Empire State Building startet #HeroesShineBright-Kampagne, um Ersthelfern zu danken

Eine Beleuchtungswoche für Ersthelfer-Organisationen und unverzichtbare Mitarbeiter beginnt am 24. April

Das Empire State Building (ESB) kündigte heute den Start von #HeroesShineBright an, einer einwöchigen Kampagne, um all denen zu danken, die während der COVID-19-Pandemie nicht nur in den Vereinigten Staaten sondern weltweit ihr Leben aufs Spiel setzen, um andere zu retten. Jede Nacht, vom 24. April bis zum 2. Mai, wird das ESB seine Turmlichter verschiedenen Ersthelfer-Organisationen widmen und in deren repräsentativen Farben leuchten, um ihren Mut und Service zu würdigen.

Am 2. Mai, der letzten Nacht von #HeroesShineBright, wird das ESB gemeinsam mit der World Federation of Great Towers eine koordinierte Lichtshow durchführen, die den Burj Khalifa (VAE), CN Tower (Kanada), Macau Tower (China), Busan Tower (Südkorea), Willis Tower (US), Euromast (Niederlande), 360 Chicago (US), Calgary Tower (Kanada), One Liberty Observation Deck (US), Ostankino TV Tower (Russland), Tallinn TV Tower (Estland), UFO Tower (Slowakei) und andere einschließt, die alle zusammen im Rhythmus eines schlagenden roten Herzens von 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr in ihrer lokalen Zeitzone leuchten, um diejenigen, die zur Bekämpfung der Pandemie beitragen, in das globale Bewusstsein zu rücken. Auch der Eiffelturm wird an diesem Abend im Rahmen der Kampagne in seinem charakteristischen Glanz leuchten.

Der Beleuchtungszeitplan sieht wie folgt aus:

- 24. April Gelb/Weiß/Blau mit Sirenen-Effekt zu Ehren von FDNY/EMS - 25. April Blau/Weiß/Blau zu Ehren von Ärzten, Krankenschwestern und der medizinischen Gemeinschaft - 26. April Blau/Orange/Blau zu Ehren von Strafvollzugsbeamten - 27. April Abwechselnde Beleuchtung:

- Norden und Süden: Orange/Blau/Weiß zu Ehren der US-Küstenwache - Osten und Westen: Blau/Gold/Blau zu Ehren der US-Marine

- 28. April Gelb/Schwarz/Weiß zu Ehren der US-Armee - 29. April Blau/Blau/Blau zu Ehren der Metropolitan Transportation Authority - 30. April Gelb/Gelb/Gelb zu Ehren der unverzichtbaren Mitarbeiter - 1. Mai: Blau/Lila/Blau zu Ehren des Police Memorial Day - 2. Mai: Dynamische Beleuchtung im Herzschlagrhythmus in Koordination mit der World Federation of Great Towers

"Das Empire State Building ist das schlagende Herz von uns allen und die internationale Skyline-Ikone von New York City. Sie leuchtet, um Ersthelfern und unverzichtbaren Mitarbeitern unsere Wertschätzung, Liebe und Unterstützung zu zeigen, die sie verdienen", so Anthony E. Malkin, Chairman und CEO von Empire State Realty Trust. "Unser Tribut an die Helden der Front in unserer großen Stadt wird, eine Gruppe nach der anderen, in einer weltweiten Demonstration der Unterstützung gipfeln, wenn die World Federation of Great Towers ein universelles Licht auf die Beiträge der Ersthelfer auf der ganzen Welt wirft."

Das Empire State Building ermutigt seine Fans, sich an der #HeroesShineBright-Kampagne zu beteiligen und Kommentare in Form von Beiträgen und Geschichten auf seinen Social-Media-Plattformen zu hinterlassen, und unseren unverzichtbaren Mitarbeitern mit jedem nächtlichen Lichtspektakel zu danken. Am 2. Mai wird das Gebäude eine feierliche Zusammenstellung aus Videos mit persönlichen Danksagungen, Fan-Kommentaren und inspirierenden Videos der Beleuchtungsspektakel weltweit zeigen.

Weitere Informationen finden Sie auf http://www.esbnyc.com.

Informationen zum Empire State Building

Mit seinen 443 m über Midtown Manhattan (vom Fundament bis zur Antennenspitze) ist das Empire State Building, das dem Empire State Realty Trust, Inc. gehört, das "World's Most famous Building." Mit neuen Investitionen in Energieeffizienz, Infrastruktur, öffentliche Bereiche und Einrichtungen zieht das Empire State Building bonitätsstarke Mieter aus den verschiedensten Branchen weltweit an. Das Empire State Building wurde in einer von Uber durchgeführten Umfrage zum beliebtesten Reiseziel der Welt und in einer Umfrage des American Institute of Architects zum beliebtesten Gebäude Amerikas gewählt. Weitere Informationen zu Empire State Building finden Sie auf www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, https://twitter.com/empirestatebldg, www.instagram.com/empirestatebldg, http://weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc, https://www.tiktok.com/@empirestatebldg oder www.pinterest.com/empirestatebldg.

Informationen zum Empire State Realty Trust

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT), ein führender Real Estate Investment Trust (REIT), besitzt, verwaltet, betreibt, erwirbt und repositioniert Büro- und Einzelhandelsimmobilien in Manhattan und im Großraum New York, darunter das Empire State Building, das "World's Most Famous Building". Das Büroraum- und Einzelhandelsportfolio des Unternehmens mit Firmensitz in New York, New York, umfasste am 31. März 2020 939.000 m2, darunter 873.000 m2 in Büroimmobilien an 14 Standorten, neun davon in Manhattan, drei in Fairfield County, Connecticut, und zwei in Westchester County, New York, sowie 65.000 m2 vermietbare Einzelhandelsfläche.

