Online-Pressekonferenz (2. Dezember): Diakonie Deutschland und midi stellen Covid-19-Pflegestudie vor - Erfahrungen von Diakonie-Mitarbeitenden während der Corona-Pandemie

Diakonie Deutschland und Zukunftswerkstatt midi stellen Studie zu den Erfahrungen von Diakonie-Mitarbeitenden in der Altenhilfe und Hospizen während der Covid-19-Pandemie vor

Corona hat vor allem eine Berufsgruppe in den Fokus gerückt: die Pflegekräfte. Es gab Applaus von den Balkonen und im Bundestag. Vor allem die Pflegekräfte in der Altenhilfe gerieten in den Blick. Denn sie betreuen diejenigen, die durch das Virus besonders gefährdet und betroffen sind.

Aber wie haben die Pflegekräfte in der Altenhilfe selber die vergangenen Monate erlebt? Und was kann die Gesellschaft bei der Bekämpfung des Virus von ihnen lernen, um daraus die besten Schlüsse für unsere Gesundheitsversorgung zu ziehen? Die Diakonie hat gemeinsam mit der Zukunftswerkstatt von Diakonie und EKD, midi, bundesweit Mitarbeitende in der Altenhilfe in einer regional repräsentativen Studie befragt. Wie sind die Balkon-Botschaften angekommen? Wie kommt man durch eine Zeit, in der Schutzkleidung fehlt und Schutzbefohlene und Kolleginnen und Kollegen sich mit Corona infizieren? Was bedeutet das für die Arbeitssituation und das persönliche Umfeld? Was motiviert? Was gibt Halt und Orientierung? Was brauchen die Pflegekräfte wirklich - aktuell und für die Zukunft? Die Ergebnisse der Befragung möchten wir Ihnen im Rahmen einer Online-Pressekonferenz vorstellen, zu der wir Sie herzlich einladen.

Termin: Mittwoch, 2. Dezember 2020, um 10.30 Uhr

Ort: Online-Pressekonferenz, Via zoom

mit: Diakonie-Präsident Ulrich Lilie

Daniel Hörsch, Projektleiter und Sozialwissenschaftlicher Referent midi

Mitarbeitende einer diakonischen Einrichtung der Altenhilfe

Die Studie finden Sie ab 2. Dezember, 11.30 Uhr, unter folgendem Link:

https://www.diakonie.de/journal/covid-19-pflegestudie-der-diakonie

Die Diakonie ist die soziale Arbeit der evangelischen Kirchen. Bundesweit sind 599.282 hauptamtliche Mitarbeitende in rund 31.600 ambulanten und stationären Diensten der Diakonie wie Pflegeheimen und Krankenhäusern, Beratungsstellen und Sozialstationen mit 1,18 Millionen Betten/Plätzen beschäftigt. Der evangelische Wohlfahrtsverband betreut und unterstützt jährlich mehr als zehn Millionen Menschen. Etwa 700.000 freiwillig Engagierte sind bundesweit in der Diakonie aktiv.

