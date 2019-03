theLotter

Online Tippscheine für $625 Millionen US Powerball mit reißendem Absatz

London (ots/PRNewswire)

theLotter.com: "Neue Lotterie-Optionen in den Vorbereitungen"

Der US-Lotto-Wahnsinn geht weiter. Millionen Europäer, Australier und Lateinamerikaner erwerben Tippscheine für den $625 Millionen US Powerball am Samstag.

TheLotters Sprecher Adrian Cooremans: "US-Lotterien ziehen weltweit die Massen an, wenn die Jackpots dieses Niveau erreichen. Ja, es geht um erstaunliche Beträge. Wenn es an diesem Wochenende einen Gewinner gibt, ist er oder sie reicher als der durchschnittliche Hollywood-Star oder Top-CEO - die Summe ist wahrscheinlich hoch genug, um einen Premier League Fußballverein zu kaufen. Es ist wirklich der Stoff, aus dem Träume gemacht werden. "

Cooremans weiter: "In den letzten Monaten haben wir gesehen, wie das Medien-Interesse in die Höhe geschnellt ist. Es gab Artikel über theLotter von Medien wie CNN, NBC, BBC Radio und der deutschen Bild-Zeitung. Ich denke, ihr Interesse entspringt dem Vertrauen unserer Kunden in uns. Wir kaufen tatsächlich US-amerikanische Lottoscheine in Papierform und bieten nicht einfach wie andere Unternehmen einen Wettservice an. Wir arbeiten nach den Regeln. "

"Die US Powerball-Regeln geben beispielsweise an, dass Sie kein US-Bürger oder Einwohner sein müssen, um mitspielen zu können. Um jedoch einen Preis zu erhalten, muss der Tippschein in den USA bleiben. Aus diesem Grund bewahren wir die Tippscheine der Kunden in einem Safe an einem sicheren Ort in den USA auf und senden ihnen eine eingescannte Kopie des Scheines. Die Gewinner werden in die USA geflogen, um ihren Jackpot persönlich zu beanspruchen. Unsere früheren Gewinner aus Europa, Australien, Kanada, Irak und Lateinamerika wurden alle sorgfältig von Bundes- und Landesbehörden geprüft. Jedes Mal wurde festgestellt, dass theLotter und die einzelnen Gewinner gemäß den Regeln der Lotterie und des Gesetzes gehandelt haben. "

"Wir arbeiten bereits mit den US-amerikanischen Gesetzgebern und Lotteriekommissionen zusammen, aber wir intensivieren die Zusammenarbeit. In den kommenden Monaten werden einige exklusive Joint Ventures mit ihnen gestartet - mit ihrem offiziellen Gütesiegel für Online-Spieloptionen. Sowohl in den Ostküstenstaaten als auch an der Westküste sind die Verhandlungen in der Endphase. Bleiben Sie dran!"

