stilwerk KantGaragen in den Startlöchern: Berliner Designcenter mit anliegendem Hotel öffnet erstmals die Türen für die Öffentlichkeit

Design & Art Festival am 07. und 08.10.2022

An seinem neuen Charlottenburger Standort in Berlin verwandelt das Team von stilwerk eine ehemalige Hochgarage von 1930 in ein modernes Designcenter und präsentiert hier sein neues Konzept. Verteilt auf vier Stockwerken, auf offenen Flächen, in historischen "Heinrichsboxen" und in Oktagonen werden Interior Design und Lifestyle Marken, Händler und Servicedienstleister Ihre Produkte zeigen. Hinzu kommt ein weitreichendes Retail- und Gastronomieangebot im Erdgeschoss. Eine großzügige Eventfläche über den Dächern Berlins rundet das Angebot ab. Im sechsten Stock wird eine luxuriöse Penthouse Wohnung mit großer Dachterrasse vermietet. Und direkt anliegend empfängt das stilwerk Hotel KantGaragen seit August designaffine Gäste. So verbindet stilwerk erstmalig in seiner 26-jährigen Geschichte Showrooms und Hotellerie an einem Ort und sorgt für positive Synergieeffekte für Anbieter und Kunden. Am 07. und 08.10.22 präsentiert sich das einzigartige Gebäudeensemble aus historischer und moderner Architektur im Rahmen des Design & Art Festivals der Öffentlichkeit.

"Design ganzheitlich erlebbar zu machen, das ist unser Credo", sagt stilwerk Inhaber Alexander Garbe. "Im neuen stilwerk in den Berliner KantGaragen wird diese Vision unter dem Motto `we curate inspiring spaces´ mehr denn je in die Tat umgesetzt. Unser bewährtes Konzept, bei dem wir seit jeher auf `Kooperation statt Konkurrenz´ setzen, haben wir an diesem Standort weiter optimiert. Auf offenen Flächen und in `brand:spaces´ entstehen thematisch kuratierte Designwelten mit fließenden Übergängen. Hier präsentieren sich Marken und Händler im attraktiven Umfeld; die Kund:innen erwartet ein ganzheitliches Designerlebnis ergänzt um Kunst, Kultur, Gastronomie und Hospitality", so Garbe weiter. "Wir freuen uns auf diesen neuen Standort, der all das verkörpern wird, was die Marke stilwerk ausmacht."

Design auf allen Ebenen

Im Erdgeschoss finden Besucher:innen zukünftig einen besonderen Design Kiosk und Concept Store mit großer Auswahl an Lifestyle Artikeln, Wohnaccessoires, Papeterie, Blumen, Getränken und Snacks. Außerdem erwartet die Gäste in diesem Stockwerk eine Pop-up Fläche mit wechselnden Themen sowie ein weitreichendes gastronomisches Angebot in der Bar, der Lounge, dem Restaurant und auf der Terrasse. Der Empfang des Designcenters fungiert gleichzeitig als Check-in für das anliegende stilwerk Hotel, das direkt vom Center betreten werden kann.

Die architektonisch außergewöhnliche Doppelhelix - früher von Autos befahren - führt Besucher:innen fließend vom EG bis in den fünften Stock hinauf. Auf jeder Ebene wird ein abwechslungsreiches Interior Design Angebot auf offenen Flächen, in Oktagonen und historischen "Heinrichsboxen" - ehemaligen Autostellplätzen - präsentiert; der Besucher taucht hier in eine inspirierende Designwelt ein. Ergänzend dazu werden auf dem "art walk" der Wendelrampe wechselnde Kunst- und Designausstellungen präsentiert.

Eine Eventfläche der Extraklasse

Die Endetage im stilwerk Berlin KantGaragen bietet auf 1.500 qm bis zu 500 Personen Platz. Die Eventfläche besticht mit einer Deckenhöhe von über fünf Metern und einer Kombination aus Industrial Design und historischem Kern. Ob Vernissage, Impulsvortrag, Konferenz, Dinner, Fashion Show oder Produktpräsentation - der KantGaragen Eventspace bietet jegliche Flexibilität für ein individuelles Event und ist ab sofort buchbar. Im Juni fand hier bereits eine exklusive Veranstaltung der Premium Marke Hermès statt, im September präsentierte Sharp die Sharp Xperience 2022 exklusiv während der IFA.

Mit einem Aufzug gelangt man von der Tiefgarage (mit knapp 30 PKW -Stellplätzen) direkt in den sechsten Stock des Gebäudes, wo sich ein privat zu vermietendes Luxus Penthouse mit rund 260 qm Wohnfläche, einer 160 qm großen Dachterrasse, Sauna und Kamin befindet.

Design & Art Festival vom 07. - 08. Oktober

Im Rahmen eines Festivals öffnet das stilwerk KantGaragen ab 07. Oktober erstmalig seine Türen für die Öffentlichkeit mit einem breiten Angebot an Ausstellungen, künstlerischen Inszenierungen, Pop-up Stores und Gastronomie. Beim Festival präsentieren Premiummarken und Newcomer aus den Bereichen Interior, Design, Kunst und Lifestyle ihr abwechslungsreiches Portfolio und füllen die ikonische Hochgarage mit viel Inspiration. Ein "must see" für alle Berliner:innen und Gäste in der Stadt. Die kostenlosen Tickets für das Festival sind unter diesem Link buchbar.

