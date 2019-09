EnterpriseDB

EnterpriseDB erweitert weltweites Partnerprogramm

Bedford, Massachusetts (ots/PRNewswire)

GlobalConnect unterstützt Preisanreize, aktualisiertes Partnerportal für Erfassung abgeschlossener Verträge, Empfehlungen, Lead-Distribution

Das Unternehmen Postgres der EnterpriseDB kündigte heute ein erweitertes weltweites Partnerprogramm sowie zusätzliche Ressourcen für Partner an. Diese dienen dazu, den Umsatz weiter anzukurbeln und auf dem 40-prozentigen Wachstum des Unternehmens im Jahresvergleich und in Bezug auf den Umsatz mit 37 Quartalen in Folge, in denen die Abonnementzahlen zunahmen, aufzubauen.

Das neue Programm heißt GlobalConnect und unterstützt Preisinitiativen sowie ein vollständig aktualisiertes Partnerportal, das effizienter im Umgang mit der Erfassung abgeschlossener Verträge, Empfehlungen, Lead-Distribution, Schulung und Sicherheit ist und über einen auf die jeweilige Region angepassten Nachrichtenfeed verfügt. EnterpriseDB (EDB) hat außerdem in jeder Region auf der Welt Partner-Account-Führungskräfte hinzugefügt, während das Programm in den Regionen standardisiert wurde.

Im Februar trat Michael Coffield als Vizepräsident den globalen Kanal und Kooperationen in das Unternehmen EnterpriseDB ein und ist seither dafür verantwortlich, die Bemühungen des Unternehmens mit Partnern zu leiten, zu denen u. a. Systemintegrierer, Originalhersteller (OEMs), Independent Software Vendors (ISVs), Vertriebsgesellschaften und Lösungsanbieter zählen.

"In seiner 30-jährigen Geschichte war die Nachfrage nach der Postgres-Datenbank noch nie größer. Wir investieren in unsere Partner, sodass wir der weltweiten Nachfrage nach Postgres effizienter begegnen können", sagte Ed Boyajian, Präsident und CEO von EnterpriseDB. "Diese setzt sich aus unserem Programm zusammen und wird es uns ermöglichen, die Fähigkeiten unserer Partner besser zu vermarkten, sodass sie ein besser integrierter Teil unserer EDB-Verkaufsorganisation werden."

Bestehende EDB-Partner werden zum Ende des Jahres auf GlobalConnect umgestellt. Partner erhalten basierend auf der Aktivität bei jeder Transaktion ein zunehmendes Maß an Vergütungen und Rabatten. Des Weiteren können Partner auch für Level-1- und Level-2-Kundensupport im Namen von EDB zertifiziert werden und erhalten für das Erbringen dieser Dienstleistungen eine Vergütung.

Außerdem sucht EnterpriseDB aktiv nach Partnern auf der ganzen Welt und legt dabei den Hauptfokus auf die Vereinigten Staaten und die Kernregionen in Europa, da auf diesen Märkten eine beträchtliche Nachfrage nach Postgres besteht. EDBs beste Kandidaten für das GlobalConect-Partnerprogramm sind Wiederverkäufer, die nach neuen Möglichkeiten suchen, da ihre Kunden einen Wechsel zu Postgres wünschen sowie Unternehmen mit Open-Source-Praktiken, Datenbankexperten und Fähigkeiten, technische Dienstleistungen anzubieten.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.enterprisedb.com/resources/partners.

Informationen zur EnterpriseDB Corporation

Das Unternehmen Postgres der EnterpriseDB (EDB), bietet eine Datenverwaltungsplattform auf Open-Source-Basis, die für größere Skalierbarkeit, Sicherheit und Verlässlichkeit optimiert ist. EDB Postgres sorgt für größeres Wissen der Unternehmen und senkt gleichzeitig das Risiko und die Komplexität mit unternehmensgeprüften Managementtools, Sicherheitsverbesserungen und Oracle-Kompatibilität. Über 4.000 Kunden weltweit beauftragen das Unternehmen mit einem unterschiedlichen Auftragspensum, u. a. im Bereich Transaktionsverarbeitung, Data Warehousing, Kundenprofile und webbasierte Anwendungen, das sowohl vor Ort, als auch in der Cloud bearbeitet wird. EnterpriseDB hat seinen Sitz in Bedford, Massachusetts. Weitere Informationen finden Sie unter: www.EnterpriseDB.com.

EnterprseDB ist eine eingetragene Marke der EnterpriseDB Corporation. EDB und EDB Postgres sind Marken der EnterpriseDB Corporation. Bei anderen Marken handelt es sich ggf. um Marken der jeweiligen Eigentümer.

