Meiers Weltreisen: Concierge-Service, Zusatzleistungen und noch mehr authentische Begegnungen

Veranstalter bietet neue Rundreisen und individuelle Services für Reisende, die das Besondere suchen

Mit mehr als 2.300 Hotels und 557 Rundreisen geht Meiers Weltreisen in den kommenden Sommer. Darunter 437 Busrundreisen, 95 Selbstfahrerrundreisen, 13 Zugreisen und 12 Segeltörns. Der Veranstalter ist seit über 40 Jahren der Spezialist für alles Ferne und kreiert ganz besondere Reisemomente und Aktivitäten für seine Gäste. "Für unsere Rundreisen suchen wir neben außergewöhnlichen Premium-Unterkünften auch individuelle Routen, authentische Begegnungen, abwechslungsreiche Erlebnisse und aktive Entdeckungen", sagt Martina Beeken, Director Meiers Weltreisen. So übernachten Gäste des Reiseveranstalters zum Beispiel in Nordthailand im Dorf eines Bergstammes, Bali erkunden sie mit eigenem Fahrer in einem VW-Kübelwagen und durch Kuba reisen sie in einem Oldtimer aus den 50er Jahren. "Unser Portfolio ist individuell zusammengestellt und sehr besonders. Wir setzen dabei gezielt auf zielgruppenspezifische Angebote, damit jeder Gast mit Meiers Weltreisen seine persönliche Traumreise erleben kann", so Beeken. Das Portfolio umfasst Busrundreisen, Rundreisen mit und ohne Mietwagen, Kleingruppenreisen, Bahnrundreisen, private Rundreisen sowie speziell für Familien konzipierte Rundreisen. Für alle, die auf dem Wasserweg die Welt erkunden wollen, sind auch besondere Segeltörns im Programm.

Neu: Meiers Weltreisen bietet Concierge-Service

Neu zum Sommer 2024 führt Meiers Weltreisen exklusiv für seine Rundreisegäste

einen sogenannten Concierge-Service ein. "Durch unsere lokalen Agenturen können wir unsere Gäste in vielen Ländern mit zahlreichen Services unterstützen. Durch die direkten Ansprechpartner vor Ort sind sie in den besten Händen", so Beeken. Der Concierge-Service für Südafrika beinhaltet eine Airport-Assistance mit Meet & Greet am Flughafen, Hilfe bei der Mietwagenübernahme, Unterstützung beim ersten Geldumtausch sowie eine telefonische oder WhatsApp-Betreuung während der gesamten Reise, darunter auch individuelle Routenempfehlungen und Restaurant-Tipps. Urlauber, die mit Meiers Weltreisen in die USA, Kanada, Australien oder Neuseeland reisen, profitieren durch den neuen Concierge-Service von zahlreichen Zusatzleistungen, die nicht im Katalog ausgeschrieben sind. So können sie unkompliziert Eintrittskarten und besondere Erlebnisse über das neue Angebot hinzu buchen, darunter beispielsweise Showtickets in Las Vegas, Jeep-Safaris in der Wüste Arizonas oder Schnorchel-Ausflüge in Hawaii.

Neue Rundreise-Erlebnisse

Auch im Sommer 2024 finden Urlauber im Programm von Meiers Weltreisen viele neue besondere Erlebnisse. Zu den neuen Rundreisen gehört beispielsweise die 12-tägige Selbstfahrerrundreise "Costa Rica Aktiv & Relax". Durch wenige Hotelwechsel steht den Gästen hier viel Zeit für Erkundungen zur Verfügung. Die Route führt zu spektakulären Vulkanen, artenreichen Nationalparks und an die Traumstrände der Karibikküste. Während einer Tour zum Stamm der Bribri, eine der größten Volksgruppen indigener Abstammung Costa Ricas, erhalten sie Einblicke in deren Traditionen. Ein spannendes Rafting-Abenteuer und eine spezielle Schokoladentour geben dieser Reise den besonderen Reiz. Genügend Zeit für Outdoor-Aktivitäten und andere Erlebnisse bietet auch die neue Busrundreise "Westkanada - The Canadian Way", die nach Vancouver, in beeindruckende Fjorde und in die majestätischen Rocky Mountains führt. Ob Angeln, Kajak fahren, Wildwasser-Rafting oder Wale-Watching - die kleine Gruppe von maximal 12 Personen hat genügend Zeit für typische kanadische Aktivitäten. Bei gemeinsamen Barbecue-Abenden können sich die Teilnehmenden fast wie Locals fühlen. Mit der neuen Busrundreise "Schatztruhe Down Under & Tasmanien" richtet sich Meiers Weltreisen an alle, die sich etwas mehr Zeit nehmen möchten. Insgesamt 30 Tage führt diese Tour per Bus und Flugzeug durch Australien und Tasmanien. Eine Nacht im legendären Zug The Ghan ist eines der Highlights dieser Reise. Geführt wird die Gruppe von erfahrenen, deutschsprachigen Reiseleitern. Besondere Einblicke in die Natur- und Kulturschätze des roten Kontinents sind garantiert.

Mehr Erlebnisse, mehr inkludierte Zusatzleistungen

Ab der kommenden Saison bietet der Fernreisespezialist der DER Touristik seinen Gästen bei vielen Rundreisen noch mehr inkludierte Extraleistungen wie Sundowner-Drinks, besondere Abendessen, Verköstigungen von landestypischen Spiesen und Getränken, außergewöhnliche Besichtigungen und vieles mehr.

In Kuba etwa besuchen die Gäste während der Rundreise "Inspiration & einzigartige Momente" eine Künstlerwerkstatt, bekommen Backstage-Einblicke in die Night Show Havanna Queens und können exklusiv das Capitol in Havanna von innen besichtigen. Während der neuen Rundreise "Erlebnis Yucatán Highlights" durch Mexiko besuchen die Reisenden eine Frauenkooperative und verköstigen typisch mexikanischen Tequila und Chili. Die Trinkgelder für Kofferträger und Zimmermädchen sind bei dieser Tour zudem bereits inklusive. Gäste, die eine Selbstfahrerrundreise durch Namibia buchen, erhalten ein kleines Willkommensgeschenk, das liebevoll von einer lokalen Künstlerin in Handarbeit angefertigt wurde. Wer die Reise "Namibia Classic - Superior" bucht, den erwartet ein einzigartiges Verwöhn-Wüsten-Frühstück im Sossusvlei, einem der landschaftlichen Highlights Namibias.

