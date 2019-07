theLotter

Italienische Mega Lotterie in Österreich und Deutschland immer beliebter!

London, Großbritannien (ots/PRNewswire)

theLotter.com: "Rekord Jackpot von 190,4 Mio. Euro zieht Tausende ausländische Spieler an."

Normalerweise denken Deutsche und Österreicher nicht gerade an die SuperEnalotto Lotterie, wenn sie an Jackpots im Wert von Hunderten Millionen Euro denken. Da haben die USA-Lotterien wie Powerball und Mega Millions in den letzten Jahren für mehr Schlagzeilen im Jackpot Bereich gesorgt. Doch die amerikanischen Mega-Lotterien nehmen es "easy" diesen Sommer und diese Lücke wird von einem historischen europäischen Rivalen gefüllt: der italienischen SuperEnalotto Lotterie. Einige von uns kaufen Lottoscheine wenn Sie im Urlaub in Italien sind, aber immer mehr Österreicher und Deutsche kaufen Lottoscheine online.

Der Sprecher von TheLotter, Adrian Cooremans: "Die US-Lotterien sind dafür bekannt, dass sie ein globales Publikum anziehen, aber die europäischen Lotterien liegen definitiv dicht dahinter. Die Beträge, um die es im italienischen SuperEnalotto geht, sind erstaunlich. Wäre es nicht großartig, wenn jemand aus einem anderen europäischen Land die Summe gewinnen würde? Wir sehen diese Woche einen massiven Anstieg des Online Lotto Tippschein Verkaufs - insbesondere von Spielern aus Deutschland und Österreich - somit liegt dies definitiv im Bereich des Erreichbaren.

Cooremans fährt fort: "In den letzten Monaten ist die Medienpräsenz rasant angestiegen. Es gab Artikel über theLotter von Medien wie CNN, NBC, BBC Radio und der deutschen Bild-Zeitung. Ich denke, das Interesse der Medien kommt von dem Vertrauen, das unsere Kunden uns entgegenbringen. Wir kaufen tatsächlich physisch Lottoscheine in Papierform, anstatt lediglich einen Wettdienst anzubieten, wie es bei einigen anderen Unternehmen der Fall ist. Wir halten uns and die Regeln. "

Die Lotterieregeln besagen definitiv, dass man kein Bürger oder Einwohner sein muss, um an der Lotterie teilnehmen zu können, jedoch in der Lage sein muss den Preis abzukassieren. Wir bewahren die Tickets der Kunden an einem sicheren Ort in einem Safe auf und senden ihnen einen Scan, der als Nachweis des Eigentums dient. Die Gewinner werden nach Italien gebracht, um ihren Jackpot persönlich in Empfang zu nehmen. Unsere Gewinner aus Europa, Australien, Kanada, dem Irak und Lateinamerika haben alle ihre Preise erfolgreich in Empfang genommen und wir haben somit bewiesen, dass wir uns an die Regeln halten."

