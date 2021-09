BMC Medical Co., Ltd.

Die von den Experten von BMC Medical vorgeschlagene internationale Norm für High-Flow-Beatmungstherapiegeräte wurde offiziell veröffentlicht

Die internationale Norm für High-Flow-Beatmungstherapiegeräte (Norm: ISO 80601-2-90:2021), die von den technischen Normungsexperten von BMC Medical vorgeschlagen wurde, wurde kürzlich offiziell auf den offiziellen Websites der Internationalen Organisation für Normung (ISO) und der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) veröffentlicht. Nach Angaben der National Medical Products Administration handelt es sich um das erste von China vorgeschlagene und fertiggestellte internationale Standardprojekt für medizinische Geräte zur Prävention und Kontrolle von COVID-19.

Als Projektleiter wies Chen Xingwen von der technischen Expertengruppe für Normung bei BMC Medical darauf hin, dass während der Entwicklung des Projekts ein Normungsteam, das sich aus einheimischen Experten zusammensetzte, eine Menge Vorbereitungsarbeit geleistet hat, unter anderem die Untersuchung der in der Anfangsphase des Projekts möglicherweise auftretenden verschiedenen Probleme und der Sicherheitsschutzszenarien, bei der klinischen Verwendung der High-Flow-Atemtherapiegeräte. Bei der Festlegung der Norm stützte sich das Normerstellungsteam auf den Technischen Ausschuss für die Normung von Atemwegsanästhesiegeräten und berief Experten aus einschlägigen inländischen Unternehmen, Prüfinstituten und dem Nationalen Prüfzentrum ein, um den Geltungsbereich der Norm und die besonderen Anforderungen an die Geräte zur Gewährleistung von Sicherheit und Wirksamkeit zu erörtern. Die Ausarbeitung der gesamten Norm spiegelt den neuesten technischen Entwicklungsstand wider.

Die Veröffentlichung der Norm schließt nicht nur die Lücke in den internationalen Normen für solche Produkte und verbessert das internationale Normensystem im Bereich der Anästhesie- und Beatmungsgeräte, sondern spielt auch eine positive Rolle bei der Gewährleistung der Sicherheit und Wirksamkeit von High-Flow-Beatmungsgeräten und bei der Förderung der internationalen Verbreitung, insbesondere durch die Bereitstellung technischer Unterstützung und den Beitrag Chinas zur globalen Pandemieprävention und -bekämpfung. Die Veröffentlichung der Norm spiegelt die Anerkennung der Internationalen Organisation für Normung für die Abfassung von internationalen Normen durch China wider. Es ist auch ein Beweis für die Verbesserung der technischen Innovationskapazität Chinas sowie für die Stärke der Marke und die Branchenposition von BMC Medical im Bereich der medizinischen Geräte.

