Die Registrierung für die Verlosung des Empire State Building Run-Up 2020, präsentiert von Turkish Airlines und unter Schirmherrschaft der Challenged Athletes Foundation, beginnt am 7. Januar 2020

43. jährliche Veranstaltung findet am Dienstag, 12. Mai 2020 statt

Der Empire State Realty Trust Inc. (NYSE: ESRT) hat heute bekannt gegeben, dass die Registrierung für die Verlosung zur Teilnahme am Treppenhausrennen unter dem Namen Empire State Building Run-Up (ESBRU) des Jahres 2020, präsentiert von Turkish Airlines und unter Schirmherrschaft der Challenged Athletes Foundation, am Dienstag, 7. Januar 2020 um 12:00 Uhr Mittags (US-Ostküstenzeit) beginnt und am Sonntag, 9. Februar 2020 um 23:59 endet. Das 43. jährliche ESBRU findet am Dienstag, 12. Mai 2020 um 20:00 Uhr (US-Ostküstenzeit) statt.

Läufer, die sich zur Teilnahme am Rennen über 1576 Stufen und 86 Stockwerke im berühmtesten Gebäude der Welt bewerben, werden am 12. Februar 2020 über ihren Status benachrichtigt. Interessierte Läufer können sich im Internet unter http://www.nycruns.com/esb registrieren. Tausende Läufer aus der ganzen Welt nehmen an der ESBRU-Verlosung teil und nur wenige Auserwählte werden die Gelegenheit zur Teilnahme am Rennen haben Die Teilnahmegebühr beträgt 125 USD und wird nur erhoben, wenn der Bewerber für die Teilnahme am Rennen ausgewählt wird.

"Das Empire State Building Run-Up ist das berühmteste Hochhausrennen der Welt und der einzige Sportwettbewerb, der im berühmtesten Gebäude der Welt stattfindet", sagte Anthony E. Malkin, Vorsitzender und CEO des ESRT. "Wir möchten Athleten aus der ganzen Welt dazu einladen, an diesem Wettbewerb teilzunehmen, der ein echtes Muss ist."

Turkish Airlines, die Fluglinie unter der türkischen Flagge und Fluggesellschaft, die mehr Länder und internationale Ziele anfliegt, als alle anderen, ist im dritten Jahr Hauptsponsor des Run-Up. Turkish Airlines wird zudem mehrere Flugtickets (Hin- und Rückflug) an Elite-Treppenhausläufer aus der ganzen Welt vergeben, um neue Läufer zur Teilnahme am Empire State Building Run-Up zu inspirieren.

"Wir sind höchst erfreut, im dritten aufeinanderfolgenden Jahr Teil einer solch fantastischen Veranstaltung zu sein", sagt Cenk Ocal, Geschäftsführer von Turkish Airlines New York. "Wir freuen uns darauf, unser Liniennetz, das mehr Länder anfliegt als alle anderen Fluggesellschaften, nutzen zu können, um diese außerordentlichen Sportler zur Teilnahme an dieser Veranstaltung hier in New York zu fliegen."

Die Challenged Athletes Foundation® (CAF) ist offizieller Charity-Partner des ESBRU, mit einem speziellen Lauf im Rennen für behinderte Sportler und CAF-Unterstützer, um Gelder zu sammeln, damit Körperbehinderte Sport treiben können. Wer auf einzigartige Weise an dieser Veranstaltung teilnehmen möchte, sollte sich für den Lauf mit Team CAF registrieren.

"Die Challenged Athletes Foundation fühlt sich geehrt, im sechsten aufeinanderfolgenden Jahr offizieller Charity-Partner Teil des berühmten Empire State Building Run-Up zu sein", sagte Chief Executive Director Virginia Tinley, "Wir sind stolz darauf, zahlreiche behinderte Athleten und CAF-Helfer zu unterstützen, die im kommenden Jahr an dieser berühmten Veranstaltung teilnehmen."

Die Veranstaltung wird von NYCRUNS organisiert und gehört zu dessen dynamischem, umfassenden Portfolio berühmter Ausdauerwettbewerbe in New York und New Jersey.

Informationen zum Empire State Building

Das Empire State Building ragt vom Fundament zur Antennenspitze 443 Meter über Midtown Manhattan auf, ist im Besitz von Empire State Realty Trust Inc., und gilt als "bekanntestes Gebäude der Welt". Durch Investitionen in Energieeffizienz, Infrastruktur, öffentliche Bereiche und Einrichtungen konnte das Empire State Building erstklassige Mieter diverser Branchen aus der ganzen Welt gewinnen. Das Empire State Building wurde in einer Studie von Uber als weltweit beliebtestes Reiseziel benannt und in einer Umfrage des American Institute of Architects als Lieblingsgebäude Amerikas. Weitere Informationen über das Empire State Building erhalten Sie unter www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, @EmpireStateBldg, www.instagram.com/empirestatebldg, http://weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc und www.pinterest.com/empirestatebldg/.

