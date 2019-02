DER Touristik

DER Touristik nach Germania-Aus: Eine der größten Umbuchungsaktionen der Unternehmensgeschichte läuft nach Plan

Köln/Frankfurt (ots)

Deutlich fünfstellige Gästezahl betroffen - nahezu alle Betroffenen auf Flugalternativen umgebucht - Kunden werden sukzessive und aktiv über neue Flugverbindung informiert - Mitarbeiterzahl in den Service-Stellen verdoppelt - Help Teams helfen umgeleiteten Gästen an Flughäfen

Nach dem Aus der Fluggesellschaft Germania arbeitet die DER Touristik Deutschland unter Hochdruck und nach einem festen Notfallplan eine der größten Umbuchungsaktionen in der über 100-jährigen Geschichte des Unternehmens ab. Der Reisekonzern mit seinen Veranstaltermarken Dertour, ITS, Jahn Reisen, Meiers Weltreisen und ADAC Reisen hat nahezu alle betroffenen Pauschalreisegäste auf neue Verbindungen umgebucht. Rund 80 Prozent der Betroffenen sind bereits über ihre jeweilige Flugalternative informiert worden. Alle anderen benachrichtigt die DER Touristik nach und nach - abhängig vom Reisedatum - in den kommenden Tagen. Für seine Pauschalreisegäste übernimmt das Unternehmen sämtliche Kosten im Zusammenhang mit dem Germania-Aus, unter anderem für Alternativflüge, für gegebenenfalls notwendige Bahntickets oder zusätzliche Hotelübernachtungen.

Eine deutlich fünfstellige Zahl von DER Touristik-Gästen war zum Zeitpunkt der Insolvenzanmeldung am 5. Februar 2018 auf Germania-Flüge gebucht. Germania war vor allem während der Osterferien und der Sommersaison 2019 ein wichtiger Flugpartner der DER Touristik und führte Flüge in die klassischen Badeziele durch, darunter nach Ägypten, Bulgarien, Portugal, Spanien und in die Türkei.

"Das Germania-Aus ist für uns als Veranstalter eine gewaltige Aufgabe. Dennoch: Auf uns ist Verlass! Unsere Umbuchungsaktion läuft nach Plan und mit sehr hohem Tempo", so Mark Tantz, Geschäftsführer der DER Touristik Deutschland. Das Unternehmen hatte sich unmittelbar nach dem Germania-Grounding ein umfangreiches Kontingent an Alternativflügen für betroffene Gäste gesichert und zahlreiche fachkundige Mitarbeiter aus allen Unternehmensbereichen für Umbuchungen aktiviert. So ist innerhalb kürzester Zeit die Mitarbeiterzahl in den Service-Bereichen verdoppelt worden.

Angesichts der großen Zahl von Betroffenen konnten noch nicht alle Kunden über ihre Alternativflüge informiert werden. "Die Mitarbeiter in unseren Zentralen und viele Reisebüro-Partner machen derzeit viele Überstunden, um unseren Gästen möglichst schnell passende Alternativflüge anzubieten. Dennoch konnten wir noch nicht alle kontaktieren. Wir bitten um etwas Geduld. Bei allen Betroffenen melden wir uns aktiv", erklärt Tantz.

Zwar bemüht sich das Unternehmen, die Auswirkungen für Betroffene so gering wie möglich zu halten, allerdings kann es mangels Alternativen zu Veränderungen bei den Abflugzeiten und Abflughäfen kommen. Dies gilt insbesondere für Gäste, die von kleineren Regionalflughäfen mit der Germania ihren Sommerurlaub antreten wollten. "Wir setzen uns dafür ein, alle Gäste sicher in den Urlaub und wieder zurück zu bringen. Zugleich bitte ich um Verständnis, dass wir nicht allen Gästen ihren Wunschflug ermöglichen können. Als Veranstalter sind wir von den Flugplänen der Airlines abhängig", sagt Tantz.

Neben den Umbuchungen von Kunden, deren Urlaub noch bevorsteht, unterstützt die DER Touristik unter Leitung von Krisenmanagerin Melanie Gerhardt weiterhin umgeleitete Gäste. An deutschen Flughäfen und an den großen internationalen Drehkreuzen sind Help Teams des Reisekonzerns stationiert. Insgesamt kümmern sich mehr als 130 Mitarbeiter um Gäste, die ihren Heimat- oder Zielort nicht wie gebucht erreichen können. Die Help Teams organisieren Bahntickets, Sitzplatzreservierungen sowie Hotelübernachtungen und informieren die Pauschalreisegäste zu allen Fragen rund um ihre An- oder Abreise. In den Urlaubszielen übernehmen die Reiseleiter diese Aufgaben.

Die DER Touristik hält für Betroffene die Germania-Sonderhotlines offen: 069-9588 4036, 069-9588 1035 und 069-9588-4940.

Hintergrund:

Zur DER Touristik Deutschland gehören die Reiseveranstalter Dertour, ITS, Jahn Reisen, Meiers Weltreisen, ADAC Reisen und Travelix. Sie bieten Baustein-, Fern- und Pauschalreisen in 179 Ländern der Welt an, darunter Badeurlaub, Familienferien, Studienreisen, Städtetrips, Flussreisen, Hochseekreuzfahrten, Reisen zu Sportevents und vieles mehr. Die DER Touristik Deutschland ist Teil der DER Touristik Group.

Die DER Touristik Group mit Sitz in Köln zählt zu den führenden Reisekonzernen in Europa. Unter ihr Dach gehören 132 Firmen, ihr Gesamtumsatz lag 2017 bei 6,5 Milliarden Euro. Die DER Touristik Group ist die Reisesparte der REWE Group. Sie beschäftigt 10.300 Mitarbeiter in 15 europäischen Ländern. Jährlich verreisen 7,1 Millionen Gäste mit einem ihrer Reiseveranstalter oder Spezialisten. Dazu zählen Marken wie Dertour und ITS in Deutschland, Kuoni und Helvetic Tours in der Schweiz, Exim Tours und Kartago Tours in Osteuropa, Apollo in Skandinavien sowie Kuoni in Großbritannien und Frankreich. Hinzu kommen 2.400 Reisebüros - darunter der deutsche Marktführer DER Reisebüro - und der Onlinevertrieb. Zur DER Touristik Group zählen fünf Hotelmarken, ein Geschäftsreiseanbieter, eine Fluglinie und Zielgebietsagenturen in 57 Destinationen. Weitere Informationen unter www.dertouristik.com.

