Die Sanierung des Empire State Building Observatory ist abgeschlossen

Das neue 80. Stockwerk schließt ein vierjähriges, 165 Millionen Dollar teures Sanierungsprojekt ab.

Das Empire State Building Observatory (ESBO) auf dem berühmtesten Gebäudes der Welt gibt heute den Abschluss der Sanierung des 80. Stockwerks bekannt. Die letzte Komponente des vierjährigen, 165 Millionen Dollar teuren Projekts zur Neugestaltung des ESBO bietet ansprechende und informative Ausstellungsstücke zur Information der Besucher bei ihrem Besuch in New York City und zeigt den einzigartigen Platz des Gebäudes im Zentrum.

Neu im 80. Stock ist ein exklusives, interaktives Partnerschaftsprojekt mit NYC & Company, dem offiziellen Marketing-, Tourismus- und Partnerschaftsbüro für New York City, mit fünf interaktiven Videopräsentationen, über die Besucher die Expertise von NYC & Company zur Planung von Reiserouten durch Auswahl aus einem umfangreichen Bestand an Reisezielen in allen fünf Stadtteilen nutzen können. Die Reiserouten werden automatisch mit Hilfe eines QR-Code-Lesers auf das Mobiltelefon des Besuchers heruntergeladen oder können per E-Mail verschickt werden. Dieser Service wurde als Reaktion auf Untersuchungen entwickelt, die gezeigt haben, dass das ESBO das erste Ziel vieler Besucher ist, und ist ein Segen für alle Touristen und Einwohner von New York City.

Interaktive, Augmented-Reality-Szenen aus New York City, die in einem klassischen Fernglas untergebracht sind, bringen die Besucher direkt zu den visuellen und akustischen Eindrücken beliebter Ziele. Weitere Exponate sind Videos von ESBs berühmten Lichtshows mit Interviews mit Marc Brickman, dem Lichtkünstler, benutzergenerierten Inhalten und der berühmten aus dem Gedächtnis gemalten monumentalen Skyline von New York City des britischen Künstlers Steven Wiltshire.

Zur Einweihung gibt das Empire State Building auch die Premiere eines neuen Videos mit Tony, Grammy, Emmy und dem mit dem Pulitzerpreis prämierten Komponisten, Lyriker und Schauspieler Lin-Manuel Miranda bekannt. In seinem Liebesbrief an New York, Cheering for Me Now - einem Originaltrack aus seiner Hamildrop-Serie mit Musik des legendären Komponisten John Kander (Cabaret, Chicago) und Texten von Miranda - zeigt das Video eine neue Music-to-Light-Show des weltberühmten Lichtkünstlers Marc Brickman und Filmmaterial von Miranda, das das völlig neue Erlebnis des Observatory erkundet. Ein Teil des Videos wird am 27. November auf der Live-Übertragung von CBS This MorningPremiere haben und exklusiv auf der YouTube Channel- und Facebook-Seite des Empire State Building veröffentlicht. Fans in New York können die Music-to-Light-Show in dieser Nacht um 20 Uhr live im Gebäude verfolgen, während der Song auf dem Radiosender iHeartRadio Broadway www.iheartradiobroadway.com zu hören ist.

Zu den Exponaten des 80. Stockwerkes zählen:

- NYC: Above and Beyond (NYC: Oben und darüber hinaus): Diese Ausstellung, die in Zusammenarbeit mit NYC & Company entstand, ermutigt die Besucher, eine persönliche Reiseroute vom Dach des Empire State Building aus zu erstellen - oft ihr erster Halt in New York City. Nach der Beantwortung von Fragen zu ihren Interessen und der Dauer ihres Aufenthalts können sie eine personalisierte Liste von Empfehlungen für Attraktionen und Sehenswürdigkeiten in Manhattan, Brooklyn, Queens, der Bronx und Staten Island erstellen. Die Gäste können dann ihre individuelle Reiseroute zum späteren Ansehen per E-Mail oder per QR-Code direkt auf ihre Handheld-Geräte übertragen. - Artistry in Light (Lichtkunst): Haben Sie sich jemals gefragt, wie die Music-to-Light-Shows des Empire State Building entstehen? Die Ausstellung Artistry in Light zeigt einen Kurzfilm, der vom weltberühmten Lichtdesigner Marc Brickman, einem Meister der Lichtkunst, erzählt wird. Der Film zeigt Highlights aus seinen Entwürfen, wie die erste Music-to-Light-Show mit Alicia Keys im Jahr 2012 und eine Holiday-Lichtshow synchron zu Mariah Careys "All I Want For Christmas Is You". - Die Zeichnung von Stephen Wiltshire: Im Jahr 2017 unternahm der berühmte britische Künstler Stephen Wiltshire einen 45-minütigen Hubschrauberflug über Manhattan. Anschließend zeichnete er eine unglaublich detaillierte Panoramazeichnung von New York City, während er sich im 80. Stock des Empire State Building aufhielt, völlig aus dem Gedächtnis. Ein dreiminütiger Film dokumentiert seinen Prozess, vom 45-minütigen Hubschrauberflug bis zu den vier Tagen, an denen das originelle Kunstwerk entstand. - Szenen aus NYC: Durch die klassischen Aussichtsfernrohre des Empire State Building können Besucher aus dem 80. Stock einen Panoramablick auf neun verschiedene berühmte New Yorker Orte genießen. Vom Times Square bis Coney Island erhalten die Besucher einen genauen Blick auf die Orte (und zum Teil auch Einblick in das Gebäudeinnere), die von den Aussichtsplattformen im 86. und 102. Stock des Gebäudes aus zu sehen sind. - Showtime-Bilder: Sind Sie gespannt auf die Fotos, die vor dem Greenscreen im zweiten Stock aufgenommen wurden? Die Bilder werden aus 25 verschiedenen Winkeln aufgenommen, wobei 25 verschiedene HD-Kameras verwendet werden, um ein immersives Erlebnis zu schaffen und eine visuelle Erzählung zu vermitteln. Der neue Abholort wurde mit Gesichtserkennungstechnologie zur schnelleren Abwicklung des Abhol- und Kaufvorgangs über Selbstbedienungskioske neu gestaltet. - Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Wenn sich Besucher in die Ausgangswarteschlange einreihen, werden sie ermutigt, ihre Bilder auf ihren Social Media Plattformen über vier Bildschirme zu teilen Diese erzeugen Mosaikschatten jedes Besuchers mit Bildern, die von anderen Gästen unter Verwendung des Hashtags #empirestatebuilding geteilt wurden.

