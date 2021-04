Empire State Realty Trust, Inc.

Das Empire State Building feiert 90 Jahre

New York (ots/PRNewswire)

Neue historische Touren, Giveaways und andere Jubiläumsfeiern geplant

Das berühmteste Gebäude der Welt, das Empire State Building (ESB), wird am 1. Mai 2021 sein 90-jähriges Jubiläum feiern.

"Das Empire State Building, die internationale Ikone und das Symbol der Träume, war vor 90 Jahren ein Rekordbrecher und Trendsetter", sagte Anthony E. Malkin, Vorsitzender, Präsident und CEO von Empire State Realty Trust. "Heute ist sie vollständig für das 21. Jahrhundert modernisiert und weltweit führend bei der energetischen Sanierung der gebauten Umwelt, der Umweltqualität in Innenräumen und bei den Praktiken der Gebäudegesundheit."

"Seit wir vor 90 Jahren zum ersten Mal unsere Türen geöffnet haben, ist das Empire State Building Observatory ein Muss für Reisende aus aller Welt", sagte Jean-Yves Ghazi, Präsident des Observatoriums. "Wir haben jeden von der Königin von England bis zur Königin der Weihnacht (Mariah Carey) durch unsere Türen willkommen geheißen, und unsere wichtigsten Besucher sind unsere Observatoriums-Gäste aus der ganzen Welt, die heute unsere brandneue, 165 Millionen US-Dollar teure Nachbildung unseres gesamten Erlebnisses besuchen. Da New York ab dem 1. Juli wieder geöffnet ist, freuen wir uns auf den Besuch unserer Fans von nah und fern, die sicher anreisen können, um dieses wichtige Jubiläum zu feiern."

Brandneue Angebote für Besucher

Anlässlich des 90-jährigen Jubiläums wird das Empire State Building eine Fülle von neuen Angeboten starten, weitere Ankündigungen werden im Laufe der einjährigen Feierlichkeiten folgen.

- Geburtstagsbeleuchtung: Die weltberühmten Turmleuchten von ESB erstrahlen in Weiß mit einer speziellen "90", die die ganze Nacht über im Mast beleuchtet wird. - Neue historische Tour : Die neue 90 in 90 Tournimmt die Gäste mit auf eine 90-jährige Reise in 90 Minuten, während sie die reiche Geschichte des Gebäudes erkunden. Als VIP mit ihrem eigenen ESB-Botschafter an ihrer Seite behandelt, werden Gäste schnell zu Insidern und gehen hinter die Kulissen des Empire State Building. - Sammlerstücke zum 90. Jubiläum: Der Souvenirladen des Empire State Building bietet limitierte 90-Jahrestage-Artikel, die nur vor Ort erhältlich sind. - Birthday Giveaway: Mit dem Kauf eines Sunrise, Premium oder All Access Tickets für das Observatorium erhalten Gäste eine kostenlose, feierliche 90-jährige Jubiläumstasche. - David Yurman Schaufenster: Zu Ehren des 90-jährigen Jubiläums des ESB wird Amerikas führende Luxus-Schmuckmarke David Yurman seine neue "Empire Collection" mit Damenschmuck und Herrenaccessoires - alle inspiriert von dem architektonischen Wunderwerk des Art déco - mit einer Schaufensterpräsentation in der berühmten Lobby des Gebäudes in der Fifth Avenue vorstellen. Die Empire Kollektion wird exklusiv in den David Yurman Geschäften und auf DavidYurman.com erhältlich sein. - Weitläufige Ansichten mit Starbucks Kaffee: Während des gesamten Monats Mai erhalten Gäste, die ihre Eintrittskarte für das Observatorium vor oder nach ihrem Besuch im Starbucks in der 34th Street in der ESB vorzeigen, einen großen, heißen oder eisgekühlten Kaffee für 0,90 US-Dollar und einen wiederverwendbaren Starbucks-Behälter, solange der Vorrat reicht.

Ein neuartiges Gästeerlebnis

Seit seiner Errichtung ist das Empire State Building stolz auf seinen Status als berühmtestes Gebäude der Welt - ein internationales Symbol für Technologie, Fantasie und Ehrgeiz. Jüngste Renovierungen und ein neu gestaltetes Besuchererlebnis dienen als Beispiel für andere Gebäude und Attraktionen auf der ganzen Welt.

