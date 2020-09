Kraftwerk Group erwirbt Jordan GmbH METEC Blechsysteme

Franke Group

Mit dem Erwerb der Produktion und des Vertriebs von Jordan GmbH METEC Blechsysteme, einem deutschen Zulieferer von Komponenten, Systemen und Betriebseinrichtungen, erweitert die Schweizer Kraftwerk Group ihr Angebot und beschleunigt das globale Wachstum.

Die internationale Kraftwerk Group für professionelle Handwerkzeuge und Werkstatteinrichtungen mit Hauptsitz in der Schweiz hat per 1. September 2020 die Produktion und den Vertrieb von der deutschen Jordan GmbH METEC Blechsysteme (Kurzform Jordan-METEC) erworben. Bei dem Unternehmen aus Stassfurt handelt es sich um einen etablierten Entwickler und Produzenten von Betriebseinrichtungen wie Werkstattwagen, Werkbänken und Werkzeugschränken sowie von Komponenten und Systemen der Blechbautechnik für verschiedene Industriebranchen.

Die Geschäftsaktivitäten von Jordan-METEC werden in die neugegründete Kraftwerk Industry GmbH & Co. KG übertragen und weiterhin vom bisherigen Standort in Stassfurt gesteuert. Die 40 Mitarbeitenden und der Geschäftsführer Reiner Büsching werden übernommen. Jordan-METEC wird mit seiner grossen Innovationskraft und seinen nachhaltigen Kundenlösungen "Made in Germany" deutlich zum weiteren Unternehmenserfolg der Kraftwerk Group beitragen.

Kraftwerk Group Inhaber und CEO, Alexander Pieper, kommentiert: "Diese erste Akquisition seit Übernahme der Kraftwerk Group 2016 ist strategisch ein wichtiger Schritt für uns. Der Ausbau unserer Aktivitäten mit lokaler Produktion in Deutschland wird unser globales Wachstum beschleunigen. Die Produkte von Jordan-METEC und Kraftwerk ergänzen sich ideal, was uns bei der Positionierung der Marke Kraftwerk deutlich voranbringen und somit unserer Vision 'uns national und international als Anbieter von Lieblingswerkzeug und Werkstatteinrichtung für den professionellen Handwerker bis hin zum ambitionierten Hobbyhandwerker zu entwickeln' ein Stück näher bringen wird. Ferner vereinigen wir durch den Zusammenschluss unsere komplementären Kompetenzen aus langjähriger Erfahrung und umfassendem technologischen Wissen und können so unsere Stärken besser nutzen - und damit unseren Kunden neue attraktive Angebote mit höherem Mehrwert bieten."

Kraftwerk Group - Die Kraftwerk Group AG ist ein international tätiges Schweizer Unternehmen für hochwertige professionelle Handwerkzeuge und Werkstatteinrichtungen und wurde 1979 gegründet.

Heute besteht die Gruppe aus vier Gesellschaften mit noch drei weiteren Niederlassungen in Frankreich, Spanien und Deutschland. Nachhaltigkeit und innovative Produkte entwickeln und produzieren sind zentrale Unternehmensziele und sollen substanziellen Erfolg erzielen. Insgesamt zählt Kraftwerk über 100 Mitarbeiter und exportiert in über 20 Länder weltweit. Der jährliche Umsatz beträgt derzeit etwa 30 Millionen Euro.