Informationen zum Empire State Realty Trust

Der Empire State Realty Trust Inc. (NYSE: ESRT), ein führender Immobilienfonds (REIT), besitzt, verwaltet, betreibt, erwirbt und repositioniert Büro- und Gewerbeimmobilien in Manhattan und dem Großraum New York, darunter auch das Empire State Building - das bekannteste Gebäude der Welt. Das Unternehmen mit Sitz in New York im US-Bundesstaat New York verfügt über ein Portfolio aus Büro- und Gewerbeimmobilien, das sich über eine Gesamtmietfläche von 938.000 Quadratmetern erstreckt (Stand: 30. September 2019). Dazu gehören 873.000 Quadratmeter Mietfläche in 14 Bürogebäuden, davon neun in Manhattan, drei in Fairfield County (Connecticut) und zwei in Westchester County (New York) sowie rund 65.000 vermietbare Quadratmeter im Bereich Einzelhandel.

Informationen zu NYCRUNS

NYCRUNS wird im Jahr 2020 ca. zwei Dutzend Laufveranstaltungen für mehr als 50.000 Sportler veranstalten, darunter das Zugpferd Brooklyn Marathon und Halbmarathon. Unser Ziel ist, allen Athleten die bestmögliche Erfahrung zu bieten - vom Moment der Anmeldung bis zu dem Augenblick, in dem sie ihre kostenlosen Zielfotos sehen. Rennen von NYCRUNS sind genau vermessen, verfügen über elektronische Zeitnahme, werden von einer medizinischen Gruppe der Weltklasse unterstützt und haben ein bestens geschultes Team. Bei unseren Festivitäten nach dem Rennen gibt es frische New Yorker Bagels (mit Streichkäse), frisches Obst und einen fantastischen DJ. Einfach gesagt lautet unserer Ziel stets, die besten Rennen in New York zu bieten.

Informationen zur Challenged Athletes Foundation

Die Challenged Athletes Foundation® (CAF) ist weltweit führend darin, Menschen mit Körperbehinderung zu aktiven und gesunden Lebensstilen zu verhelfen. Die CAF ist der Überzeugung, dass die Teilnahme an körperlichen Aktivitäten auf jedem Niveau zu mehr Selbstbewusstsein führt, Unabhängigkeit fördert und die Lebensqualität verbessert. Seit 1994 wurden mehr als 112 Millionen USD gesammelt und in allen 50 Staaten und 70 Ländern über 26.000 Stipendien für Personen mit Körperbehinderung vergeben. Zudem erreicht die Öffentlichkeitsarbeit der CAF jährlich weitere 60.000 Personen. Ob es sich um einen Zuschuss von 2.500 USD für ein Handbike handelt, Hilfe beim Erwerb einer Rennprothese, die von der Versicherung nicht abgedeckt wird, oder die Organisation von Unterstützung durch einen Mentor, der ähnliche Herausforderungen bewältigt hat - die Mission der CAF ist klar: Personen, die ein aktives und sportliches Leben führen möchten, Möglichkeiten und Unterstützung geben. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.challengedathletes.org und folgen Sie uns unter @cafoundation.

Informationen zu Turkish Airlines:

Turkish Airlines, Mitglied der Star Alliance, wurde 1933 mit einer Flotte von fünf Flugzeugen gegründet und verfügt mittlerweile über 348 Passagier- und Frachtflugzeuge, die 317 weltweite Ziele in 126 Ländern anfliegen (267 international und 50 national). Weitere Informationen über Turkish Airlines erhalten Sie auf der offiziellen Website unter www.turkishairlines.com und zudem in den sozialen Netzwerken auf Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn und Instagram.

Informationen zur Star Alliance:

Das Netzwerk der Star Alliance wurde 1997 als erste wirklich weltweite Allianz von Fluggesellschaften gegründet, um internationalen Reisenden weltweite Reichweite, Anerkennung und nahtlosen Service zu bieten. Die Akzeptanz auf dem Markt wurde durch zahlreiche Auszeichnungen belegt, darunter Air Transport World Market Leadership Award und Best Airline Alliance von Business Traveller Magazine und Skytrax. Mitgliedsfluglinien sind: Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian, Avianca, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, SWISS, TAP Air Portugal, THAI, Turkish Airlines und United. Insgesamt bietet das Netzwerk der Star Alliance derzeit täglich mehr als 19.000 Flüge zu über 1.250 Flughäfen in 195 Ländern. Weitere Verbindungsflüge werden von Juneyao Airlines angeboten, dem Connecting Partner der Star Alliance.

