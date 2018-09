Chefkoch.de wird in diesem Jahr 20 Jahre: Europas größte Online-Koch- und Rezepte-Community will Marktposition weiter ausbauen

Hamburg (ots) - Start des neuen Wissens-Tools "Chefkoch Insights" basierend auf zwei Milliarden Suchanfragen / Markenauftritt durch neue Features verbreitert / Eigner Gruner + Jahr ist seit zehn Jahren dabei

Bonn/Hamburg, 6. September 2018 - Wie aus einer Idee im idyllischen Örtchen Sinzig Europas größte Medienplattform rund um Küche und Kochen wurde, ist eine dieser Erfolgsgeschichte aus den Anfängen des Internets. Chefkoch.de ist heute, 20 Jahre später, mit über vier Millionen registrierten Usern die größte Koch- und Rezepte Community Europas und beschäftigt mittlerweile rund 100 Mitarbeiter. Ziel von Chefkoch.de ist es, den Usern, die im Mittelpunkt alles Handelns stehen, mit immer neuen Ideen das eigene Koch-Leben abwechslungsreicher und vielseitiger zu machen. Pro Monat besuchen mehr als 20 Millionen Unique User Chefkoch.de und nutzen die Plattform als Ideengeber und Helfer bei täglichen Mahlzeiten, gemeinsamen Essen mit Freunden und Familie sowie zu den großen Festen.

Rund jeder vierte Deutsche nutzt Chefkoch.de einmal im Monat und hat Chefkoch.de so zu den Top 3 der reichweitenstärksten Websites in Deutschland gemacht. Etwa alle zwei Minuten kommentiert ein User ein Rezept. Insgesamt sind das über 600 Rezeptkommentare im Schnitt pro Tag. Pro Woche stellen die User rund 2.000 neue Rezeptbilder ein und geben den Rezepten damit ihren individuellen Look. In der Chefkoch-Datenbank sind aktuell mehr als 320.000 Rezepte gespeichert und bilden damit einen enormen Wissensschatz über 20 Jahre Kochen und Essen in Deutschland. "In diesem Jahr feiert Chefkoch.de den 20. Geburtstag und hütet damit das digitale Erbe von zwei Jahrzehnten Kochkultur. Wir sind für sehr viele Menschen ein täglich gern gesehener Partner im Familienalltag, beim Kochen und Genießen mit Freunden oder beim Zubereiten eines schnellen Imbiss", erklärt Geschäftsführer Martin Meister das Phänomen Chefkoch.de.

Damit das so bleibt, wird am Markenauftritt, den verschiedenen Features wie Foren, Blogs und Rezept-Tools sowie der Funktionalität der Site und den diversen mobilen Angeboten kontinuierlich gearbeitet. "Im Jahr des runden Geburtstags haben wir uns vorgenommen, unseren engagierten Usern etwas Besonderes zu bieten. So setzen wir einen Rezeptbild-Contest, eine Video-Challenge und den Food-Markt 'Foodhotel Wonderland' in Bonn als verbindende Elemente für die Community um", so Martin Meister.

Kernstück der Aktivitäten im Geburtstagsjahr ist der Start des neuen Wissens-Tools "Chefkoch Insights". Mit dem Tool sollen bestimmte Aspekte rund um das Kochen aus den bisher getätigten rund zwei Milliarden Suchanfragen öffentlich zugänglich gemacht werden. Die für User und Industrie gleichermaßen interessanten Daten, Fakten und Hintergründe zeichnen ein reales Abbild, was Deutschland im Laufe eines Jahres so isst. "Gestartet sind wir aktuell mit einer interaktiven Deutschland-Karte, die für jedes Bundesland die zehn meist gesuchten und darunter die beliebtesten regionalen Rezepte anzeigt und direkt auf die Rezepte verlinkt. Erstaunlich ist, wie wenig klischeehaft Deutschlands Hobby-Köche kochen", ergänzt Meister.

Für den Verlag Gruner + Jahr, der sich vor zehn Jahren erstmals zu gut 50 Prozent am Unternehmen beteiligte und das dann 2011 komplett übernahm, ist die Marke Chefkoch eines der zentralen Elemente der digitalen Transformation von G+J sowie ein elementarer Baustein des erfolgreichen Food-Portfolios. Das seit rund fünf Jahren herausgegebene 'Chefkoch Magazin' bildet zusammen mit der Community-Site Chefkoch.de die zweite wichtige Säule neben den etablierten Titeln wie 'essen & trinken', BEEF! oder essen & trinken für jeden Tag'.

