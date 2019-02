Kaufland

Kochen, Backen und Servieren leicht gemacht mit Spice&Soul

Kaufland erweitert Nonfood-Sortiment um neue Eigenmarke

Neckarsulm (ots)

Bei Kaufland gibt es ab Donnerstag die ersten Produkte der neuen Marke Spice&Soul. Unter dieser steht Kunden deutschlandweit eine Auswahl an Pfannen, Töpfen, Messern, Geschirr sowie Backzubehör zur Verfügung. Das Sortiment wird durch regelmäßige Werbeaktionen rund um die Themen Kochen, Backen und Servieren erweitert. "Kochen und Backen ist weit mehr als nur die Zubereitung von Lebensmitteln. Es ist eine Leidenschaft, die viele Menschen teilen. Neben verschiedensten Zutaten ist gerade die richtige Auswahl an Töpfen, Pfannen oder Messern entscheidend", sagt Stefan Hüttemeister, Markenführung International bei Kaufland. "Voll im Trend liegen bei einer Aktion von Spice&Soul Trinkhalme aus Edelstahl, die mit den dazugehörigen Reinigungsbürsten umweltgerecht immer wieder verwendet werden können."

Für die Umwelt

Nachhaltigkeit ist Kaufland auch bei den Verpackungen wichtig. So wird, wenn möglich, anstelle von Plastikverpackungen FSC-zertifiziertes Papier oder Pappe in Form von Banderolen oder Boxen mit freien Fühlfenstern eingesetzt. Das Unternehmen legt außerdem hohen Wert auf eine langlebige Qualität und die Sicherheit seiner Produkte. Ein Großteil der Artikel ist daher TÜV-geprüft. Des Weiteren sind alle aus Holz bestehenden Artikel FSC-zertifiziert.

Über Kaufland

Kaufland betreibt bundesweit über 660 Filialen und beschäftigt rund 75.000 Mitarbeiter. Mit durchschnittlich 30.000 Artikeln bietet das Unternehmen ein großes Sortiment an Lebensmitteln und alles für den täglichen Bedarf. Dabei liegt der Fokus auf den Frischeabteilungen Obst und Gemüse, Molkereiprodukten sowie Fleisch, Wurst, Käse und Fisch. Das Unternehmen ist Teil der Schwarz Gruppe, die zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland gehört. Kaufland hat seinen Sitz in Neckarsulm, Baden-Württemberg. Mehr Informationen zu Kaufland unter www.kaufland.de

