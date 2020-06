Franke Gruppe: CEO Patrik Wohlhauser übernimmt die Leitung von Franke Water Systems

Franke Group

Roger Basler, Leiter der Division Franke Water Systems, verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch per Ende Juli, um sich neuen Herausforderungen zu stellen. Die Leitung der Division übernimmt Patrik Wohlhauser, CEO der Franke Gruppe.

Roger Basler, Leiter der Division Franke Water Systems und Konzernleitungsmitglied der Franke Gruppe, hat sich dazu entschieden, nach sieben Jahren das Unternehmen zum 31. Juli auf eigenen Wunsch zu verlassen. Neu wird Patrik Wohlhauser zusätzlich zu seiner Rolle als CEO der Franke Gruppe die Verantwortung für die Division wahrnehmen. Zur Sicherstellung eines reibungslosen Übergangs erfolgt der Leitungswechsel bereits ab dem 1. Juli.

"Wir bedauern diesen Schritt von Roger Basler, respektieren aber seine Entscheidung und danken ihm für seinen wertvollen Beitrag zur erfolgreichen Weiterentwicklung unserer Division für Waschraum- und Sanitärlösungen im öffentlichen und privaten Anwendungsbereich. Er hat Franke Water Systems stark geprägt", so Patrik Wohlhauser. "Dank seines Engagements und seiner fachlichen Expertise konnte unter seiner Leitung sowohl die Profitabilität der Division verbessert als auch der Innovationsprozess mit einer starken Produktpipeline vorangetreiben werden."

Franke gehört zur Artemis Group und ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen und Ausstattungen für die Haushaltsküche, das private Bad, halb-/öffentliche Waschräume, die professionelle Systemgastronomie und die Kaffeezubereitung. Die Franke Gruppe ist weltweit präsent und beschäftigt über 9'000 Mitarbeitende in rund 40 Ländern, die einen Umsatz von über CHF 2.4 Milliarden erwirtschaften. Erfahren Sie mehr auf www.franke-group.com

Franke Water Systems ist eine Division der Franke Gruppe und gehört dank ihren intelligenten Waschraum- und Sanitärlösungen für den öffentlichen und halböffentlichen Sektor zu den führenden Anbietern. Das Unternehmen engagiert sich für die Entwicklung von kompletten Sanitärsystemen, die in Bezug auf Qualität, Funktionalität, Design und Langlebigkeit herausragend sind. Das Produktsortiment umfasst Ausstattungselemente wie Waschtische, Armaturen, Spülsysteme, WCs, Urinale usw., die in Edelstahl und Mineralgranit einzeln oder in Kombination erhältlich sind. Erfahren Sie mehr auf www.franke.com

KWC steht für 140 Jahre Kompetenz im Wassermanagement. KWC Armaturen sind ein Inbegriff hochklassiger Intelligenz in Bad und Küche. Mit nachhaltigen Technologien, erlesener Qualität und innovativem Design hat sich der führende Schweizer Armaturenhersteller international einen Namen gemacht. Seit 2013 gehört KWC zur Franke Gruppe und ist eine Marke der Franke Water Systems AG. Hauptsitz und Produktionsstandort ist Unterkulm in der Schweiz. Von hier aus exportiert KWC seine Qualitätsarmaturen in über 50 Länder auf fünf Kontinenten. Erfahren Sie mehr auf www.kwc.com

