Yili Group

Yili bleibt die wertvollste Molkereimarke der Welt im Brand Finance 2022 Report

Huhhot, China (ots/PRNewswire)

Am 10. August veröffentlichte Brand Finance, das weltweit führende Beratungsunternehmen für Markenbewertung und -strategie, seinen Bericht Food & Drink 2022, in dem die wertvollsten und stärksten Marken in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie ermittelt werden. Yili wurde als wertvollste Molkereimarke der Welt ausgezeichnet und behält damit seine führende Position in der globalen Molkereiindustrie.

Die Marke eines Unternehmens gehört zu ihren wertvollsten immateriellen Vermögenswerten. Obwohl die Covid-19-Pandemie den globalen Milchmarkt vor große Herausforderungen gestellt hat, konnte Yili seinen Markenwert um 10% auf 10,6 Mrd. $ steigern und seine Führung in der Rangliste ausbauen. Dieses Wachstum wurde auf die solide Geschäftsleistung und den sozialen Wert des Unternehmens zurückgeführt.

Kommerzieller Wert wächst stetig

Die Marktkapitalisierung von Yili ist seit der Börsennotierung im Jahr 1996 um das 553-fache gestiegen, von 421 Millionen RMB (62,5 Millionen US-Dollar) auf 232,8 Milliarden RMB (34,56 Milliarden US-Dollar) im Jahr 2022. Das Land gehört seit drei Jahren in Folge zu den fünf größten Milcherzeugern der Welt und erzielte im vergangenen Jahr einen Jahresumsatz von über 100 Milliarden RMB (14,85 Milliarden US-Dollar). Im Laufe der Jahre hat Yili ein beständiges Geschäftswachstum erzielt und dabei solide und attraktive Renditen für die Anleger erwirtschaftet. Das Unternehmen hat seit seiner Börsennotierung 22 Mal Dividenden in Höhe von insgesamt 36,59 Mrd. RMB (5,43 Mrd. $) ausgeschüttet, was es zu einem bevorzugten Ziel für Anleger in A-Aktien macht.

Yili zielt darauf ab, die industrielle Entwicklung durch die Konzentration auf moderne Industriecluster zu fördern. Das Unternehmen hat unter anderem in der Inneren Mongolei, in Ningxia, Gansu, Heilongjiang, Henan, Shandong und Hebei mehrere moderne Molkereiindustrie-Cluster aufgebaut. Das Yili Future Intelligence and Health Valley, auch bekannt als „Dairy Silicon Valley", beherbergt die weltweit größten intelligenten Produktionsstätten für Flüssigmilch und Säuglingsnahrung mit dem höchsten Digitalisierungsgrad der Branche und den fortschrittlichsten Technologien. Das National Center of Technology Innovation for Dairy (NCTID) und das National Dairy Metrology and Testing Center haben sich ebenfalls im Tal niedergelassen.

Sozialer Wert fördert die nachhaltige Entwicklung

Kommerzieller und sozialer Wert sind untrennbar miteinander verbunden. Yili hat die Nachhaltigkeit in die Unternehmensstrategien integriert und ergreift aktiv Initiativen zur Schaffung sozialer Werte. Das Unternehmen ist Vorreiter bei der Energieeinsparung, der Emissionsreduzierung und anderen innovativen Verfahren zur Verringerung des Kohlenstoffausstoßes. Darüber hinaus arbeitet Yili mit seinen Partnern an der Gestaltung einer nachhaltigeren Zukunft, indem es Initiativen in Bereichen wie Umweltschutz, Erhaltung der biologischen Vielfalt, Gesundheit von Jugendlichen, Armutsbekämpfung und Katastrophenhilfe durchführt.

Im Jahr 2022 hat sich Yili dazu verpflichtet, bis zum Jahr 2050 in der gesamten Industriekette Kohlenstoffneutralität zu erreichen. Außerdem hat das Unternehmen die erste Netto-Null-Kohlenstoff-Produktserie Chinas auf den Markt gebracht, die Milch, Joghurt, Bio-Milchpulver und Eiscreme umfasst. Yili verfolgt einen grünen, kohlenstoffarmen, zirkulären Entwicklungspfad durch den Bau intelligenter grüner Farmen, die Förderung integrierter Landwirtschaft und die Durchführung anderer Initiativen. Was die umweltfreundliche Herstellung betrifft, so verwendet die Yili-Marke Satine für alle ihre Produkte FSC-zertifizierte Verpackungen. Die Marke setzt sich für einen umweltfreundlichen Konsum und einen gesunden Lebensstil ein.

„Die Einsicht von Yili in die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie durch die Förderung der gesundheitlichen Vorteile ihrer Marke und die Reaktionsfähigkeit ihrer Lieferkette ermöglicht es ihnen, über 2 Milliarden Verbraucher weltweit zu erreichen, was zu einem Anstieg des Markenwerts um 23% seit Beginn der Pandemie im Jahr 2020 geführt hat", heißt es im Brand Finance-Bericht. Die verbraucherorientierten Technologie- und Produktinnovationen tragen ebenfalls zum Erfolg der Marke bei und fördern das Wachstum des Unternehmens. Als wertvollste Molkereimarke der Welt ist Yili bestrebt, ein solides Unternehmenswachstum zu erzielen und eine qualitativ hochwertige industrielle Entwicklung voranzutreiben, indem es wirtschaftliche und soziale Werte schafft.

($1 ≈ 6,74 RMB)

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1877234/885D0A0D_B825_4B14_BA68_1FBE0440CC86.jpg

Original-Content von: Yili Group, übermittelt durch news aktuell