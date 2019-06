Empire State Realty Trust, Inc.

Empire State Building startet achten Fotojahreswettbewerb

Das Empire State Building (ESB) gibt heute den Start seines jährlichen Fotowettbewerbs am 17. Juni 2019 bekannt. Fotografen aller Kategorien weltweit werden aufgefordert, ihre Originalfotos des Wahrzeichens einzureichen, um so internationale Aufmerksamkeit erlangen und einen Hauptpreis von 5.000 US-Dollar gewinnen zu können. Zusätzlich zum Hauptpreis wird das ESB auch einen zweiten Preis in Höhe von 1.500 US-Dollar vergeben und bis zu 48 Finalisten auswählen.

Als eines der am meisten fotografierten Objekte in New York City ist das ESB ein globales Wahrzeichen und ein beliebtes Highlight für Besucher. Es inspiriert bis heute unzählige Fotografen zu täglich neuen faszinierenden Aufnahmen. Der neue Eingang in der 34th Street und das modernisierte Besuchererlebnis bieten den Besuchern noch mehr unvergessliche Eindrücke und reichlich Gelegenheit für spektakuläre Fotos, so etwa auch das acht Meter lange Architekturmodell des Gebäudes.

Die ESB fordert alle Interessierten auf, ihre Fotoarbeiten von der Außen- und Innenansicht des Gebäudes oder von dessen eindrucksvollen uneingeschränkten 360-Grad-Außenansichten online unter www.esbphotocontest.com einzureichen. Die Teilnahme ist vom 17. Juni bis zum 6. September 2019 möglich.

"Der diesjährige Wettbewerb umfasst mehr Länder als je zuvor", verkündete Jean-Yves Ghazi, Senior Vice President des Observatoriums des ESB. "Zum ersten Mal freuen wir uns über Fotos von australischen, französischen, deutschen, indischen, japanischen und südkoreanischen Freunden des ESB, zusätzlich zu denen unserer bisherigen Teilnehmern aus den Vereinigten Staaten, Großbritannien und Kanada, die ihre Lieblingsaufnahmen von unserem weltberühmten Wahrzeichen präsentieren können. Wir sind gespannt darauf, das ESB aus der Perspektive unserer internationalen Fans zu sehen."

Die Gewinner werden Ende September auf der Website des Wettbewerbs und auf den Social-Media-Plattformen des ESB bekanntgegeben.

Teilnehmer müssen über 18 Jahre alt sein und ihren Wohnsitz in den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Australien, Südkorea, Indien oder Japan haben. Die offiziellen Wettbewerbsregeln und weitere Informationen zum Fotowettbewerb finden Sie unter www.esbphotocontest.com.

Informationen zum Empire State Building

Das Empire State Building, das sich (gemessen vom Fundament bis zur Antennenspitze) 443 Meter über Midtown Manhattan erhebt und sich im Besitz des Empire State Realty Trust, Inc. befindet, ist "das berühmteste Gebäude der Welt". Dank neuer Investitionen in Energieeffizienz, Infrastruktur sowie öffentliche Flächen und Einrichtungen hat das Empire State Building hochkarätige Mieter aus den unterschiedlichsten Branchen weltweit angezogen. Das Empire State Building wurde in einer Studie von Uber zum beliebtesten Reiseziel der Welt gewählt und in einer Umfrage des American Institute of Architects zum Lieblingsgebäude Amerikas gekürt. Weitere Informationen zum Empire State Building erhalten Sie unter www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, @EmpireStateBldg, www.instagram.com/empirestatebldg, http://weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc oder www.pinterest.com/empirestatebldg/.

Informationen zum Empire State Realty Trust

Der Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT), ein führender Immobilienfonds (REIT), hält, verwaltet, betreibt, erwirbt und platziert Büro- und Einzelhandelsimmobilien in Manhattan und der Metropolregion New York, darunter das Empire State Building, "das berühmteste Gebäude der Welt". Das Büro- und Einzelhandelsportfolio der Gesellschaft mit Sitz in New York im US-Bundesstaat New York umfasste zum 31. März 2019 938.000 Quadratmeter Mietfläche, davon 81.000 Quadratmeter in 14 Büroimmobilien, darunter neun in Manhattan, drei in Fairfield County, Connecticut, und zwei in Westchester County, New York, sowie rund 65.000 Quadratmeter im Einzelhandels-Portfolio.

