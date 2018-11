Chefkoch.de startet eigenen Online-Shop für Küchenzubehör

Bonn (ots) - 21. November 2018 - Europas größte Koch- und Rezepte-Plattform Chefkoch.de erweitert ihr Service-Angebot und hat jetzt einen eigenen Online-Shop für Küchenzubehör gestartet. Jahreszeitlich angepasst bietet www.chefkoch-shop.de aktuell einen großen emaillierten, gusseisernen Gänse-Bräter mit über neun Litern Fassungsvolumen, der sich durch ein zweiteiliges Tranchier-Set und ein robustes Schneidebrett aus Bambus ideal ergänzen lässt. Zusätzlich finden sich weitere praktische und schön designte Küchenhelfer in dem gemeinsam mit dem Hamburger E-Commerce-Spezialisten Latupo betriebenen Shop. Dazu gehören hochwertige Damaszener Messer aus rostfreiem VG-10 Stahl, Edelstahl- und Kupfer-Kochtopf-Sets inklusive Bratpfannen sowie praktisches Zubehör wie eine Küchenreibe. Alle Artikel zeichnen sich durch eine hohe Funktionalität und ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis aus. Zur gusseisernen Produkt-Serie gehören neben dem Gänse-Bräter auch ein praktischer Schmortopf und ein Pfännchen-Set.

"Der Küchen-Shop bildet den Auftakt unserer E-Commerce-Pläne. Bei der Produktplanung profitieren wir enorm von unserem umfangreichen Know how rund um Küche und Rezepte. Da wir wissen, was unsere Community-Mitglieder brauchen, können wir sowohl saisonal als auch anlassbezogen das jeweils optimal nutzbare Produkt-Set anbieten. So trägt der Shop für Küchenzubehör zu unserem Versprechen der 'Gelingsicherheit' bei", sagt Chefkoch-Geschäftsführer Martin Meister.

