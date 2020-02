Government of Bermuda

Bermuda ist weltweit Jurisdiktion ersten Ranges, wird für technische Compliance mit den Standards zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus und der Proliferation gewürdigt

Die Financial Action Task Force (FATF), die internationale Standards setzende Organisation, hat Bermuda exzellente Bewertungen (global Rang 1 für die Einhaltung der technischen Anforderungen insgesamt und Rang 7 für die Effektivität) im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismus- und Proliferationsfinanzierung gegeben

Die Regierung von Bermuda freut sich bekannt zu geben, dass ein unabhängiges Expertenteam Bermuda als einen der weltweiten Spitzenreiter im Kampf gegen Geldwäsche und die Finanzierung von Terrorismus und Proliferation bestätigt hat.

Finanzminister Hon. Curtis Dickinson JP MP erklärte: "Der Report zu Bermuda, der von der FATF, dem führenden Gremium für die Schaffung internationaler Standards in diesem Bereich veröffentlicht wurde, hat bestätigt, dass Bermuda zu den weltweiten Spitzenreitern im Kampf gegen die Geldwäsche und die Finanzierung von Terrorismus und Proliferation gehört. Dies ist ein hervorragendes Ergebnis und eine große Leistung, die Bermudas Führungsrolle in diesen Schlüsselbereichen anerkennt und weiter untermauert".

Unter den nahezu 100 Reports, die im Rahmen der gegenseitigen Evaluierung auf Einhaltung der aktuellen Standards bis dato von der Financial Action Task Force veröffentlicht wurden, liegt Bermuda in Bezug auf die technischen Konformitätsanforderungen an erster Stelle, wobei 39 der 40 Empfehlungen als konform oder weitestgehend konform (mit 28 als konform) eingestuft wurden. Bermuda rangiert in Bezug auf den Gesamtwirkungsgrad unter den Top 7 der Jurisdiktionen, deren gegenseitige Evaluierungsberichte bisher veröffentlicht wurden, und ist eine von bislang nur zwei Jurisdiktionen, der ein hohes Maß an Effektivität in Bezug auf die Risikobewertung und nationalen Koordinierungsmechanismen bescheinigt wurde. Bermuda wurde zudem wesentliche Effektivität in einer Reihe von Bereichen zugesprochen, zu denen internationale Zusammenarbeit, Aufsicht, Prävention der missbräuchlichen Nutzung von Unternehmen und Trusts, und die Behandlung von Fragen im Zusammenhang mit Terrorismusfinanzierung zählen.

Die Bewertung Bermudas wurde von einem Expertenteam der Caribbean Financial Action Task Force durchgeführt und unterlag während des gesamten Prozesses der Überprüfung und Aufsicht durch Vertreter und Einrichtungen des globalen FATF-Netzwerks. Die Überprüfung von Bermuda begann im März 2018 mit dessen erster Vorlage in Bezug auf die technische Konformität. Der weltweit genehmigte Bericht wurde im Januar 2020 veröffentlicht.