- Neukonzeption der Sternwartenerfahrung : Eine fünfjährige, 165 Millionen US-Dollar teure Überholung der Besucherreise zum 86th Floor Observatory wurde 2019 abgeschlossen und führte einen neuen speziellen Gästeeingang an der 34th Street, ein immersives, 929,03 Quadratmeter großes Museum und zusätzliche Exponate auf der Neugestaltung der 80. Etage ein. Ein brandneues Observatorium im 102. Stock mit raumhohen Fenstern vervollständigt die Neugestaltung. ESB verbesserte auch die Raumluftqualität im gesamten Gebäude und speziell in der Sternwarte Experience mit branchenführenden MERV 13-Filtern und der bipolaren Ionisierung AtmosAir. Das Gebäude gehört zum größeren Immobilienportfolio von Empire State Realty Trust, das als erstes in Nord- und Südamerika das evidenzbasierte, von Dritten verifizierte WELL Gesundheitsrating für allgemeine Gesundheit und Sicherheit erhalten hat. - Nachhaltiger Umbau : In den letzten 10 Jahren wurde das Empire State Building im Rahmen des 550 Millionen US-Dollar teuren Empire State ReBuilding-Programms einer bahnbrechenden Energie- und Effizienzsanierung unterzogen, die es in eines der effizientesten historischen Wahrzeichen von heute verwandelte. Das Gebäude gehört zu den besten 20 Prozent aller Klasse-A-Gewerbeobjekte in den USA und wurde von mehr als zehn unabhängigen Unternehmen für seine führende Rolle im Bereich Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Als Ergebnis dieser Bemühungen erhielt ESRT das höchstmögliche GRESB 5 Star Rating und die Green Star Anerkennung für die Nachhaltigkeitsleistung von Immobilien und wurde zum Fitwel Champion für gesunde, leistungsstarke Gebäude ernannt. ESB blickt in eine nachhaltigere Zukunft mit dem kürzlich angekündigten Ziel, bis 2030 Klimaneutralität zu erreichen. - Modernisierte Turmbeleuchtungen : Im Jahr 2012 hat das Empire State Building seine weltberühmte Turmbeleuchtung aufgerüstet und zeigt nun mehr als 16 Millionen Farben an. Die neue Beleuchtung wurde mit der ersten Musik-zu-Licht-Show des Gebäudes zu Alicia Keys' Girl on Fire und Empire State of Mind . Das Gebäude brachte kürzlich die klassische Show im Jahr 2020 zurück, um allen New Yorkern während der Pandemie einen Moment der Freude zu bringen. - Restaurierung eines Art-Déco-Klassikers : Im Jahr 2009 wurde das himmlische Deckengemälde in der Fifth Avenue Lobby des Empire State Buildings vollständig restauriert. Das Projekt verwendete Aluminiumblatt und 23-karätiges Gold, die gleichen Materialien wie 1931, und erforderte mehr als 20.000 Arbeitsstunden. Erst im letzten Jahr wurde auch die Silhouette des Empire State Buildings wieder in das ursprüngliche Design gebracht, das verschiedene architektonische Stile beeinflusst hat. Nach dem Entfernen diverser Antennen und einem neuen Anstrich mit silberner, wasserfester Farbe erstrahlt ESB wie neu.

"In den vergangenen 90 Jahren war das Empire State Building das unbestrittene Wahrzeichen der Skyline von New York City, mit seinen ikonischen Turmleuchten, die als Symbol für Hoffnung, Stärke und Ausdauer leuchten", sagte Herr Malkin. "Wir werden weiterhin innovativ sein und die Grenzen in den Bereichen Technologie, Nachhaltigkeit und Tourismus erweitern, um sicherzustellen, dass das Empire State Building auch in den nächsten 90 Jahren Amerikas beliebtestes Gebäude bleibt."

Bilder und B-Rolls von den Archivaufnahmen des Empire State Buildings, der Observatory Experience und den charakteristischen Beleuchtungen finden Sie hier. Weitere Neuigkeiten und Ankündigungen werden folgen. Folgen Sie dem Empire State Building auf LinkedIn, Instagram, Twitter and Facebook, um auf dem Laufenden zu bleiben. Für weitere Informationen und zum Kauf von Tickets besuchen Sie https://www.esbnyc.com/90.

