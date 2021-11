Diakonie Deutschland

Presseeinladung (15. November 2021)

Vorstellung der Studie "Lebensgefühl Corona"

Berlin (ots)

Das Lebensgefühl der Menschen während der Corona-Krise ist höchst ambivalent - einfache Antworten reichen nicht mehr aus. Am 15. November wird in Berlin die Studie "Lebensgefühl Corona" vorgestellt, die erforscht hat, wie unterschiedlich die Menschen in Deutschland mit der Pandemie umgegangen sind. Die qualitative Langzeitstudie, mit der Kirche und Diakonie über ein Jahr die psychosozialen Folgen der Pandemie erforscht haben, soll auch dazu beitragen, wirksame Beratungs- und Hilfsangebote entwickeln zu können. Ein weiteres Ergebnis der Studie sind acht verschiedene Corona-Typen in der Gesellschaft. Dazu wurde der Online-Selbsttest "Pandem-O-Mat" entwickelt.

"Lebensgefühl Corona" ist eine Studie der Evangelischen Zukunftswerkstatt "midi", der Diakonie Deutschland, des größten christlichen Gesundheitsunternehmens AGAPLESION gAG, der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) und des Markforschungsinstituts LIMEST.

Die Ergebnisse der Studie und den Pandem-O-Mat möchten wir Ihnen im Rahmen einer Online-Pressekonferenz vorstellen, zu der wir Sie herzlich einladen.

Termin: Montag, 15. November 2021 um 10.30 Uhr

Ort: Online-Pressekonferenz, Zoom

mit: Ulrich Lilie, Präsident der Diakonie Deutschland

Daniel Hörsch, Studienleiter und Sozialwissenschaftlicher Referent bei midi

Prof. Dr. Christian Albrecht, Professor für Praktische Theologie an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU)

Wir bitten um Anmeldung bis zum 12. November unter pressestelle@diakonie.de.

Die Einwahldaten schicken wir Ihnen dann zu.

Die Studie und den Pandem-O-Mat finden Sie ab dem 15. November, 10 Uhr, unter: www.pandemomat.de.

Terminhinweis:

Auf der digitalen Tagung "Blick zurück nach vorn. Wie die Pandemie das Lebensgefühl der Menschen verändert hat" (15. November 2021, 14 bis 21 Uhr) wird die Studie "Lebensgefühl Corona" der Öffentlichkeit vorgestellt. Eine kostenfreie Anmeldung ist unter www.mi-di.de/termine/blick-zurueck-nach-vorn möglich.

