Diakonie Deutschland

Presseeinladung und Terminhinweis (27. September 2022): Gemeinsam durch die Energiekrise - Diakonie und Kirche rufen Aktion #wärmewinter aus

Berlin (ots)

Terminhinweis (27. September 2022)

Gemeinsam durch die Energiekrise: Diakonie und Kirche rufen Aktion #wärmewinter aus

Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) und die Diakonie Deutschland rufen wegen der hohen Belastung vieler Menschen durch die gestiegenen Energiepreise die Aktion #wärmewinter ins Leben. Im kommenden Winter wird die Energiekrise noch mehr Menschen an ihre finanziellen Belastungsgrenzen bringen. Vor allem Einkommensarme und Menschen in prekären Lebenssituationen sind von Energiearmut sowie Arbeits- und Wohnungslosigkeit bedroht. Unter dem Kampagnenmotto #wärmewinter wollen Diakonie und Kirche weitere Orte schaffen, an denen sich Betroffene konkrete Hilfe holen und über ihre Rechte informieren können. Dazu sollen Einrichtungen von Diakonie und Kirche ihr bestehendes Angebot ausweiten und ihre Türen öffnen. Diese Begegnungsorte werden mit Materialen über die aktuelle Gesetzeslage sowie die regionalen Beratungsangebote der Diakonie ausgestattet. Der Austausch mit den Menschen und die Stärkung des nachbarschaftlichen Zusammenhalts sind ebenfalls Ziele der Aktion.

Termin: Dienstag, 27. September 2022, 12.00 - 13.00 Uhr

Ort: digital via ZOOM

mit: Dr. Annette Kurschus, Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)

Ulrich Lilie, Präsident der Diakonie Deutschland

Anmeldung:

Bitte melden Sie sich unter pressestelle@diakonie.de für die Teilnahme an der Pressekonferenz an. Die Einwahldaten bekommen Sie kurz vor Veranstaltungsbeginn per E-Mail.

Kontakt:

Kathrin Klinkusch, Pressesprecherin Diakonie Deutschland, Tel. +49 30 65211-1878, E-Mail: kathrin.klinkusch@diakonie.de, www.diakonie.de

Bernd Tiggemann, Evangelische Kirche in Deutschland (EKD), Tel. +49 151 14649415, E-Mail: bernd.tiggemann@ekd.de, www.ekd.de

Bei Rückfragen oder zur Vereinbarung von Interviews stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

