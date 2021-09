Diakonie Deutschland

Presseeinladung von Diakonie Deutschland und EKD (3.9.) anlässlich des Kongresses "WIR&HIER - Gemeinsam Lebensräume gestalten"

Berlin, Hamburg (ots)

Die sozialräumliche Ausrichtung als strategisches Zukunftsthema von Kirche und Diakonie steht im Zentrum des digitalen Kongresses "WIR&HIER - Gemeinsam Lebensräume gestalten", der vom 3. bis 4. September von der Diakonie Deutschland und der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) veranstaltet wird. Neben der fachlichen Diskussion steht die Vorstellung konkreter Projekte im Mittelpunkt des praxisorientierten Kongresses. Wie dies aussieht, möchten wir Ihnen vorstellen und laden Sie deshalb ein zu einer

Pressekonferenz (digitale und analoge Teilnahme möglich) am Freitag, 3. September 2021, um 10 Uhr im Bachsaal im Gemeindehaus (1. Etage) in der Hauptkirche St. Michaelis, Englische Planke 1, 20459 Hamburg

Ihre Gesprächspartner*innen sind:

Anna-Nicole Heinrich, Präses der 13. Synode der EKD

Ulrich Lilie, Präsident der Diakonie Deutschland

Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, Ratsvorsitzender der EKD

Weitere Informationen zum Kongress erhalten Sie unter https://www.wirundhier-kongress.de/

Der Kongress findet in Kooperation mit der Deutschen Fernsehlotterie und den Versicherern im Raum der Kirchen statt. Zudem unterstützen die Evangelische Bank und der Ecclesia Versicherungsdienst die Veranstaltung.