"Was mit der Eröffnung des neuen Eingangs des Observatory im August 2018 begann, ist nun so, wie wir es uns vorgestellt haben - eine lehrreiche und eindrucksvolle Reise, die Besucher aus aller Welt mit ihren Gefühlsbeziehungen zum berühmtesten Gebäude der Welt verbindet sie bei der Gestaltung ihres gesamten Besuchs in New York City aus dem Stadtzentrum unterstützt. Das fertiggestellte Empire State Building Observatory steigert das Erlebnis unserer Gäste, vom neuen Eingang bis zum aufregenden und spektakulären neuen 102. Stock", sagt Anthony E. Malkin, Chairman und CEO des Empire State Realty Trust. "Mit seinen 88 Jahren bleibt das Empire State Building die Sinnbild für Innovation, Ambitionen und Träume und ist der lebendige Vorfahre aller hohen Gebäude auf der ganzen Welt."

Das erstklassige interdisziplinäre Team aus den Bereichen Kunst und Architektur, Reisen, Technologie, Ingenieurwesen und Unterhaltung zur Konzipierung, Kuratierung, Gestaltung und zum Aufbau des Projekts wurde von der Firma Thinc Design geleitet.

Das Team umfasste:

- Beneville Studios - Corgan - Diversified. - IDEO - Intersection - JLL - Kubik Maltbie - NYC & Company - Otis Elevator Company - Showtime Pictures - Skanska - Squint / Opera - Stephen Wiltshire - Syska Hennessy Group - Tactman - Tenguerian Models - The Lighting Practice - Thornton Tomasetti

Die Tickets für das Observatorium im 86. Stock sind ab 38 $ erhältlich, wobei für die Tickets für das Observatorium im 102. Stock weitere 20 $ zu zahlen sind. Die Tickets können online unter www.empirestatebuilding.com vorbestellt oder direkt vor Ort an den Kiosken im zweiten und 86. Stock erworben werden. Bleiben Sie über #ESBReimagined in Verbindung.

Über das Empire State Building

Das Empire State Building, das sich 443 Meter über Midtown Manhattan (vom Boden bis zur Antennenspitze) erstreckt und sich im Besitz des Empire State Realty Trust, Inc. befindet, ist das "berühmteste Gebäude der Welt". Mit neuen Investitionen in Energieeffizienz, Infrastruktur, öffentliche Bereiche und Einrichtungen hat das Empire State Building erstklassige Mieter in den verschiedensten Branchen aus der ganzen Welt angezogen. Das Empire State Building wurde in einer Studie von Uber als das beliebteste Reiseziel der Welt bezeichnet und in einer Umfrage des American Institute of Architects zum beliebtesten Gebäude Amerikas gewählt. Weitere Informationen über das Empire State Building finden Sie unter www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, @EmpireStateBldg, www.instagram.com/empirestatebldg, http://weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc, oder www.pinterest.com/empirestatebldg.

Über Empire State Realty Trust

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT), ein führender Immobilienfonds (REIT), besitzt, verwaltet, betreibt, erwirbt und repositioniert Büro- und Einzelhandelsimmobilien in Manhattan und dem Großraum New York, einschließlich des Empire State Buildings, des "berühmtesten Gebäudes der Welt". Das Büro- und Einzelhandelsportfolio des Unternehmens mit Hauptsitz in New York umfasst zum 30. September 2019 938.000 vermietbare Quadratmeter, bestehend aus 873.000 vermietbaren Quadratmetern in 14 Büroimmobilien, davon neun in Manhattan, drei in Fairfield County, Connecticut, und zwei in Westchester County, New York, sowie rund 65.000 vermietbare Quadratmeter im Einzelhandelsportfolio.