Premium Angebot in den KantGaragen

Im Sommer 2022 hat die stilwerk Gruppe die renovierte Hochgarage und das anliegende Hotel mit insgesamt rund 12.300 qm Fläche übernommen. Das Hotel öffnete im August die Türen für Designliebhaber:innen. Das Designcenter KantGaragen wird sukzessive mit einem hochwertigen Angebot aus Kunst, Design, Gastronomie und Lifestyle aus der Region und darüber hinaus gefüllt. Zu den ersten Mietern zählen u.a. die dänische Premiummarke BoConcept, das Berliner Start-up TEBTON®, der Kunst- und Design-Spezialist SINGULART und die Kultmarke des Industrial Living Noodles Noodles & Noodles Corp. mit ihrem ganzheitlichen Konzept Authentic Kitchen.

Design erleben - im stilwerk Hotel KantGaragen

Direkt anliegend an das Designcenter werden im stilwerk Hotel KantGaragen Wohnträume wahr. Mit gewohnt kreativer Hand sorgt das stilwerk Team in jedem der 61 "Studios" für ein individuelles Designerlebnis. Ausgestattet mit zeitlos schönen Möbeln, Accessoires, Leuchten, Teppichen und Wandfarben wird jedes "Studio" zum Kleinod des Interior Designs. Dabei setzen die Verantwortlichen auf eine gekonnte Mischung aus Designikonen und jungen Entwürfen, modernen Klassikern, klaren Linien und extravaganten Details. Eine ausgewählte Manufakturqualität, natürliche Materialien und eine nachhaltige Produktion werden bei der Auswahl des Interieurs berücksichtigt. Marken wie Thonet, Carl Hansen & Søn, Gubi, Menu, TEBTON®, Porcelanosa, Fennobed oder Samland sind an der Ausstattung beteiligt.

Der stilvoll gestaltete Frühstücksraum und ein integriertes Book-Shop-Café sorgen zusätzlich für ein echtes "home away from home" - Gefühl für jeden Gast. Und wer noch mehr Designerlebnisse wünscht, kann im anliegenden Center sein neues Lieblingsmöbelstück suchen und finden, im Restaurant oder auf der Terrasse verweilen, eine Ausstellung genießen oder die Eventfläche für eine Feier buchen. Seit Ende August ist das stilwerk Hotel KantGaragen unter Leitung von Jessica Schöndorf für Besucher:innen geöffnet.

Historie und architektonische Highlights

Während die KantGaragen auf eine langjährige bewegte Geschichte zurückblicken und als ikonisches Denkmal gelten, wartet auch der anliegende Neubau des stilwerk Hotels an der Stelle der ehemaligen Villa Schulze mit architektonischen Besonderheiten auf.

Die KantGaragen wurden 1930 von den Architekten Lohmüller Korschelt & Renker in Zusammenarbeit mit Hermann Zweigenthal alias Herrey und Richard Paulick im Auftrag des jüdischen Ingenieurs Louis Serlin im Stil der neuen Sachlichkeit erbaut; bedeutsame Merkmale, die noch heute erhalten sind, waren und sind die Doppelhelix, die "Heinrichsboxen" genannten Garagenplätze mit ihren weltweit einzigartigen Schiebetüren der Bauart Paul Heinrichs sowie die Vorhangfassade aus Glas auf der Rückseite des Gebäudes. Eine wechselvolle Geschichte aus Krieg, Enteignung und Entschädigung prägt die KantGaragen, die auf wundersame Weise während der Bombardierung nahezu unversehrt blieben. Mit Unterbrechung in den Kriegsjahren wurde die Hochgarage bis 2017 als Autogarage mit integrierter Tankstelle genutzt. Die Geschichte dieses einzigartigen Beispiels der Bauhaus-Baukultur und des Automobilismus wird stilwerk mit entsprechenden Ausstellungen würdigen; des Weiteren sind historische Merkmale bei der Renovierung im Sinne des Denkmalschutzes weitgehend erhalten geblieben.

Das stilwerk Hotel KantGaragen, das an der Stelle der im 2. Weltkrieg zerstörten Villa des Gärtnereibetriebs Schulze errichtet wurde, ist ein Entwurf der Berliner Architekten Nalbach & Nalbach. Die Fassade wurde aus einzelnen Keramikplatten gefertigt, was für ein attraktives Äußeres und eine angenehme Isolierung und Schalldämmung im Inneren sorgt. 2022 fertiggestellt fügt sich der moderne Neubau harmonisch in die Umgebung ein und bildet einen gekonnten Kontrast zum anliegenden Bauhausdenkmal.

Heute erinnert nichts mehr an den "Groschenkeller", einem öffentlichen Schanklokal in der ehemaligen Villa Schulze, der gleichzeitig den Chauffeuren der Autobesitzer, die die KantGaragen nutzten, als Kantine diente; dass jedoch auch heute eine enge Verbindung zwischen dem Designcenter und dem anliegenden Hotellerie Angebot herrscht, kann man als gekonnte Fortsetzung dieser Historie betrachten.

stilwerk KantGaragen Berlin, stilwerk Hotel KantGaragen Berlin Kantstraße 126-127 10625 Berlin stilwerk.com/berlin kantgaragen@stilwerkhotels.com berlin@stilwerk.de Tel: 030 / 31515501

