US Powerball meldet sich mit $373 Million Jackpot zurück

theLotter.com: "Verkaufszahlen in den USA und im Ausland steigen"

Der US-Lottowahnsinn geht auch im neuen Jahr weiter, mit Millionen von Spielern, die aus aller Welt Tippscheine für den $373 Millionen US-Powerball bestellen.

Adrian Cooremans, Sprecher von TheLotter: "Es ist momentan ein Glücksfall, und die amerikanischen Lotterien sind in ständiger Aufregung. Wie immer helfen wir Kunden aus Europa, Lateinamerika und Asien beim Ticketkauf, beschäftigen uns aber auch zunehmend mit unserem neuen lokalen US-Geschäft. theLotter ist natürlich der erste Pionier bei Online-Lottoschein-Angeboten im Ausland. Seit dem Start unserer Lotto-Tippschein-Websites in verschiedenen US-Bundesstaaten wie Texas und Oregon im letzten Jahr sehen wir eine wachsende Anzahl von Amerikanern, die auch auf das Online-Lottospielen umsteigen."

"Über theLotter wird in vielen Medienartikeln von CNN bis NBC, von der BBC bis zur deutschen Bild-Zeitung als verlässliche Website berichtet. Wir glauben, dass dies ein direktes Ergebnis des Vertrauens ist, das Kunden in uns haben, und von allen Geschichten von früheren Gewinnern, die ihre Gewinne erfolgreich beansprucht und erhalten haben. Wir sind von der alten Schule. Wir kaufen für Kunden einfach original Lottoscheine in Papierform. Dies steht in starkem Kontrast zu unseren Wettbewerbern; Diese Wettanbieter schließen lediglich eine Versicherungspolice ab, um sich gegen die Möglichkeit abzusichern, dass die Zahlen ihrer Kunden mit denen der offiziellen Lotterie übereinstimmen. Wir halten uns in jedem Land, in dem wir tätig sind, an die Regeln der Lotterie und die geltenden Gesetze. Unsere früheren Gewinner aus Europa, Australien, Kanada, dem Irak und Lateinamerika wurden von Bundes- und Landesbehörden eingehend geprüft. Jedes Mal kam es zur Schlussfolgerung, dass theLotter und die einzelnen Gewinner gemäß den Regeln der Lotterie und des Gesetzes gehandelt haben.

"Wenn es um US Lottoscheine geht, sind wir in Nordeuropa traditionell stark, aber in letzter Zeit verzeichnen wir auch eine enorme Zunahme der Spieler in Lateinamerika und sogar in europäischen Ländern wie Portugal." Menschen auf der ganzen Welt entdecken, dass sie sicher und legal Powerball-Tickets online kaufen können. Wir sind sehr froh über die Entwicklung und freuen uns auf neue Millionäre in diesen Wachstumsmärkten. Dies ist eine sehr aufregende Zeit für uns!"