Informationen zum Empire State Building

The Empire State Building, "das berühmteste Gebäude der Welt", im Besitz von Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), erhebt sich 443,18 m über Midtown Manhattan von der Grundplatte bis zur Antenne. Die 165 Millionen US-Dollar teure Neugestaltung des Empire State Building Observatory Experience schafft ein völlig neues Erlebnis mit einem eigenen Gästeeingang, einem interaktiven Museum mit neun Galerien und einem neu gestalteten Observatorium im 102. Stock mit raumhohen Fenstern. Die Fahrt zum weltberühmten 86. Stockwerk des Observatoriums, dem einzigen 360-Grad-Freiluft-Observatorium mit Blick auf New York und darüber hinaus, orientiert die Besucher für ihr gesamtes New York City-Erlebnis und deckt alles ab, von der ikonischen Geschichte des Gebäudes bis zu seinem aktuellen Platz in der Popkultur. Erfahren Sie mehr unter www.esbnyc.com. 2021 ist das 90. Jubiläumsjahr des Gebäudes, das am 1. Mai 1931 offiziell eröffnet wurde. Vom American Institute of Architects zum "America's Favorite Building" erklärt, sowie von Uber zum beliebtesten Reiseziel der Welt und von Lonely Planet zur Nummer 1 der New Yorker Attraktionen erklärt, empfängt es jährlich mehr als 4 Millionen Besucher aus aller Welt.

Seit 2011 wird das Gebäude vollständig mit erneuerbarem Windstrom betrieben und beherbergt auf seinen vielen Etagen vor allem diverse Büromieter wie LinkedIn, Shutterstock und Global Brands Group sowie Einzelhandelsangebote wie STATE Grill and Bar, Tacombi und Starbucks. Für weitere Informationen und Observatory Experience Tickets besuchen Sie esbnyc.com oder folgen Sie dem Gebäude auf Facebook, Twitter, Instagram, Weibo, YouTube, oder TikTok.

Informationen zum Empire State Realty Trust

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) besitzt, verwaltet, betreibt, erwirbt und repositioniert Büro- und Einzelhandelsimmobilien in Manhattan und im Großraum New York, darunter das Empire State Building, das "berühmteste Gebäude der Welt". Das Büro- und Einzelhandelsportfolio des Unternehmens umfasst zum 31. Dezember 2020 eine vermietbare Fläche von 3.078.480 Millionen Quadratmeter, bestehend aus 2.865.120 Millionen vermietbaren Quadratmeter in 14 Bürogebäuden, darunter neun in Manhattan, drei in Fairfield County, Connecticut, und zwei in Westchester County, New York, sowie etwa 213.360 vermietbare Quadratmeter im Einzelhandelsportfolio.

Empire State Realty Trust ist führend im Bereich Energieeffizienz in der gebauten Umwelt und Nachhaltigkeit. 76 Prozent des in Frage kommenden Portfolios sind ENERGY STAR-zertifiziert und werden zu 100 Prozent mit erneuerbarem Windstrom betrieben. Als erstes kommerzielles Immobilienportfolio in Nord-, Mittel- und Südamerika hat ESRT das evidenzbasierte, von einer Drittpartei verifizierte WELL Gesundheitsrating für Gesundheit und Sicherheit erhalten. Darüber hinaus wurde ESRT mit dem höchstmöglichen GRESB 5 Star Rating und dem Green Star für Nachhaltigkeitsleistungen in Immobilien ausgezeichnet und zum Fitwel Champion für gesunde, leistungsstarke Gebäude ernannt. Weitere Informationen zum Empire State Realty Trust finden Sie auf empirestaterealtytrust.com und folgen Sie dem ESRT auf Facebook, Instagram, Twitter und LinkedIn.

Quelle: Empire State Realty Trust, Inc.

Kategorie: Empire State Building

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1500293/Empire_State_Realty_Trust_Inc_90th_Anniversary.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1500294/Empire_State_Building_90th_Anniversary.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/479871/Empire_State_Realty_Trust_Inc_Logo.jpg

Original-Content von: Empire State Realty Trust, Inc., übermittelt durch news aktuell