Empire State Building mit völlig neuem Erlebnis auf der Aussichtsplattform im zweiten Stock

Ausstellungen zum Eintauchen werden am 29. Juli der Öffentlichkeit zugänglich gemacht

Das Empire State Building (ESB) kündigte heute die zweite Phase der Grunderneuerung für die Erlebnisangebote auf seinen Aussichtsplattformen an. Das 165 Millionen US-Dollar teure Projekt, das am 29. Juli 2019 für die breite Öffentlichkeit geöffnet wird, stellt das einzige Museum in New York City dar, das an sieben Tagen in der Woche von 8 Uhr morgens bis 2 Uhr am nächsten Morgen geöffnet hat. Es befindet sich im zweiten Stock des internationalen Wahrzeichens und lädt Gäste dazu ein, in den Galerien auf 930 Quadratmeter eine Reise durch verschiedene Themenbereiche zu machen - von den Bauarbeiten für das Gebäude bis hin zu seiner Bedeutung für die heutige Popkultur. Die laut einer von Sony Mobile durchgeführten Studie am häufigsten auf Instagram gepostete Sehenswürdigkeit der USA zeigt in den neuen Galerien eindringliche und interaktive Ausstellungen, die genau die authentischen Erlebnisse bieten, die sich die modernen Urlauber von heute wünschen - wobei sich diese ohnehin alle auf den Weg zur Aussichtsplattform im 86. Stock mit ihrem einzigartigen Ausblick machen.

Phase zwei des Projekts wird von Thinc, der Firma für Ausstellungsdesign geleitet, wobei zum Gesamtteam auch IDEO, Squint Opera, Beneville Studios, Diversified., Intersection, Kubik Maltbie, Otis Elevator Company und Tenguerian Model gehören. Diese Phase folgt auf Phase eins, an deren Ende im August 2018 der vollkommen neue Eingangsbereich zur Aussichtsplattform in der 20 West 34th Street fertiggestellt werden konnte.

Zu den Galerien, durch die die Besucher auf ihren Weg hin zu den berühmten Ausblicken des ESB im Zentrum New Yorks kommen, gehören:

- The Site in the 1920s (Die Gegend in den 1920er Jahren): Ein Panoramabild in Schwarz-weiß zeigt die Gegend rund um das ursprüngliche Waldorf-Astoria Hotel zu Beginn der Bauarbeiten für das Empire State Building. Mithilfe von Bausachverständigen erhalten Gäste einen Blick in die Straßen von New York City und sie können in allen Farben sehen, wie sich diese in den späten 1920er Jahren mit Leben gefüllt haben. - Construction (Errichtung des Gebäudes): Mit der anregenden Unterstützung durch die Fotografie von Lewis Hine wird der Besucher in eine Zeit zurückversetzt, als noch mit glühend heißen Nieten gearbeitet wurde und Stahlträger über die die Köpfe sausten. Das alles wird durch die Beschallung mit den Geräuschen von New York City wieder zum Leben erweckt. Besucher können mit den speziell in Auftrag gegebenen, gegossenen Skulpturen von Bauarbeitern bei der Arbeit und während ihrer Mittagspause interagieren. - Opening Day (Eröffnungstag): Die Aufregung des Eröffnungstages ist über einen Zeitungsjungen, der die Eröffnung des Empire State Building ausruft und seine Zeitungen in den Straßen von New York City der 1930er Jahre verkauft, mit Händen zu greifen. - Modern Marvel (Modernes Wunder): Die Modern-Marvel-Ausstellung hebt die besonderen Maßnahmen hervor, die ergriffen wurden, um das Empire State Building in Sachen Nachhaltigkeit weltweit führend und zu einem leuchtenden Vorbild bei der Energieeffizienz zu machen. - Otis Elevators (Otis-Aufzüge): Otis lieferte die bahnbrechende Technik, mit der das ESB überhaupt so hoch werden konnte. In einer Sonderausstellung zeigt Otis nicht nur, wie die Original-Aufzüge funktionierten. Hier lernen die Besucher auch etwas über den neuesten Stand der Technik in den modernsten Aufzügen, die jedes Jahr mehr als 10 Millionen Mieter und Gäste der Aussichtsplattformen transportieren. Die Besucher werden zudem durch die Simulation eines echten Aufzugschachts gehen können und werden die Energie, die von den sich auf- und abwärts bewegenden Kabinen erzeugt wird, ganz nah spüren können. - Urban Campus (Städtischer Campus): Nur sehr wenige Besucher des Empire State Building bekommen mit, was in den fast 100 Stockwerken vor sich geht, die sie gar nicht zu Gesicht bekommen. Der Urban Campus bietet einen Eindruck von den Räumen einiger der großen Mieter, von den Einrichtungen und von den meist verborgenen Aussichten aus dem Gebäude, wie sie die Menschen haben, die hier arbeiten. Die Ausstellung zeigt einige der für das heutige Internetzeitalter so typischen Geschäftsbetriebe, auf die die Gäste durch Gucklöcher schauen können und so erfahren, wie Insider diese Hightech-Büros wahrnehmen. - World's Most Famous Building (Das berühmteste Gebäude der Welt): Untermalt durch extra für diese Ausstellung in Auftrag gegebene Originalmusik wird auf mehr als siebzig Bildschirmen die herausragende Rolle vorgeführt, die das ESB für die Popkultur in jedem Jahrzehnt seit den 1930er Jahren spielte. Besucher aus der ganzen Welt werden das berühmteste Gebäude der Welt in Hunderten von Filmen, Fernsehshows, Werbespots, Cartoons, Comic-Büchern und Videospielen wiedererkennen. - King Kong: Besucher können ein Büro aus den 1930er Jahren besuchen, dessen Wände der Riesenaffe durchbrach, als er an dem Gebäude herumkletterte und den alten Doppeldecker-Kampffliegern auswich. Wer mutig genug ist, kann sogar in die Hand von King Kong steigen. Aber Vorsicht! Sie könnten etwas von der Furcht erregenden Kraft dieser Affenpranke zu spüren bekommen. - Celebrity (Berühmte Persönlichkeiten): Das Empire State ist für Prominente aus der ersten Reihe und weltweite Jungstars eine beliebte Anlaufstelle. So kommen viele bekannte Gesichter aus der ganzen Welt, die die weltberühmte Aussichtsplattform im 86. Stock besuchen. Diese Ausstellung zeigt Bilder und signierte Erinnerungsstücke von einigen der berühmtesten Besucher (Sportler, Musiker, Schauspieler). Diese schmücken die Wände, wo die Gäste diese auf dem Weg zu den Aufzügen, mit denen sie zum nächsten Halt gebracht werden, bewundern können: NYC: Above & Beyond im 80. Stock.

