterstützt die Anzeige und Bearbeitung von Dokumenten in über 50 Formaten, darunter PDF, PPT und DOC. Mit der durch Cloud-Funktionen ermöglichten Echtzeitsynchronisierung ermöglicht HUAWEI Docs den Benutzern die problemlose Arbeit am gleichen Dokument auf verschiedenen Geräten, die mit der gleichen HUAWEI-ID angemeldet sind, und verbessert so die Erfahrung eines intelligenten Bürobetriebs.

Vollständige Suite von Huawei Mobile Services-Apps zur Ergänzung des digitalen Lebens

Das Upgrade auf Find Device ermöglicht es den Benutzern, ihre Huawei-Geräte wie Smartphones, Uhren, Kopfhörer und Brillen zu orten. Benutzer können entweder aus der Ferne einen Klingelton abspielen, um die Geräte zu lokalisieren, oder sie können Geräteinformationen sperren und löschen, um die Privatsphäre zu schützen.

HUAWEI Themes führte exklusive Themenpakete ein, um eine tiefgreifendere Personalisierung der Geräte zu ermöglichen. Die erste Gruppe von Paketen enthält Themen berühmter Künstler, klassische Literatur und die von Huawei ausgewählte Serie Ingenuity.

Das Huawei Mobile Services-Ökosystem wird von 2 Millionen globalen Entwicklern unterstützt und wächst weiterhin schnell. Als einer der Top 3 Marktplätze für Apps weltweit bietet AppGallery weiterhin beliebte globale und lokale Apps für über 500 Millionen monatlich aktive Nutzer. HUAWEI Quick App erreicht auch eine 260%ige Steigerung der monatlichen aktiven Nutzer im Vergleich zum Vorjahr mit dem "Anklicken & Nutzen" und der installationsfreien Erfahrung.

Weitere Informationen zu Petal Search finden Sie unter https://consumer.huawei.com/en/mobileservices/search/

Weitere Informationen zu Petal Maps finden Sie unter https://consumer.huawei.com/en/mobileservices/petalmaps/

Find Device unterstützt aktuell folgende Wearables: HUAWEI Freebuds Pro, Freebuds Studio, Watch GT2 Pro und Gentle Monster Eyewear II.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1318210/Search_Petal_Search.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1318209/Explore_Petal_Maps.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1318211/HUAWEI_Docs.jpg

Pressekontakt:

Yiwen Zhu

zhuyiwen4@huawei.com

Original-Content von: Huawei Consumer Business Group, übermittelt durch news aktuell