DERTOUR baut Angebot für Familien im Sommer 2024 massiv aus

Mehr Familienhotels, weitere Zielgebiete, neue Trends

DERTOUR und seine Schwestermarken ITS und Meiers Weltreisen bieten Familien im kommenden Sommer noch mehr Auswahl. 2024 haben die Reiseveranstalter 1.600 Hotels im Programm, oft mit Familienzimmern und Kinderermäßigungen - teilweise bis zu 100 Prozent: über 100 mehr als im Vorjahr. Auch die Anzahl der Urlaubsziele für Familien wurde stark erweitert. Neu im Katalog "Familienurlaub" mit Laufzeit vom 01.01. bis 31.12.2024 sind die Länder Thailand, Dominikanische Republik, Mexiko, Malediven, Mauritius, die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten und Tunesien. Auch rund ums Mittelmeer werden zusätzliche Unterkünfte für die Zielgruppe angeboten. Der 228 Seiten starke Katalog präsentiert mehr als 200 Familienunterkünfte. Ebenso finden sich zahlreiche Rundreisen - Wander- und Autotouren sowie Kreuzfahrten mit Disney Cruise Line - und Angebote für den besonderen Familienurlaub wie Städtetrips, Reiterferien, Urlaub auf dem Bio-Bauernhof und Luxus-Familienurlaub in dem neuen Katalog.

Viele Familien legen im Urlaub Wert auf kalkulierbare Kosten. Deshalb buchen sie gerne Halbpension. In beliebten Sommerzielen wie der Türkei, Spanien und Griechenland entscheiden sich viele Reisende mit Kindern auch für ein All-inclusive-Angebot. In Urlaubsländern wie Österreich, wo Familien den Tag häufig außerhalb des Hotels verbringen, ist oftmals mehr Flexibilität bei der Verpflegung gewünscht. Allerdings zeichnet sich hier ein neuer Trend ab: Spezialisierte Familienhotels wie das Alpenresort Schwarz in Mieming im österreichischen Nordtirol, die eine Mittagsjause und ein Mittagessen für die Kleinen im Kinderclub anbieten, werden immer stärker nachgefragt.

Wunsch nach Budgetkontrolle und Erholung für alle

Neben dem Wunsch vieler Familien nach Budgetkontrolle verzeichnen DERTOUR und seine Schwestermarken seit einiger Zeit auch einen Anstieg der Buchungen von hochwertigen Familienresorts mit professioneller Kinderbetreuung und Lifestyle-Angeboten für die Eltern. Im luxuriösen Tivoli Alvor Algarve Resort in Portugal oder im exklusiven Dreams Madeira Resort, Spa & Marina, das im Sommer 2024 auf Madeira seine Pforten öffnen wird, genießen anspruchsvolle Familien ein gehobenes All-inclusive-Erlebnis. Beide Hotels punkten mit einer Vielzahl hochwertiger Restaurantangebote und zahlreichen inkludierten Sport- und Unterhaltungsprogrammen. Im Bayerischen Wald verspricht der Ulrichshof mit seinem riesigen Wellness-Bereich, neun Sport- und Spaßpools, einem hoteleigenen Reitstall und vielen In- und Outdoorspielmöglichkeiten einen Wohlfühlurlaub der Extraklasse. Familien, die Wert auf Nachhaltigkeit in einem luxuriösen Ambiente legen, werden sich im Falkensteiner Hotel Montafon in Vorarlberg in Österreich wohlfühlen.

Familienurlaube sind nicht mehr ausschließlich Reisen von Vater, Mutter, Kind. Der Trend geht zu Urlaub mit der erweiterten Kernfamilie: Die schönste Zeit des Jahres wird gerne und immer öfter gemeinsam mit Großeltern, Tanten, Onkeln oder auch befreundeten Familien verbracht. So lässt sich auch die Betreuung der Kleinen auf mehrere Schultern verteilen. Und die Nachfrage nach Chalets, großzügigen Familienappartements und Feriendörfern steigt. Ob Komfort- oder Nature Camping, Appartement oder Ferienhaus - das vielfach prämierte Vital CAMP Bayerbach in Niederbayern ist bei Familien mit Anhang sehr beliebt. In der Türkei verspricht das Sentido Kamelya Fulya in Side mit seinem großen gastronomischen Angebot, den vielfältigen Sport- und Entertainmentmöglichkeiten und dem hoteleigenen Sandstrand erholsame Ferien für Family & Friends. In den geräumigen Familienzimmern finden bis zu sechs Personen genügend Platz.

In Dubai bietet das Strandhotel Centara Mirage Beach Resort mit seinem hochwertigen und vielfältigen Angebot perfekte Bedingungen für einen gelungenen Urlaub von Groß und Klein. Das familienorientierte Strandhotel mit eigenem Kids Spa und fantasievoll gestalteten Aquapark verfügt auch über einen eigenen Hochseilgarten. Den Urlaub in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu verbringen, wird immer beliebter. Die Reiseveranstalter der DER Touristik verzeichnen wegen des guten Preis-Leistungsverhältnisses trotz der hohen Temperaturen im Sommer bei Familien ein steigendes Interesse an dieser Destination. Für Urlaub in den Emiraten sprechen die hochwertigen Unterkünfte und die hohen Kinderermäßigungen - in vielen Hotels übernachten Kinder bis 14 Jahren kostenfrei - ebenso wie die Meal-Upgrades von Frühstück zu Halbpension oder von Halbpension zu All-inclusive, die Familien im Sommer erhalten.

Familienlieblinge bleiben gefragt

Nach wie vor hoch im Kurs bei Familien stehen die Destinations-Klassiker für Urlaub mit Kindern. Die Türkei, Spanien und Griechenland zählen auch im Sommer 2024 zu den Lieblingsreisezielen von Familien. Eine perfekte Wahl für Familien ist das Calimera Serra Palace. Die weitläufige und komfortable Ferienanlage an der Türkischen Riviera am Strand von Kizilot in Manavgat punktet mit einer tollen Poollandschaft mit Aquapark, einem sehr beliebten Kidsclub und Teensprogramm, einer Schwimmschule und vielfältigen gastronomischen Angeboten sowie großen Zimmern. Auf Mallorca bietet Calimera Fido Gardens im Südosten der Insel ein umfangreiches Unterhaltungs- und Sportangebot für Familien. In dem Wasserpark des Resorts fühlen sich vor allem jüngere Kinder wohl. Das Lindos Princess Beach Hotel auf Rhodos ist ebenfalls perfekt für die Zielgruppe mit Kindern aller Altersklassen geeignet. Direkt am Strand gelegen, mit einer großen Poollandschaft, einem umfangreichen Unterhaltungsprogramm für Kinder und geräumigen Familienzimmern bietet es ideale Voraussetzungen für einen gelungenen All-inclusive-Familienurlaub.

