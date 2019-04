Michter's Distillery, LLC

Michter's Brenner Dan McKee tritt Nachfolge seiner Mentorin Pamela Heilmann als Brennmeister von Michter's an

Louisville, Kentucky (ots/PRNewswire)

Pamela Heilmann, Brennmeisterin von Michter's, hat sich dafür entschieden, sich ab dem 1. Mai von der Vollzeittätigkeit zurückzuziehen und Michter's, die Brennerei mit Sitz in Kentucky, setzt deswegen den Plan für die Nachfolge um. Michter's Brenner Dan McKee wird zum Brennmeister befördert und Matt Bell, zuvor Manager der Brennerei, wird Brenner. Wenn die Abfüllung des Jahres 2019 von Michter's 10 Year Single Barrel Kentucky Straight Bourbon am 1. Mai in den Verkauf geht, markiert dies die letzte Charge von Michter's in der Laufbahn von Pamela Heilmann als Brennmeisterin.

"Als wir Pamela Heilmann eingestellt haben, hat sie Dan McKee von ihrem vorigen Arbeitgeber mitgebracht. Es wurde schnell klar, dass er außerordentlich talentiert ist und eines Tages einen herausragenden Brennmeister abgeben würde", sagte Joseph J. Magliocco, Präsident von Michter's. "Was Pamela Heilmann bei Michter's geleistet hat, ist unglaublich. Sie ist eine fantastische Brennerin und eine beeindruckende Persönlichkeit. Wir sind alle höchst erfreut, dass sie sich bereit erklärt hat, in der Funktion als Brennmeisterin Emerita weiterhin in Teilzeit zur Verfügung zu stehen und ich bin überzeugt davon, dass Dan und Matt in ihren neuen Rollen einen fantastischen Job machen werden."

Dan McKee und Pamela Heilmann haben seit mehr als einem Jahrzehnt zusammengearbeitet: zuerst bei Jim Beam und dann bei Michter's. Pamela Heilmann kommentierte dies mit den Worten: "Ich habe meine Zeit bei Michter's wirklich genossen und bin sehr stolz darauf, was wir hier erreicht haben. Einer der bevorzugten Aspekte meiner Tätigkeit war, jüngere Mitarbeiter in ihrer Karriere in dieser Branche zu unterstützen und zu schulen. Dan McKee ist ein brillanter Brenner und ich bin überzeugt, dass unsere Produktion bei ihm und Matt Bell in der Leitung in guten Händen ist."

Dan McKee sagt dazu: "Ich bin Pam Heilmann höchst dankbar. Mit ihr zusammenzuarbeiten und von ihr zu lernen, war mir eine Ehre und ein Privileg. Wir werden alles tun, was wir können, um die fantastische Arbeit von Pam Heilmann fortzusetzen und das Ziel von Michter's zu verfolgen, den besten amerikanischen Whiskey zu produzieren." Dan McKee zog von Kentucky nach Indiana, um seinen Traum zu verwirklichen, Whiskey herzustellen. Er arbeitete in der Brennerei von Jim Beam in Clermont als Brennereibetreiber und wurde später zum Aufseher der Brennerei von Booker Noe befördert. Vor seiner Beförderung zum Brennmeister von Michter's hielt Dan McKee im Unternehmen die Positionen als Manager der Brennerei und später als Brenner.

Matt Bell bringt in seine neue Position als Brenner von Michter's seine Erfahrung bei Alltech und dessen Brennerei Town Branch ein, sowie Erfahrung, die er in der Brennerei Wild Turkey erworben hat, in der er Aufseher der Brennerei war. Bevor er Brenner von Michter's wurde, hatte Matt Bell die Position des Brennereimanagers inne. Zur Leitung von Michter's gehört weiterhin Andrea Wilson in den Funktionen als Reifemeisterin und Executive Vice President. Sie kommentierte mit den Worten: "Pam war eine fantastische Führungskraft und ich bin sehr stolz auf das Team, das wir hier bei Michter's zusammengestellt haben. Dan und Matt sind Brenner der Weltklasse."

Die Charge des Jahres 2019 von Michter's 10 Year Single Barrel Kentucky Straight Bourbon wird im Mai in den Verkauf gehen. Sie verfügt über 47,2 Volumenprozent (94,4 Proof) und der empfohlene Einzelhandelspreis in den USA beträgt 130 USD.

Michter's kann auf eine lange und reiche Geschichte der Herstellung traditioneller amerikanischer Whiskeys zurückblicken, die bei der Qualität keine Kompromisse eingehen. Jede der begrenzten Abfüllungen ist zur Perfektion gereift. Zum gepriesenen Portfolio von Michter's gehören Bourbon, Roggenwhiskey, Sour Mash Whiskey und American Whiskey. Im November 2018 erzielte eine einzelne Flasche von Michter's Bourbon auf einer Wohltätigkeitsauktion mehr als 17.000 USD. Im Januar 2019 wurde Michter's von Drinks International in dessen jährlichem Markenbericht als Nr. 1 in der Kategorie Top Trending American Whiskey benannt. The Whisky Exchange ernannte Michter's US*1 Sour Mash zum Whisky of the Year des Jahres 2019. Dies war das erste Mal, dass ein Whisky aus den USA diese Ehrung erhielt.

Neben der Brennerei von Michter's in Fort Nelson, die kürzlich eröffnet wurde, verfügt Michter's über die Brennerei Shively in Louisville und eine Farm von 59 ha und betriebliche Einrichtungen in Springfield (Kentucky). Weitere Informationen erhalten Sie unter www.michters.com und folgen Sie uns auf Instagram, Facebook und Twitter.

Pressekontakt:

Joseph J. Magliocco

502-774-2300 x580

jmagliocco@michters.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/875963/Michters_Fort_Nelson_B

rennery_Dan_McKee.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/875964/Michters_Brennery_Pam_

Heilmann_and_Dan_McKee.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/875965/Michters_Fort_Nelson_B

rennery_Joseph_Matt_Dan_Andrea.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/875968/Michters_Fort_Nelson_B

rennery_2019_10_Year_Bourbon.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/4586/michter_s_Brennery__llc_

logo_4734_21071_.jpg

Original-Content von: Michter's Distillery, LLC, übermittelt durch news aktuell