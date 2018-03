LCM Partners und Brookfield Asset Management gehen strategische Partnerschaft ein

London und Toronto (ots/PRNewswire) - LCM Partners ("LCM"), ein europäischer alternativer Kredit-Investmentmanager, gibt bekannt, dass er eine strategische Partnerschaft mit der Brookfield Asset Management Inc. (TSX:BAM.A) (NYSE:BAM) (Euronext:BAMA) ("Brookfield"), einem führenden globalen alternativen Assetmanager, eingegangen ist. Die Partnerschaft zielt darauf ab, das führende Asset-Management und das Kreditvergabegeschäft weltweit gemeinsam auszubauen.

Gemäß dieser Vereinbarung erwirbt Brookfield eine strategische Beteiligung von 25 % an der Link Financial Group, die sowohl LCM als auch ihre Schwestergesellschaften umfasst, die unter der Bezeichnung Link Financial eine europaweite Kreditbetreuungsplattform betreibt. Es besteht die Option, im Laufe der Zeit weitere 24,9 % Beteiligung zu erwerben.

Die Link Financial Group wurde 1998 im Vereinigten Königreich gegründet und unterhält gegenwärtig zehn Büros in ganz Europa. Das Unternehmen hat sich damit zu einem führenden alternativen Investmentmanager mit Fokus auf Kredite entwickelt und sich auf das Investment in und die Betreuung von Darlehen für Kunden, kleine und mittlere Unternehmen (KMU), den Autokauf, Leasing und Gewerbe spezialisiert. Die Firma beschäftigt etwa 700 Mitarbeiter und hat seit ihrer Gründung über 2500 Portfolios (laufende, umgeschuldete und notleidende Kreditportfolios) von wichtigen Bankengruppen und Finanzinstitutionen erworben.

"Wir freuen uns sehr, unsere strategische Partnerschaft mit Brookfield bekannt zu geben, mit der wir unser Geschäft weiterentwickeln können, jedoch nicht nur als eines von Europas führenden Unternehmen im Bereich Kredit-Assetmanagement und Kreditbetreuung, sondern auch, um ein weltweit bedeutendes Unternehmen zu werden", so Paul Burdell, CEO von LCM und der Link Financial Group.

"Mit seiner hoch komplementären Erfahrung im Investmentbereich umfasst das globale Netzwerk 100 Büros in über 30 Ländern und eine starke Vertriebs- und Kapitalkraft. Wir sind davon überzeugt, dass Brookfield der ideale strategische Partner für uns ist. Besonders begeistert uns die Aussicht, im Rahmen unserer Partnerschaft neue Investitionsmöglichkeiten für unsere Kunden zu entwickeln und dabei das globale Netzwerk, die Beziehungen und den Zugang zum Deal Flow von Brookfield zu nutzen."

"Wir sind hocherfreut über die Partnerschaft mit LCM, einem Marktführer mit nachweislicher Erfolgsbilanz, starker Anlageperformance und langfristigen Kundenbeziehungen", so Ralf Rank, Managing Partner, Brookfield. "Auf die enge Zusammenarbeit mit dem Managementteam von LCM freuen wir uns, um das Wachstum dieser Plattform über die Expansion in neue Märkte und die Diversifizierung seines Produktangebots voranzutreiben sowie die Kapazitäten beider Unternehmen durch die Verfolgung von Investmentmöglichkeiten zu nutzen."

Link Financial Group wird weiterhin unter der Führung des bestehenden Managementteams unabhängig arbeiten, das darauf fokussiert bleibt, ausgezeichnete Investmentleistungen und branchenführende Kreditbetreuung für seine Kunden zu liefern.

Die Transaktion, die im nächsten Quartal abgeschlossen werden soll, unterliegt den üblichen behördlichen Genehmigungen und Abschlussbedingungen. Finanzielle Einzelheiten der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Spencer House Partners LLP fungierte als Finanzberater der Link Financial Group.

Redaktionelle Hinweise:

Über LCM Partners

LCM Partners ist ein in London ansässiger führender European Alternatives Asset Manager, der sich auf den Kauf von gesamten Kreditportfolios aus Verbraucherdarlehen und KMU-Krediten spezialisiert. LCM bietet eine unerreichte Expertise bei Investitionen in und der Verwaltung von Kreditportfolios und verfügt über ca. 3 Mrd. Euro gezeichnetes bzw. gebundenes Kapital. Das Unternehmen hat in über 2500 laufende, umgeschuldete und notleidende Kredite investiert.

LCM hat diverse Auszeichnungen der Investmentbranche gewonnen, darunter den European Pensions´ Alternatives Investment Manager of the Year 2017, gefolgt von der zweifachen Auszeichnung bei den Private Debt Investor Awards 2016 als European Distressed Debt Manager und European Fundraising des Jahres. Diese Auszeichnungen sind ein Zeugnis für die Erfolgsgeschichte des Teams, das seit 1999 jedes Jahr eine interne Ertragsrate ohne Hebelfinanzierung von 14,8 % erzielt hat.

LCM setzt gegenwärtig Kapital für seine Credit Opportunities Strategy III ein, für die das Fundraising 2016 abgeschlossen wurde, und startete seine Strategic Origination and Lending Opportunities Strategy (SOLO) im März 2018.

Weitere Informationen finden Sie auf der LCM-Website unter http://www.lcmpartners.eu .

Über Link Financial

Link stellt europäischen Finanzinstitutionen, Investoren und anderen Kreditdienstleistern Kreditmanagement, Forderungskauf und Bereitschaftsdienstlösungen bereit. Link verwaltet ungefähr 3 Millionen Kundenkonten und damit 25 Mrd. Euro an Vermögenswerten. Das Unternehmen beschäftigt etwa 700 Mitarbeiter in zehn Büros in Europa.

Link war eines der Gründungsmitglieder der Branche des modernen Kredit- und Forderungsmanagements und ist seitdem ein führendes Innovationsunternehmen. Die firmeneigene Betriebsplattform von Link ermöglicht es seinem Unternehmen, innerhalb und außerhalb der Finanzdienstleistungsbranche verschiedene Formen von Vermögenswerten zu betreuen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Link-Website unter http://www.linkfinancial.eu .

Über Brookfield

Brookfield Asset Management Inc. ist ein globaler alternative Assetmanager mit über 285 Milliarden US-Dollar verwaltetem Vermögen. Das Unternehmen verfügt über eine mehr als 100-jährige Geschichte des Besitzes und der Verwaltung von Vermögen mit einem Fokus auf Immobilien, erneuerbare Energien, Infrastruktur und Private Equity.

Brookfield bietet eine Bandbreite an öffentlichen und privaten Investmentprodukten und Dienstleistungen an und ist an den Börsen von New York und Toronto sowie an der Euronext-Börse unter den Symbolen BAM, BAM.A und BAMA notiert.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter http://www.brookfield.com.

Pressekontakt:

LCM Partners:

James Hogan

Tel.: +44-203-198-8637

E-mail: jhogan@lcmpartners.eu

Paul D Burdell

Tel.: +44-203-457-5050

paulburdell@lcmpartners.eu

Brookfield:

Claire Holland

T: +1-416-369-8236

E-mail: claire.holland@brookfield.com