"Die Aussicht von der Aussichtsplattform im 86. Stock ist schon weltberühmt und das Empire State Building hat dazu noch eine reiche Geschichte, die voll von aufregenden Ereignissen und innovativen Projekten ist, die wir über unsere neuen Ausstellungen im zweiten Stock allen zeigen können", sagte Anthony E. Malkin, Vorstandsvorsitzender und CEO des Empire State Realty Trust. "Wie haben im August 2018 den Eingang für unsere Aussichtsplattform in die 34. Straße verlegt und jetzt erhalten unsere Besucher mit den neuen Galerien im zweiten Stock die Möglichkeit, etwas zu lernen und sich mit einem ikonischen, echten Erlebnis auseinanderzusetzen, das nur das Empire State Building zu bieten hat und nicht nur für New York City, sondern weltweit einmalig ist. Dank der Expertise unserer Partner bei der Gestaltung werden diese neuen Galerien die Besucher auf eine noch nie da gewesene Weise einbinden."

In dem interdisziplinären Team, das sich das Projekt ausgedacht und es kuratiert hat, sind die Besten aus den Gebieten Kunst und Architektur, Technologie und Unterhaltung vertreten, darunter:

- Beneville Studios - Corgan - Diversified. - IDEO - Intersection - JLL - Kubik Maltbie - Otis Elevator Company - Skanska - Squint / Opera - Syska Hennessy Group - Tenguerian Models - The Lighting Practice - Thinc Design - Thornton Tomasetti

Bleiben Sie auf den Sozialen Medien in Verbindung über #ESBReimagined. Wenn Sie einen Besuch planen oder Tickets kaufen möchten, gehen Sie bitte auf www.empirestatebuilding.com.

Informationen zum Empire State Building

Mit seinen stolzen 443 Metern Höhe in Midtown Manhattan (gemessen vom Boden bis zur Antennenspitze) gilt das Empire State Building, das sich im Besitz des Empire State Realty Trust, Inc. befindet, als das "berühmteste Gebäude der Welt". Mit neuen Investitionen in die Energieeffizienz, die Infrastruktur, in öffentliche Bereiche und Einrichtungen zieht das Empire State Building erstklassige Mieter aus den unterschiedlichsten Branchen aus der ganzen Welt an. Das Empire State Building wurde in einer von Uber durchgeführten Untersuchung als das weltweit beliebteste Touristenziel genannt und in einer Umfrage des American Institute of Architects wurde es als das populärste Gebäude Amerikas bezeichnet. Weitere Informationen über das Empire State Building erhalten Sie unter www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, @EmpireStateBldg, www.instagram.com/empirestatebldg, http://weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc oder www.pinterest.com/empirestatebldg/.

Informationen zum Empire State Realty Trust

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT), ein führender Investment-Trust im Bereich Immobilien (REIT), besitzt, verwaltet, betreibt, erwirbt und verkauft Büro- und Einzelhandelsimmobilien in Manhattan und im Großraum New York, darunter "das berühmteste Gebäude der Welt", das Empire State Building. Mit Hauptsitz in New York im US-Bundesstaat New York deckt das Büro- und Einzelhandelsimmobilien-Portfolio des Unternehmens (Stand: 30. Juni 2019) 938.000 Quadratmeter an vermietbarer Fläche ab, darunter 873.000 Quadratmeter in 14 Büroimmobilien, wovon sich neun in Manhattan befinden, drei in Fairfield County, Connecticut, und zwei in Westchester County, New York, sowie ca. 65.000 Quadratmeter an vermietbarer Einzelhandelsfläche.

